Ínfima asistencia a la charla sobre autoprotección en un lugar donde ha mermado la protección

Pese a que los promotores lo habían difundido por todas las vías posibles, y le habían pedido a otras entidades que hiciesen lo mismo, la charla sobre autoprotección impartida en la tarde del martes en el Parque de Bomberos de Ciudad Rodrigo en el marco del Plan de promoción de la Autoprotección de Castilla y León (ProtecCyL) de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León (financiado con el Fondo Europeo FEDER React UE) contó con una ínfima asistencia de público.

Tras una charla previa a representantes de Ayuntamientos (que no había sido comunicada previamente), a quienes se les pidió que ‘colaboren’, cuando justamente la figura de colaboradores no está convenientemente regulada por la Junta para que pueda seguir funcionando la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios, tuvo lugar la charla pública, que comenzó con 25 minutos de retraso, y que no fue impartida por quién había anunciado la organización.

La charla comenzó con 7 asistentes (2 de ellos de prensa), a quienes en primer lugar se les puso un vídeo de autobombo del propio Plan de Autoprotección (remarcando varias veces quién ponía el dinero). Tras unos minutos, se marcharon 3 de las asistentes, pertenecientes al Movimiento 12 de Junio, tras expresar en voz alta que les parecía insólito que se dé una charla sobre autoprotección “cuando pensamos que desde el 12 de junio la comarca de Ciudad Rodrigo se encuentra desprotegida”, ya que no hay los mismos medios técnicos y humanos que hasta esa fecha.

La charla se quedó por lo tanto con 4 espectadores, llegando uno más poco después, pero marchándose otro. A ese escaso grupo se le explicaron algunos conceptos en torno a la extinción de incendios (empezando por “¿qué es el fuego?”) y posteriormente sobre primeros auxilios, pudiendo practicar la reanimación pulmonar con un maniquí, sobre la cual ya tenían conocimientos previos. Según se anunció en el tramo inicial, al final habría un ‘tour’ por el Parque de Bomberos mirobrigense para conocer sus instalaciones.