El novedoso Alevín Femenino del Ciudad Rodrigo CF ya tiene calendario liguero

La Delegación en Salamanca de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol ha difundido los calendarios ligueros que tendrán durante la temporada 2023/2024 el Alevín B y el Alevín C del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol, que eran los últimos equipos que tendrá el deporte federado mirobrigense esta temporada (un total de 9 del Ciudad Rodrigo CF, la UD Mirobrigense y 9 del III Columnas) que todavía no conocían su ‘hoja de ruta’.

Tanto el Alevín B como el Alevín C (que es el nuevo equipo femenino del Club) competirán en la 3ª División Provincial de la categoría, aunque en grupos diferentes: el B lo hará en el Grupo 2, y el C, en el Grupo 3, teniendo ‘vidas opuestas’: cuando uno juegue en casa, el otro lo hará fuera y viceversa.

Al ser ambos grupos de 14 equipos, tendrán la misma estructura de calendario que los otros 6 equipos de cantera del Ciudad Rodrigo CF (el Juvenil, el Cadete, el Infantil, el Alevín A, el Benjamín y el Prebenjamín), comenzando por la fecha de arranque de sus ligas: el fin de semana del 7 y 8 de octubre (el Alevín B recibirá al Ribert C, mientras que el Alevín C visitará a otro equipo femenino, el Atlético Femenino Ciudad de Salamanca).

De salida, jugarán 9 jornadas del tirón, hasta el parón por el Puente de la Inmaculada, de una semana, del que volverán para jugar un último partido antes de las vacaciones navideñas. A la vuelta, habrá una secuencia de 4 partidos (3 de cierre de la 1ª vuelta y el de apertura de la 2ª), antes del parón por Carnaval. Tras el mismo, habrá seis partidos, una única semana de parón por la Semana Santa, y las seis jornadas finales, concluyendo las ligas el fin de semana del 11 y 12 de mayo.

En lo que respecta a los rivales del Alevín B y el Alevín C, serán en su práctica totalidad filiales (incluso llegando a la letra ‘E’), salvándose únicamente de esta circunstancia el San Agustín como rival del Alevín B y el Atlético Femenino Ciudad de Salamanca como rival del Alevín C.

En lo que respecta al Alevín B, sus 13 rivales serán: San Agustín, Carbajosa de la Sagrada B, CDF Helmántico B, Peñaranda de Bracamonte B, Salamanca Fútbol Femenino B, Villamayor B, Cabrerizos C, Hergar Helmántica C, Jai-Alai Bolívar C, Navega C, Ribert C, Villares de la Reina C, y UD Santa Marta de Tormes D. Mientras, los rivales del Alevín C serán Atlético Femenino Ciudad de Salamanca, Trinitarios B, CDF Helmántico C, Villamayor C, Cabrerizos D, Hergar Helmántica D, Jai-Alai Bolívar D, Navega D, Ribert D, Villares de la Reina D, Hergar Helmántica E, Ribert E y UD Santa Marta de Tormes E.