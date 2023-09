Registrados 23 nuevos focos de EHE en España desde el 11 de septiembre

Desde la última actualización sobre la enfermedad realizada el pasado 11 de septiembre, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, ha confirmado 23 nuevos casos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), según publica en su web el Ministerio de Agricultura. De ellos, 20 se han detectado en explotaciones de bovino en las comarcas de Arévalo, Cebreros y El Barraco (Ávila); Manganeses de la Lampreana y Alcañices (Zamora); Cantalejo y Sepúlveda (Segovia); Medina del Campo, Tordesillas y Medina de Rioseco (Valladolid); Salas de los Infantes (Burgos); Gama - Bárcena de Cicero (Cantabria); Gijón (Asturias); Santa Fe-Vega de Granada (Granada); Els Ports (Castellón); Alcalá de Henares y San Martín de Valdeiglesias (Madrid); Bizkaia (Bizkaia); y A Coruña y As Pontes (A Coruña). Asimismo, se han detectado 3 casos en ciervos en las comarcas de Baix Maestrat - Sant Mateu (provincia de Castellón); en Villacastín (Segovia) y Santander (Cantabria). Ver mapa 1.

Con objeto de recopilar información sobre de la situación epidemiológica se está siguiendo el criterio de confirmar laboratorialmente en el LCV de Algete y notificar el primer foco detectado en cada comarca, realizando los Servicios Veterinarios Oficiales un seguimiento del resto de comunicaciones de sospechas clínicas en explotaciones y cotos en cada comarca, así como una monitorización más intensiva en determinadas explotaciones y cotos afectados, con objeto de valorar impacto real de la enfermedad en el campo. La localización de algunos de los nuevos focos implica modificaciones en la zona desde la que se restringe el movimiento directo para vida (no así para sacrificio) por EHE hacia otros Estados miembros de animales bovinos, ovinos y caprinos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2020/688 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, manteniéndose restringidos los movimientos procedentes de explotaciones ubicadas en todo el territorio peninsular, excepto en las provincias de Barcelona y Girona en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ver mapa 2.

No se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.), ya que la EHE no es una enfermedad que afecte al ser humano. Respecto a los movimientos nacionales, los animales y vehículos deben estar desinsectados para movimientos desde la zona afectada hacia zona libre, con ausencia de sintomatología en ganado bovino. Desde el MAPA se recuerda la importancia de comunicación inmediata a los SVO de cualquier sospecha en las especies susceptibles, domésticas y silvestres, para valorar el impacto de la enfermedad y su distribución, recomendando adoptar medidas de desinsectación en animales e instalaciones como sistema de lucha contra el vector, así como el tratamiento sintomático de los animales enfermos tan pronto como aparezcan los síntomas en los mismos. Más información sobre la enfermedad puede consultarse en el sitio web del MAPA dedicado a esta enfermedad:

Enfermedad hemorrágica epizoótica (mapa.gob.es)