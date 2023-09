La EOI sale a las calles mirobrigenses a intentar captar nuevos alumnos

Como vienen haciendo en los últimos años, los profesores de la Sección de Ciudad Rodrigo de la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca, junto al conserje del centro, y a la Jefa de Estudios a nivel provincial, salieron a las calles mirobrigenses en la mañana del martes para intentar captar nuevos alumnos para el centro para el curso académico 2023/2024.

Mientras que en años anteriores instalaron la mesa informativa en la Plaza Mayor, este año se optó por colocarla junto al Monumento al Garrochista, para así informar a los alumnos de los institutos en el tiempo de los recreos, y a todos los adultos que fueron pasando por la zona en una mañana soleada y de temperatura creciente.

A todas esas personas se les entregó un folleto sobre la Escuela Oficial de Idiomas, explicándoles que en Ciudad Rodrigo se puede cursar desde el nivel A1 hasta el C1 de Inglés (pudiéndose conseguir los certificados A1, A2, B1, B2 y C1); mientras que de Portugués se ofertan varios niveles del Marco Común Europeo, estando previsto que se imparta por primera vez el nivel C1 de este idioma.

Aquellos interesados en apuntarse a la EOI deben enviar un correo electrónico a la dirección [email protected], indicando en el asunto ‘Plazas sobrantes’. Dentro del correo, hay que enviar escaneado el DNI, NIE o pasaporte; e indicar los siguientes datos: localidad donde se quiere estudiar (en este caso Ciudad Rodrigo), idioma y curso, teléfono móvil, y si es alumno antiguo o nuevo en la EOI. En los casos que corresponda, se deberá remitir la documentación acreditativa de tener derecho a alguna bonificación o exención de matrícula, de proceder de otra EOI o de tener conocimientos previos del idioma.

Hay que recordar que en la Escuela de Idiomas puede entrar cualquier persona que tenga los 16 años cumplidos antes del próximo 31 de diciembre, pudiendo empezar a estudiar aquellos que cumplan 14 ó 15 años en este 2023 si eligen un idioma distinto al que están cursando en la ESO como 1ª lengua extranjera (como lo habitual en la ESO es el Inglés, en Ciudad Rodrigo se puede empezar a estudiar Portugués con 14 y 15 años). Se puede encontrar más información en la web de la Escuela de Idiomas: http://eoisalamanca.centros.educa.jcyl.es/sitio/.

El nuevo curso de la Escuela de Idiomas comenzará el próximo miércoles 4 de octubre, aunque parte de los alumnos lo iniciarán el jueves 5, ya que cada alumno acude a clase dos días a la semana (Lunes y Miércoles, o Martes y Jueves), además de un viernes al mes, para recibir sesiones que no llegan a las dos horas de duración, siempre en la franja de tarde (los horarios de las distintas clases se reparten por el arco horario de las 16.00 a las 20.45 horas).

Aquellas personas que no tengan conocimientos previos de un idioma, deben empezar en el nivel básico A1, con la excepción de aquellos que lo hayan cursado en Bachillerato, que pueden entrar directamente al nivel B1. Como en los últimos años, también se puede actualizar conocimientos, volviendo a cursar el último curso aprobado, para refrescar los conocimientos (de cara a continuar estudios en años venideros, necesidades laborales actuales, etc.). Obviamente, aquellos que opten por esta modalidad de actualización de conocimientos no tendrán que hacer examen final al contar ya con el título correspondiente.