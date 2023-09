Coque, del CD Guijuelo, vuelve a Zamora: "Le deseo lo mejor menos en los dos partidos que jugamos entre nosotros"

Coque, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar del partido con el Zamora, uno de sus anteriores equipos.

Pleno: "Hemos empezado bastante bien, igual que el año pasado. Somos gente nueva y nos hemos ido acoplando a lo largo de la pretemporada. La victoria da más confianza. Ha sido un verano extraño, pero se ha podido hacer una plantilla bastante competitiva y no me sorprende el buen inicio".

Gol al Cayón: "Jugar fuera siempre será complicado y la categoría es pareja. Estoy contento de poder ayudar, Garban y yo nos asociamos y tuve la suerte de marcar para darle los tres puntos al equipo".

Zamora, también con 6/6: "Es un partido difícil y muchos conocemos al Zamora. La plantilla es larga y de buenos jugadores, por lo que será complicado. Iremos con ilusión y ambición para traer los tres puntos a Gujuelo. ¿Vuelta a casa? Es muy bonito volver y es el club en el que más años he estado. Le deseo lo mejor menos en los dos partidos que jugamos entre nosotros a lo largo de esta temporada".

Objetivo: "El año pasado nos quedamos cerca, pero ahora tenemos que ir poco a poco y aún es pronto para ver cómo estará el equipo a final de Liga. Primero, a por la permanencia... luego ya veremos".

Su nivel: "Cuando me rompí el tendón de Aquiles no sabía cómo iba a volver y me encuentro aún mejor que el año anterior, por lo que estoy rindiendo bastante bien. Toco madera para seguir así".