El Infantil, el Alevín A y el Prebenjamín del Ciudad Rodrigo ya conocen sus calendarios

En los últimos días se ha publicado una nueva remesa de los calendarios que tendrán los equipos que jugarán durante la temporada 2023/2024 en las competiciones futboleras de ámbito provincial. En concreto, se han difundido los calendarios de las segundas divisiones provinciales de cada categoría, en las que militarán tres equipos del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol: el Infantil, el Alevín A y el Prebenjamín.

Estos tres equipos tendrán una ‘vida paralela’ a lo largo de la temporada, jugando siempre al mismo tiempo en casa o fuera, y de forma inversa a los tres equipos que tendrá el Ciudad Rodrigo CF en las primeras divisiones provinciales, el Juvenil, el Cadete y el Benjamín (es decir, cuando unos jueguen en casa, los otros lo harán fuera; y viceversa). Además de esta ‘vida paralela’, en algunas ocasiones jugarán contra el mismo Club en la misma jornada.

En lo que respecta al Infantil del Ciudad Rodrigo, sus rivales serán Alba de Tormes, Calvarrasa de Abajo, Carbajosa de la Sagrada, Doñinos, CDF Helmántico, Hergar Helmántica B, Real Salamanca Monterrey, Navega B, Munibar Pizarrales B, Salamanca CF UDS C, Santa Marta de Tormes C, Unionistas de Salamanca C y Villamayor B.

El Alevín A tendrá como rivales al Béjar Industrial, Cabrerizos B, Calvarrasa de Abajo, CDF Chamberí, Cristo Rey Barrio Vidal, CDF Helmántico, Jai Alai-Bolívar, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca Fútbol Femenino, Salamanca CF UDS B, Santa Marta de Tormes B, Santa Marta de Tormes C y Unionistas de Salamanca B.

Y por último, los rivales del Prebenjamín serán Calasanz, Calvarrasa de Abajo, Castellanos de Villiquera, Cristo Rey Barrio Vidal, Doñinos, Hergar Helmántica, Jai Alai-Bolívar, Munibar Pizarrales, Salamanca CF UDS B, San Agustín, Santa Marta de Tormes B, Unionistas de Salamanca B y Villares de la Reina B.

Estos tres equipos del Ciudad Rodrigo CF arrancarán la liga fuera de casa el fin de semana del 7 y 8 de octubre, tras lo cual disputarán dos partidos seguidos en casa, antes de coger el ritmo normal. Este primer tramo liguero, que será el más largo de la temporada con 9 encuentros en 9 fines de semana consecutivos, se prolongará hasta el Puente de la Inmaculada. Tras una semana de parón, jugarán fuera de casa el último partido de 2023.

A la vuelta, disputarán las 3 últimas jornadas de la 1ª vuelta y la primera de la 2ª antes del parón por el Carnaval (de estos 4 primeros partidos de 2024, 3 los jugarán en Ciudad Rodrigo). Por el contrario, después de Carnaval tendrán 2 partidos consecutivos fuera de casa. A partir de ahí, afrontarán la dinámica habitual, con un único parón más por la Semana Santa. El cierre de temporada se producirá para los 3 equipos fuera de casa el fin de semana del 11 y 12 de mayo.