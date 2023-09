Santolino suma otro triunfo de etapa en Turquía

Lorenzo Santolino (Sherco) ha vuelto a ser el más rápido en la quinta jornada del Rally Transanatolia, que discurre en medio de la DANA que azota el país y que ha complicado bastante el terreno por el que circula la carrera, que sigue camino del Egeo, donde acaba el sábado. El salmantino suma una nueva jornada marcando los mejores tiempos, aunque no cuenta para la general tras las 20 horas de penalización con las que carga tras la segunda etapa, cuando una avería eléctrica le obligó a recibir asistencia de su equipo.

El salmantino está teniendo una interesante lucha con los pilotos de los equipos Yamaha y Aprilia, que compiten con modelos trail de 700 cc, y con su compañero de equipo en Sherco, Rui Gonçalves, que como el salmantino participa con las motos de rally, de 450 cc. La máquina del Dakar tiene ventajas en algunos terrenos donde es más ágil y saca a relucir las reacciones de una moto 100% de competición y las grandes trail cuentan con algo más de potencia.

Santolino salía a pista el cuarto, cerca de las 9 de la mañana, y ha sido el más rápido en la especial larga, de más de 120 kilómetros con más de dos minutos sobre su compañero de equipo Rui Gonçalves, mientras que en la segunda del día ha cedido algo más de 20 segundos con el portugués. La jornada se ha cerrado con una superespecial en un circuito de motocross que no ha variado el resultado de la jornada

“La segunda parte de hoy eran 60 kilómetros, terreno muy deslizante, iba con buenas sensaciones, pero no encontraba tracción”, ha comentado el salmantino, que ha cedido algo de tiempo con Gonçalves. En el cómputo, ha sido el más rápido de la jornada antes de la superespecial final.

“En la pista de motocross han preparado una especial por el exterior. Hemos hecho una vuelta de reconocimiento y luego una salida por parejas. He salido con Pol Tarrés, se ha puesto delante y con el polvo no le he podido pasar. Quedan dos días y daremos por terminado el rally”, ha comentado.

Las dos últimas jornadas empiezan este viernes con 166 kilómetros cronometrados y otro centenar de enlaces y la carrera se despide el sábado con una última especial de poco más de 90 kilómetros y un largo enlance.