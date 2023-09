Indignación por la dejadez de la Junta con los alumnos de 1 a 2 años del Colegio Miróbriga

La Junta de Castilla y León no ha enviado el material necesario para el funcionamiento del nuevo aula

El inicio del curso escolar 2023/2024 ha supuesto el estreno en algunos centros de Educación Infantil y Primaria de Castilla y León, entre ellos el Colegio Miróbriga de Ciudad Rodrigo, de alumnos de 1 a 2 años, tras implantar la Junta de Castilla y León la gratuidad en este nivel educativo. Sin embargo, como apuntábamos en el reportaje previo a la Vuelta al Cole que publicamos el miércoles, al menos en el Colegio Miróbriga este arranque se ha producido sin el material necesario, al no ser enviado por la Junta a su debido tiempo.

Este hecho ha causado la indignación de los progenitores de los pequeños, poniéndose en contacto una de ellas con Ciudad Rodrigo Al Día para denunciarlo públicamente e intentar lograr que se solvente lo más rápido posible una situación que esta persona califica incluso de “cruel”, por la cortísima edad de los niños (alguno de los bebés no ha cumplido todavía un año).

Como apuntábamos el miércoles, en el Colegio Miróbriga han tenido que improvisar para poder dar cobertura a estos pequeños, compartiendo parte del material que tiene el aula de 2 a 3 años, pero en todo caso están escasos de cambiadores, cunas, tronas, juguetes, colchonetas o sillas, faltando incluso los armarios para guardar los pañales, las toallitas o la ropa de cambio, como explica la madre que se ha puesto en contacto con este medio.

Lo más lamentable de esta situación de dejadez por parte de la Junta de Castilla y León es que no es nueva: el curso pasado, cuando entraron por primera vez en los colegios los alumnos de 2 a 3 años, al Colegio Miróbriga tampoco llegó el material a tiempo, con el problema añadido de que en aquella ocasión no había material para bebés que poder compartir como sí ocurre ahora. En aquel momento, los materiales necesarios tardaron un mes en llegar, esperando por supuesto los progenitores que no se repita la situación, que ya de por sí es “indignante”, al comenzar el curso sin los recursos apropiados.