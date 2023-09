El Ayuntamiento será más estricto con las justificaciones de los desplazamientos de los clubes

La Comisión de Asuntos Sociales, Igualdad, Familia, Infancia, Mayores, Juventud, Deportes y Festejos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aprobó en la mañana del jueves por unanimidad las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva a los clubs deportivos mirobrigenses.

Como en años precedentes, existe una partida disponible de 41.000€ (con un máximo de 38.000€ para los clubes federados y de 3.000€ para los no federados), que serán repartidos entre los clubes que presenten su solicitud en función de los puntos que se les asignen a partir del baremo establecido en las bases, que tiene en cuenta la participación en competiciones federadas, el número de deportistas, la organización de competiciones, o los desplazamientos.

Precisamente, esta convocatoria de subvenciones tiene como novedad que el Ayuntamiento va a ser “más estricto” con las justificaciones de los desplazamientos, ya que “hemos tenido problemas” en años precedentes, según manifestó en la mañana del jueves el concejal de Deportes, Víctor Gómez.

En este sentido, se va a priorizar en torno a los desplazamientos que se realicen en autobús y no en vehículos particulares, y además con salida y llegada en Ciudad Rodrigo, con el objetivo de que verdaderamente se lleven las subvenciones los deportistas que están residiendo en Miróbriga (y no personas que compiten por clubes de Ciudad Rodrigo pero que no son de la ciudad). Los clubes podrán solicitar las subvenciones una vez las bases sean publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.