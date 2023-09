Santolino se enfrenta a una fuerte DANA en el rally Transanatolia

Lorenzo Santolino (Sherco) sigue adelante en el Rally Transanatolia, donde los participantes tienen que hacer frente a unas condiciones meteorológicas complicadas por las fuertes tormentas procedentes de un fenómeno climático originado en Grecia y que está provocando abundantes lluvias en Turquía, donde se desarrolla este rally. El resultado es que la jornada ha quedado muy recortada y se ha anulado en parte.

El salmantino abría pista tras su victoria de etapa el martes, una jornada en la que las fuertes tormentas que azotan la zona dieron un primer aviso. Los efectos de una potente DANA originada en Grecia han llegado hasta Bulgaria y Turquía, donde afectan a la zona donde se disputa la carrera. El lunes ya hubo que suspender la primera especial del día y hoy las inclemencias meteorológicas han condicionado la disputa de la jornada, que ha sido parcialmente suspendida.

El salmantino salía a pista el primero, a las 7 de la mañana, y ha marcado el tiempo más rápido hasta que la organización ha decidido suspender la carrera. Ha aventajado en 17 segundos a Cerutti (Aprilia) y en medio minuto a su compañero Gonçalves (Sherco). En la general, arrastra las 20 horas de penalización por los problemas eléctricos de la segunda etapa.

“Hemos salido casi una hora y media más tarde de lo previsto. Han cortado en el kilómetro 70 la primera especial, han quitado los diez últimos kilómetros porque discurrían sobre un lado seco que, con las fuertes lluvias, tenía mucha agua y estaba intransitable. Las pistas estaban delicadas, con mucho barro, con grandes charcos de un palmo de agua de profundidad que no permitían ver lo que había debajo”, ha comentado. A partir de ahí, la carrera se ha complicado y el salmantino ha liderado a los pilotos para dar una solución.

“Algunos pilotos se han quejado un poco. He preguntado, a mí me daba igual porque estoy un poco fuera de la lucha por la general. La organización ha decidido cancelar la segunda parte de la especial de la jornada y hasta ahí, era peligroso. He propuesto hacer el recorrido sin tiempos, nos han dejado salir y estaba bastante bien salvo algunas zonas e chott, lagos secos, que se han llenado de agua y estaban delicadas”, ha comentado.

Este jueves, quinta etapa del rally con algo más de 190 kilómetros de especiales cronometradas y otros 160 de enlaces a la espera del efecto que puedan seguir teniendo las fuertes tormentas en la zona.