Santolino gana la tercera etapa en el rally Transanatolia

Lorenzo Santolino (Sherco) ha retomado este martes su participación en el Rally Transanatolia tras los problemas que le dejaron fuera este lunes y que condicionarán el resto de su paso por la carrera turca. Pasado el trago, el piloto salmantino ha recuperado el pulso competitivo y se ha impuesto en la tercera etapa en la que ha disfrutado de un terreno variado y una navegación que le ayudará de cara al Dakar.

El salmantino tomaba la salida tras lo ocurrido este lunes. Una avería eléctrica le dejó tirado tras sólo 30 kilómetros de especial. Santolino no pudo reparar en el momento y vio pasar las horas hasta la llegada del camión de asistencia del equipo, que no podía entrar en el recorrido hasta el paso de todos los pilotos de todas las categorías. Tras llegar hasta el piloto, el equipo decidió subir la moto al camión de asistencia y reparar en la línea de llegada. Eso le ha costado una penalización de más de 20 horas por no haber cumplimentado todos los puntos de paso, lo que deja a Santolino sin opción alguna para la general.

Sin embargo, y aunque la penalización la va a arrastrar hasta el final del rally, la organización sí ha aceptado que se reenganche con ese tiempo perdido y le ha permitido salir hoy en el puesto 13, entre los de su categoría, y no al fondo del pelotón de casi cuarenta corredores, lo que le hubiera obligado a adelantar a numerosos participantes con el riesgo consiguiente.

A la tercera etapa ha partido a las 7.21 de la mañana, más de veinte minutos después de sus más directos rivales. A pesar de ello, al final del día ha ganado la etapa y ha aventajado en entre 2 y 5 minutos a los pilotos de Yamaha y Aprilia, mientras que hoy la cara amarga ha sido para su compañero en Sherco, Rui Gonçalves, que ha sufrido problemas mecánicos.

“La primera especial era bastante sinuosa, en una zona de bosque, con pistas muy bonitas y muy arregladas, con pocas piedras, aunque sin mucha visibilidad. La segunda especial eran pistas en zonas abiertas y con menos navegación, más rápidas. El hándicap de salir atrás ha sido el polvo, me ha costado superar a algunos pilotos. Estoy contento, la moto ha funcionado bien y me encuentro a gusto. No se están haciendo muchas diferencias, pero está siendo un gran entreno y lo estoy pasando bien”, ha comentado.

Este miércoles, cuarta etapa, la más larga del rally, con más de 400 kilómetros repartidos casi a partes iguales entre dos especiales cronometradas y un largo enlace.