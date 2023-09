Este miércoles se abrirá el plazo para entregar las solicitudes para la ludoteca de Guijuelo

Este miércoles, 6 de septiembre comienza el plazo para entregar las solicitudes para todas aquellas familias interesadas en participar en la nueva temporada de la Ludoteca Municipal de Guijuelo.

Les recordamos que las propuestas están destinadas a niños de 1º de Infantil a 6º de Primaria y para este curso 23-24, en horario de 16 a 20h.

En vacaciones y días no lectivos, la Ludoteca abrirá de 10 a 14h. El coste para todos los días es de 40€ para empadronados y 60€ para no empadronados. Esta temporada, también cabe la posibilidad de disfrutar de este servicio dos días a la semana, a elegir entre lunes-miércoles o viernes o martes- jueves o viernes, costará 20€ para los empadronados en Guijuelo y 40€ abonarán los no empadronados.

La temporada de la Ludoteca Ludoguay comenzará el 2 de octubre y finalizará el 14 de junio.