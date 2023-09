“Queremos darle un nuevo enfoque a los pueblos, recuperar la ilusión con gente joven” 

Iván Calvo Vaquero es el nuevo alcalde de Villaseco de los Reyes tras las elecciones del 28 de mayo pasado, nuevo alcalde con nuevo equipo de Gobierno y nueva secretaria, por lo que el inicio no es fácil en un municipio con cuatro poblaciones y en pleno verano, momento en el que los pueblos cuadriplican su población y celebran sus fiestas, celebraciones que casi todos hacen coincidir de una manera u otra y que dificulta la puesta al día. Ya a esa dificultad, el nuevo alcalde de Villaseco de los Reyes ha tenido que enfrentarse a dos problemas extraordinarios como han sido el abastecimiento de agua, suspendido durante más de dos semanas, y el hurto sufrido de distinta maquinaria con la furgoneta municipal en la nave del Ayuntamiento.

¿Cómo ha sido esa llegada a la Alcaldía?

Al comenzar en verano con muchos frentes abiertos y que hemos ido salvando como hemos podido, y como somos nuevos todos, pues toca ir aprendiendo de lo que va saliendo.

Imagino que presentarse a las elecciones comportaba algún motivo. ¿Cuáles son esos retos u objetivos?

Lo principal es darle un aire nuevo a los cuatro pueblos que constituyen el municipio, Villaseco de los Reyes, Campo de Ledesma, Gejo de los Reyes y Berganciano, cambiar la dinámica porque los estábamos viendo abandonados y sin evolución durante muchos años, estancados en nuestra opinión, lo que estaba provocando que mucha gente cayera en la desilusión. El principal motivo por el que nos presentamos es ese, darle un nuevo enfoque a los pueblos, recuperar la ilusión con gente joven.

¿Tienen algún proyecto en mente?

Lo principal será atraer a gente mediante el empleo, sabemos que es muy difícil pero tenemos que intentarlo mediante la puesta en marcha de iniciativas que sean atractivas para asentarse aquí. Una de ellas será intentar mantener abierto un bar durante todo el año con servicios como el de tienda y panadería, porque por si solo cada uno de estos negocios no es viable. Conseguimos abrir el bar de las piscinas para los meses de verano, lo cual nos ha costado muchísimo, y el problema es su ubicación llegado el mal tiempo porque a la gente del pueblo le cuesta desplazarse hasta allí. Entonces lo que pretendemos es adecuar uno de los locales municipales del centro del pueblo para que preste el servicio de bar, tienda y panadería durante todo el año, y al mismo tiempo crear algún puesto de trabajo más en el pueblo.

Y en ese mismo objetivo de atraer a nuevos vecinos, también queremos habilitar como viviendas algunos locales que tiene el Ayuntamiento, para facilitar la residencia de nuevas familias en el municipio. Conocemos casos de familias que años anteriores querían venir a vivir al pueblo y no podían porque no había viviendas en condiciones para entrar a vivir.

La anterior Corporación tenía prevista la construcción de un centro de día…

Sí. Tenemos la idea de sacarlo adelante pero queremos darle una vuelta para mejorar el proyecto que hay.

¿Cómo se presentan las fiestas?

La verdad es que por los comentarios que nos llegan es que hay bastante ilusión entre los jóvenes por las orquestas que vienen, grupos muy conocidos como La Huella, La Búsqueda y Nebraska, pero realmente lo que pretendemos es tener cosas para los vecinos del pueblo, sin descartar eventos que atraigan a gente de fuera y que puedan disfrutar también. El programa no varía mucho de años anteriores porque no hemos tenido tiempo de hacer cosas nuevas, llevamos dos meses y entre los problemas del agua, el robo y las actividades que hemos organizado. En este tiempo hemos realizado talleres que han ido rotando por los cuatro pueblos y han tenido una gran participación y aceptación. Hemos tenido fiestas en Berganciano y en Campo de Ledesma, un torneo de pádel, bingo, una Fiesta de Verano en las piscinas, teatro, etc., por lo que hemos estado muy ajetreados.

¿Qué destacaría de las fiestas?

Pues las actividades participativas como el pincho-peña que hacen las peñas y el concurso de disfraces, a lo que hemos incorporado este año una charanga para darle más ambiente de fiesta.

¿Qué quiere decirle a los vecinos en sus primeras fiestas como alcalde?

Pues que aunque somos nuevos en esto venimos con mucha ilusión, con ganas de trabajar y hacer muchas cosas. Hasta ahora no hemos tenido tiempo para demostrarlo pero en estos cuatro años demostraremos que lo vamos a conseguir y el por qué nos han elegido. Que disfruten de las fiestas.

PROGRAMA DE FIESTAS DE VILLASECO DE LOS REYES

6 DE SEPTIEMBRE

Miércoles

19:30 Campeonato de fútbol sala interpeñas.

21:00 Cena de inauguración de peñas.

00:30 Recorrido por las peñas con la charanga Santana.

7 DE SEPTIEMBRE

Jueves

18:30 Gran partido de pelota a mano.

21:00 Concurso Pincho-Peña amenizado por la charanga Queloques Band.

24:00 Verbena con la orquesta La Búsqueda.

8 DE SEPTIEMBRE

Viernes

12:30 Misa solemne en el santuario de la Virgen de los Reyes.

13:30 Tradicional chateo en la ermita.

18:30 Santo rosario y procesión.

19:00 Tradicional baile de la bandera y subasta acompañado por el grupo de El Mariquelo e ‘Inblauk’.

00:30 Verbena con la orquesta La Huella.

9 DE SEPTIEMBRE

Sábado

De 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 Gran parque infantil Divertilandia.

21:30 Concurso de disfraces en la Plaza.

24:00 Verbena con la orquesta Nebraska.

04:30 Discomóvil Level con DJ Efra.

10 DE SEPTIEMBRE

Domingo

15:00 Comida de hermandad en el pabellón municipal.