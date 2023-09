“Hemos preparado un programa que ofrece unas fiestas divertidas para todos”

Después de un animado ‘Agosto Cultural’ – con conciertos, juegos, homenajes y una cena comunitaria- y de la fiesta de la matanza prevista para el día 2 de septiembre, los vecinos de Bañobárez se disponen a celebrar sus Fiestas Patronales, organizadas por el Ayuntamiento de este municipio de El Abadengo. El alcalde, José María Regalado, analiza el programa de las Fiestas del Cristo de La Salud, que se celebrarán los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre.

¿Qué ofrece a los vecinos el programa de las fiestas del Cristo del 2023?

Ofrece, creo que unas fiestas divertidas para todos, grandes y pequeños, desde los carretones, los disfraces, el gran prix, hasta los encierros a caballo y urbanos, el toro de cajón, las novilladas y capeas, pasando por unas excelentes verbenas.

¿Hay novedades en el programa de este año?

Novedades no hay muchas pues poco queda ya por descubrir en las fiestas de nuestros pueblos. Quizá el toro de cajón sea lo más novedoso.

Y para usted, ¿qué es lo más destacado?

Lo más destacado, como siempre, son los toros. No se conciben las fiestas de nuestros pueblos sin los toros. Son el alma de la fiesta y cada día hay más afición, de lo cual yo me alegro.

Pasando al día a día del pueblo, acaba de empezar su tercera legislatura al frente del Consistorio de Bañobárez. ¿Qué le ha llevado a volver a presentarse?

Me he presentado porque la gente así me lo ha pedido y me ha animado. Me encuentro a gusto con la gente y ella creo que también conmigo, prueba de ello es el resultado en las últimas Elecciones Municipales. (La candidatura del PP, encabezada por Regalado, consiguió 6 de los 7 ediles que componen la corporación municipal). Espero no defraudarles; hombre, nunca llueve a gusto de todos, siempre hay algún nostálgico, algún anti-todo, pero eso es inevitable. Las envidias nunca fueron buenas consejeras.

¿Qué proyectos persigue en esta nueva legislatura?

Proyectos en concreto prevalece uno que es primordial: que se termine de ejecutar el compromiso de la Diputación Provincial del arreglo de la carretera DSA-460 Vitigudino-Bañobárez-Lumbrales con la terminación del último tramo desde Bañobárez hasta Lumbrales. Ahí voy a echar el resto y estoy convencido de que así será, porque Diputación nunca me ha fallado. Lo demás es ir rematando cositas que quedan en el pueblo, según nuestras posibilidades y según las ayudas que recibamos. Aunque estoy contento con lo que se ha logrado en las dos legislaturas anteriores, la Corporación Municipal debemos de seguir esforzándonos por mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos.

¿Qué cree que es lo más importante para los vecinos de Bañobárez, para la comarca de El Abadengo, para el medio rural de Salamanca?

El medio rural deja bastante que desear. En primer lugar, hay que luchar para que nuestra comarca tenga un desarrollo eficiente en la ganadería, que no haya cortapisas por parte de la administración, al contrario, que ésta se esfuerce en revitalizar esta comarca.

También tenemos un potencial turístico inigualable en esta comarca que está virgen, prácticamente. Exijamos inversiones a nuestras administraciones. La recuperación de la vía del tren hasta la Fuente de San Esteban que tenemos entre manos, por ejemplo. Sí, es un proyecto ambicioso, pero exijamos seguir adelante. Sé que nuestro Presidente de la Diputación está muy interesado en este tema.

Además tenemos que hacer un turismo atractivo para que nuestros visitantes permanezcan en la zona más tiempo, que no solo vengan de pasada. En fin, como presidente de la Mancomunidad del Abadengo pido que todos aunemos esfuerzos en este sentido, porque esto es cosa de todos.

PROGRAMA DE FIESTAS DE BAÑOBÁREZ

14 DE SEPTIEMBRE

Jueves

12:00 Misa concelebrada, oficiada por el párroco, Martín Benito García, con la actuación de tamborilero. A continuación, convite para todos en el Frontón.

18:30 Procesión con subida del Santo Cristo. Ofertorio.

20:30 Toro de cajón y vaquilla.

22:30 Disfraces y Pregón de Fiestas. A continuación disco móvil Rumba Stress.

15 DE SEPTIEMBRE

Viernes

11:30 Hinchables para los niños.

14:30 Comida Solidaria en el parque del Caño, a favor de Los Niños del Maíz.

19:00 Gran Prix para las Peñas.

16 DE SEPTIEMBRE

Sábado

00:05 Capea nocturna con suelta de novillos y vaquillas.

01:00 Gran verbena en la Plaza del Toral. Orquesta Impulso.

11:00 Carretones.

12:30 Encierro a caballo y pasacalles a cargo de la charanga Al Rojo.

18:00 Extraordinaria novillada sin picadores con 4 novillos de la ganadería de Eduardo Martín Cilleros (finca La Torrecilla) para los novilleros Álvaro Rojo, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, y Javier Zulueta, de la escuela taurina de Sevilla. Todos los actos estarán amenizados por la charanga Al Rojo.

24:00 Gran Verbena en la Plaza del Toral con la orquesta Seven.

17 DE SEPTIEMBRE

Domingo

11:00 Misa.

13:00 Encierro urbano por las calles del pueblo y Pasacalles con la charanga Al Rojo.

18:00 Novillada sin picadores. 2 novillos de la ganadería de Eduardo Martín Cilleros para el novillero Salvador Herrero, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. A continuación, Capea.