Encinasola de los Comendadores homenajea al exalcalde Francisco Prieto en el inicio oficial de las Madrinas

Encinasola de los Comendadores homenajeó este jueves al exalcalde de esta localidad, Francisco Prieto, en un acto que marca el inicio oficial de las fiestas de las Madrinas, celebraciones que discurrirán a lo largo de todo el fin de semana con distintas actividades y eventos.

Con la entrega de una placa a cargo de la nueva alcaldesa, Sonia Hernández, el Ayuntamiento de Encinasola reconocía así la labor realizada por Francisco Prieto tras 24 años con responsabilidades en la Corporación municipal, 12 como concejal siendo alcalde Simón Prieto, y otros 12 años más como alcalde, lo que calificó de un “inmenso honor” y “enorme privilegio” representar a su pueblo, así como “velar por el bienestar” de sus vecinos y “asegurar unos servicios mínimos”, además de “luchar para convertir a Encinasola de los Comendadores en un lugar mejor para vivir y relacionarse”.

En su intervención, Francisco Prieto recordó que “mi intención desde un primer momento fue apostar, respetar y conservar lo que nuestros antepasados habían logrado y realizado con mucho esfuerzo y dedicación, poniendo en valor el patrimonio natural, nuestras costumbres y tradiciones, sin renunciar al desarrollo para no quedarnos atrás en estos tiempos complejos en los que vivimos”.

Asimismo, agradeció a todos los que “de una manera u otra han colaborado y trabajado con el Ayuntamiento, de forma muy especial a los compañeros de diferentes corporaciones, trabajadores de Ayuntamiento, alcaldes de otras localidades, diputado de zona y párroco del pueblo”.

En su tarea como representante del municipio señaló haberse sentido “tremendamente arropado y acompañado”, por lo que mostró su disposición a la actual Corporación “si en algo puedo ayudaros en un futuro”. Por último, también agradeció “el cariño y respaldo que he sentido desde un primer momento de parte de todos los vecinos y de mi familia, y si en algo os he fallado os pido disculpas”, si bien añadió que “con mis aciertos y errores, confío en que valoren que he dado todo lo que estaba en mis manos para luchar por vuestros intereses y por el bien de nuestro pueblo. En definitiva, muchas gracias a todos por haberme dado la oportunidad de ser alcalde de mi pueblo, uno de los mayores honores que puede tener una persona”.

Minutos después de la entrega de una placa al homenajeado y un ramo de flores a su esposa, y antes de dar el chupinazo de inicio de las fiestas, el público asistente al acto guardaba un minuto de silencio en memoria de un vecino fallecido ayer de forma trágica en Portugal cuando disfrutaba de sus vacaciones. A continuación, Sonia Hernández agradecía todos la asistencia y la participación en las actividades, y hacía una mención especial a “Rocío y Marta”, organizadoras de las actividades previas a este día, así como a las tres jóvenes que después de varios años recuperan la figura de las Madrinas, y a las que invitó a “seguir con la tradición”; para finalizar deseando a todos unas “felices fiestas” y un ‘¡vivan las Madrinas!’.

Una vez finalizado el chupinazo, los vecinos dieron cuenta de un convite con dulces, perrunillas, chochos y sangría, un tentempié para la que se prevé sea una larga noche con disco móvil y un concurso de disfraces.

Para mañana viernes el programa festivo continúa con ocio ‘extreme', karts, gladiadores y atrapa bolas en la tarde, para seguir con la cena popular, de caldereta y la actuación de Marina y la disco ‘La Noche’.

PROGRAMA DE FIESTAS DE ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES

JUEVES 31 AGOSTO

00:00h Disco Móvil ‘ARTE"’. Concurso de disfraces.

VIERNES 1 SEPTIEMBRE

17:00h Ocio ‘XTREME', Karts, Gladiadores, Atrapa Bolas...

21:30h Cena popular, caldereta (previa compra de tickets)

00:30h ‘MARINA' y a continuación Disco ‘LA NOCHE’

SÁBADO 2 SEPTIEMBRE

12:30h 'EL BURLADERO'. Encierros, carretones y plaza.

19:15h Pelota a mano

Barandiarán - García Vs. Larrañaga II - Esnaola

00:30h Orquesta Grupo CERO

DOMINGO 3 SEPTIEMBRE

13:00h Santa Misa oficiada por el párroco D. Pablo y cantada por el grupo La Corrobla

17:30h Rosario y procesión en honor a la Virgen de las Candelas

19:00h Bailes charros a cargo del grupo ‘La Corrobla’

23:00h Espectáculo 'HUMOR Y DISCO"