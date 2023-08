Toti y el adiós de Piojo en el CD Guijuelo: "He sentido angustia los primeros días al ver que no estaba"

Toti, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su equipo antes del estreno liguero en casa.

Liga: "Las sensaciones están siendo buenas y ha sido una pretemporada que ha servido para conocer a los compañeros".

Fichajes: "Este año vamos a tener una plantilla más larga y eso es bueno, ya que en los últimos años hemos ido más justos. Ha habido gente como yo que igual hemos necesitado más descanso. Somos muy trabajadores y tenemos un punto más de intensidad esta temporada".

Mejor plantilla: "Sí que noto que hay más intensidad y siempre ha habido buenos jugadores. Hay gente agresiva como Diego o Cambil, pero todo esto toca plasmarlo en el campo".

Langreo: "Tiene un presupuesto ajustado, igual que el Guijuelo. Vendrá con respeto por lo que hicimos el año pasado y porque en casa somos un equipo jodido de vencer para cualquiera".

Su nivel: "Me he encontrado mejor esta pretemporada que la anterior y el punto bueno llega con la temporada, aunque van costando más en el cuerpo".

Su posición: "Me puedo ver más como extremo izquierdo, aunque no tan pegado a la línea. El míster me da libertad para irme hacia dentro y asociarme. Si va bien, seguro que sigo ahí... pero estoy dispuesto a jugar en todos los puestos. Disfruto mucho jugando".

Objetivo: "Siempre me marco el reto de la permanencia lo antes posible. He visto muchas cosas hasta con la Unión con equipos que bajaban de Primera y se llevaban una hostia. Ha habido problemas en el club este verano y la realidad es que el presupuesto es justito, pero confío en el equipo".

Copa del Rey: "He disfrutado mucho de ella en los últimos años y se afronta con ilusión. Han venido equipos grandes como el Rayo, el Villareal o el Dépor. Ojalá toque un buen equipo".

Salida de Piojo: "Ha sido un tema jodido porque he sentido angustia los primeros días al ver que no estaba. Volví a España y tenía la ilusión de despedirnos juntos jugando porque es de mis mejores amigos. Se le echa de menos en el coche en el que viajamos, en el vestuario...".