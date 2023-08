La familia de Rosario, rota de dolor: "Solo pedimos que se haga justicia y que no vuelva a ver la luz del sol"

Béjar se ha concentado en torno a las 13:00 horas contra la violencia machista tras el asesinato a una vecina que se ha producido en la madrugada de este miércoles. La mujer, de 40 años de edad, tenía cuatro hijos menores de edad.

La familia de la víctima ha estado presente en dicho minuto de silencio. "Solo pedimos que se haga justicia y que no vuelva a ver la luz del sol", en referencia al presunto asesino. "Ha dejado a sus cuatro hijos chiquitos, lo único que pedimos es justicia. No queremos nada más, justicia".

María Victoria Moreno, directora general de la Junta de Castilla y León, se ha desplazado hasta la localidad tras el trágico suceso. "Hoy es un día triste para Béjar y para Castilla y León, y quiero condenar enérgicamente el crimen machista y el asesinato machista de Rosario y trasmitir nuestro sentido pésame a los familiares, es especial a sus hijos".

Moreno ha sentenciado el crimen y ha asegurado que desde la Junta "no vamos a dar un paso atrás y nos levantamos cada mañana por erradicar esta lacra. Debemos trabajar todos juntos, todas las administraciones tenemos que trabajar y tiene que colaborar la sociedad para que podamos llegar a acabar con la violencia de género".

Luis Francisco Martín, alcalde de Béjar, ha comenzado su intervención recordando que lleva en el puesto dos meses y que "la ilusión era trasladar ilusión y emoción a los bejaranos. Jamás pensaba despertarme y que ha una vecina le hayan asesinado de manera cruel y cobarde. Es un día mu duro y muy triste, y desde el ayuntamiento de Béjar vamos a tomar medidas".

Tras este trágico suceso, el consistorio ha declarado un día de luto y ha suspendido todas las actividades festivas que tenían programadas para el verano cultural, incluidas las actuaciones en las terrazas, que se iban ha desarrollar entre hoy y mañana.

Por su parte, Javier Hernández, concejal de Igualdad del ayuntamiento de Béjar, ha asegurado que "condenamos el acto. Es imposible que sigamos consintiendo que haya esta violencia machista contra la mujer y todos tenemos que estar unidos y luchar contra esta lacra, no podemos consentir que se siga asesinando a mujeres".

"Necesitamos que se informe a los pequeños desde pronta edad que todo somos iguales, de que no tiene que existir ninguna distinción. Nosotros vamos a luchar para que esta lacra se acabe y que los asesinos, prque son asesinos, acaben donde tienen que acabar y que no entren por una puerta y salgan por otra. Si has asesinado y has quitado una vida, tu vida no tiene derecho, si entras en la cárcel no tienes porque volver a salir".