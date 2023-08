El asesino confeso del crimen en Béjar: con denuncias previas y a punto de quitarse la vida tras el asesinato

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha informado de que el asesino confeso de la mujer de Béjar (Salamanca) tenía casos de violencia doméstica hacia su padre y hermano pero no sobre la difunta.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Barcones ha lamentado que la Comunidad se haya vuelto a "teñir de luto" por "esa violencia que ha acabado hoy con la vida de María Rosario, una mujer de 36 años que ha sido asesinada por su pareja, un varón de 49 años".

La delegada gubernamental ha relatado que a las 6.00 horas, la Policía Nacional, a través del 091, recibía una llamada del asesino "ya confeso de María Rosario diciendo que la había asesinado y que se iba a suicidar en el viaducto".

"Rápidamente acude Policía Nacional, bomberos, acude también el 1-1-2 y descubren el cuerpo ya sin vida de María Rosario. Automáticamente las patrullas se dirigen hacia el viaducto, Policía Nacional con el auxilio de Guardia Civil y también los bomberos y a través del diálogo con el asesino confeso consigue que no se lance al viaducto y automáticamente es detenido por la Policía Nacional", ha explicado.

Barcones recuerda que es la tercera mujer asesinada este año en Castilla y León. "Paloma, María Encarnación, María Rosario. Y no me quiero olvidar de India, la primera niña, fruto de la violencia de género en nuestra comunidad autónoma desde que tenemos registros. Tres mujeres asesinadas, tres vidas perdidas y además, repito, la vida de India, la menor víctima de violencia de género. Este dolor como sociedad es insoportable", ha lamentado.

De ahí que haya pedido "unidad institucional" sin "fisuras". "Ni un paso atrás en la violencia de género, en la violencia machista. No valen blanqueamientos, no vale confundir con que todo es violencia. Sí, todo es violencia, pero hay una violencia muy concreta, la que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, la violencia machista, la violencia de género", ha agregado.

Barcones ha informado de que la mujer que ha sido asesinada tenía casos anteriores de violencia de género pero no con esta pareja, mientras que el asesino confeso tenía casos de violencia doméstica hacia su padre y hacia su hermano. "La vida de María Rosario ha sido una vida marcada por la violencia y por el terror de los golpes que finalmente hoy han acabado en este terrible asesinato", ha lamentado.

Apelando a esa unidad, ha querido mandar un mensaje "claro" a ayuntamientos como el de Ponferrada que, a su juicio, "quieren diluir bajo unos puntos abstractos de violencia la realidad que hoy nos vuelve a azotar de manera implacable, que vuelve a teñir de negro esta comunidad".

Así, y en referencia a la decisión del Consistorio berciano de eliminar los puntos contra agresiones machistas para sustituirlos por otros donde se den ayuda de todo tipo en sus fiestas, Barcones ha dejado claro que no participarán de esos puntos que, en sus palabras, "pretenden difuminar la violencia de género".

"No vamos a participar de esos puntos tampoco lo va a hacer Cruz Roja y Cruz Roja y el gobierno de España vamos a solicitar la instalación de esos puntos violeta para que las mujeres sigan estando protegidas, tengan una referencia de clara y para que toda la sociedad sigamos unidas en torno a esta lucha que tiene que ser cada día más fuerte, que no admite pasos atrás, porque esta violencia no nos da ni un solo respiro como sociedad", ha zanjado.