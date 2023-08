Aprobada la composición de la Comisión que organizará el Carnaval del Toro 2024

Arrancando con un minuto de silencio de todos los miembros de la Corporación en memoria de la mujer asesinada por su pareja en Béjar en las últimas horas, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró a última hora de la mañana del miércoles una sesión plenaria de carácter ordinario que se prolongó por espacio de una hora, una duración más breve de lo que se podía esperar teniendo en cuenta que se debatieron dos mociones y hubo hasta 10 ruegos y preguntas por parte de la oposición.

El Orden del Día apenas traía dos puntos especificados pero uno bastante relevante (por todo lo que implica): la aprobación de la composición de la Comisión que se encargará de organizar el Carnaval del Toro 2024. Como en la legislatura anterior, la Comisión contará con los tres concejales del PP encargados de las diversas parcelas de su organización, Ramón Sastre, Paola Martín Muñoz y Víctor Gómez, junto a los que estarán José Manuel Jerez, Rodrigo Toribio, Rubén Benito, Carmen Lorenzo, Carlos Fernández Chanca y Patricia Martín Miguel.

El resto de concejales quedan como “reservas y suplentes” de una Comisión de la cual Marcos Iglesias espera que sus decisiones sean “las acertadas”. Por otro lado, se aprobaron las fiestas locales para el año 2024, que serán un año más San Sebastián (20 de enero) y la Virgen de la Peña de Francia (8 de septiembre). Como ésta última aparecerá en el calendario en domingo, la jornada festiva como tal se trasladará al lunes 9.

Las mociones

Como decíamos al principio, durante el Pleno se debatieron dos mociones, saliendo aprobadas ambas por unanimidad. La primera de ellas fue una del PSOE que planteaba que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se incorporase al Patronato de la Fundación Siega Verde. Aunque se aprobó por asentimiento, esta moción había quedado ‘desactivada’ al comentar la delegada de Cultura, Belén Barco, que ya ha habido conversaciones para ello con la Fundación Siega Verde, estando pendiente fijar una fecha para mantener una reunión más formal en la que se determinarán las condiciones de la incorporación del Ayuntamiento.

La otra moción fue la presentada por Vox para reivindicar la habilitación de urgencias pediátricas y la recuperación de las cirugías menores en el Centro de Salud y Especialidades. Esta moción también se acabó aprobando por unanimidad, pero hubo cierto debate. De salida, Patricia Martín Miguel resaltó que en los 100 puntos del programa electoral del PP había hueco para el tiro al plato, la Feria del Farinato o el senderismo, pero no para la Sanidad.

El portavoz del PP, Víctor Gómez, defendió que “en ningún momento ha habido desidia” del Equipo de Gobierno (apuntó que incluso esta legislatura hay una delegación de Sanidad) y que se ha estado pendiente de las necesidades sanitarias, “en contacto directo con la Junta”. Al respecto, Patricia Martín expresó su “pena” porque el PP “presuma de una buena relación con Mañueco y no sean capaces de pedirle por la salud de los hijos”. Víctor Gómez indicó además que algunas palabras contra el Equipo de Gobierno eran “por falta de información”, exponiendo por ejemplo que el pasado mes de junio hubo una reunión del Consejo de Salud, a lo que Patricia Martín resaltó que no se había comunicado nada a la oposición.

En lo que respecta al PSOE, mostraron su acuerdo con “el fondo” pero no con la forma de la moción, entendiendo que estaba “mal direccionada”, en palabras de Carlos Fernández Chanca, al no hacer el texto ninguna petición a los partidos de Gobierno de la Junta, PP y Vox, añadiendo precisamente que hubiera sido “más fácil coger el teléfono o mandar un whats” a estos partidos para que “eleven al Consejo de Gobierno de la Junta” la propuesta de que haya urgencias pediátricas en Ciudad Rodrigo.

Patricia Martín replicó, al hilo de la temática de la moción de los socialistas, que en su caso también hubiera sido más fácil descolgar el teléfono para ver que “no había problema” en la incorporación de Ciudad Rodrigo al Patronato de la Fundación Siega Verde que presentar una moción, criticando que solo habían usado una de las dos mociones que pueden presentar en cada Pleno y ha sido “un cartucho al aire”.

El PSOE exigió para apoyar la moción que incluyese una petición expresa a la Junta de Castilla y León para la implantación de las urgencias pediátricas, lo que acabó siendo aceptado por Patricia Martín, quién anunció asimismo que instará personalmente al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo a que solicite al consejero de Sanidad que haya urgencias pediátricas. En el turno de ruegos y preguntas, la portavoz de Vox planteó la posibilidad de que el Ayuntamiento incentive económicamente a MIR R-5 para que se encarguen de las urgencias pediátricas en Ciudad Rodrigo, contestando Marcos Iglesias que sería “improcedente e ilegal” que lo hiciese el Consistorio, al ser empleados de otra Administración pública.

Más ruegos que preguntas

En lo que respecta al resto, hubo más ruegos que preguntas, y muchos de ellos de temática verde (además ya se habían tratado otras cuestiones en la Comisión de Obras celebrada previamente, como por ejemplo los vertidos ilegales en el río).

Por un lado, Juan Tomás Muñoz pidió que se refuerce ante las próximas lluvias la Cuesta de las Emes, al estar cegadas algunas ‘cunetillas’ y movidas algunas piedras que sirven de escalones (José Manuel Jerez contestó que “lo tenemos en cuenta, procuraremos que quede bien para que no haya incidentes”); y que se actúe en el parque infantil situado en la Avenida de Portugal ante su estado “insalubre” por los excrementos de pájaros. Al respecto, Jerez dijo que durante la misma mañana del miércoles se había limpiado con agua a presión.

Por otro lado, Carmen Lorenzo reivindicó que se le dé alguna solución a los árboles con piojos (el concejal de Jardines dijo que “es difícil de controlar” pero “estamos en ello”), y que se haga algo con las jardineras situadas en la subida a la Rúa del Sol, al tener unas hojas en punta con las que los niños se suelen picar. Respecto a esto último, José Manuel Jerez comentó que “es verdad”, por lo que “trataremos de cambiarlas por otras”.

Carlos Fernández Chanca también preguntó a José Manuel Jerez, en este caso por las quejas que están recibiendo sobre el abandono e insalubridad del barrio de El Puente, evocando lo que se quejaba de este asunto en la legislatura 2015-2019 Jerez, quién en la mañana del miércoles únicamente aludió a los malos olores por el alcantarillado, que se están intentando solucionar.

Otras peticiones que quedaron recogidas fueron la de Juan Tomás Muñoz para que se estudie la creación de pasos de peatones en la zona de las calles Santiago Vegas Arranz, Coria o Badajoz (Rubén Benito apuntó que se va a hacer un estudio de movilidad en septiembre, y que se tendrá en cuenta); y la de Carmen Lorenzo para que se estudie la organización de un torneo de pelota de mano, viendo el éxito de la exhibición que hubo el domingo. Víctor Gómez comentó que se hablará con los que organizaron esa cita para ver cómo se puede hacer (ya que no hay practicantes en Ciudad Rodrigo).

Por su parte, Raquel Enríquez mostró su malestar porque al menos un par de veces no se han trasladado a todos los concejales las invitaciones recibidas desde asociaciones para que acudan a actos (con lo que no han podido ir), replicando Marcos Iglesias que se trasladan todas “salvo error” o salvo que vayan dirigidas a la Alcaldía y no a la Corporación.

Asimismo, Raquel Enríquez pidió que se haga un “uso más neutral y objetivo” de las redes sociales del Ayuntamiento, explicando que ha habido publicaciones sobre varios eventos a los que han asistido concejales socialistas en las que éstos han sido omitidos, en las fotos o en la enumeración de los asistentes, pidiendo que al ser las redes sociales del Ayuntamiento, se tenga en cuenta a todo el Ayuntamiento. Marcos Iglesias defendió que en estas redes “se traslada la acción municipal, no hay uso partidista”, pero al mismo tiempo dijo que “se tratará con los delegados y se revisará para que todo el mundo esté cómodo”.