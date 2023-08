La falta de pisos en alquiler, un problema para los estudiantes en Béjar

Si paseamos por las calles de la ciudad de Béjar, es habitual encontrar carteles de “se vende” en muchos inmuebles de la localidad al sur de la provincia. Sin embargo, es menos corriente toparse con pisos en régimen de alquiler. Una carencia que alumnos de la Escuela de Ingeniería de Béjar han trasladado al equipo directivo del centro universitario.

Alejandro Reveriego, director de la escuela, indica que son muchos los padres y madres que se han puesto en contacto con él sobre este asunto: “nos comentan que no tienen dónde alojar a su hijo o hija durante el curso, no hay residencia de estudiantes y tampoco no hay oferta de viviendas en alquiler”. Una situación que afecta también a trabajadores que llegan a la localidad “por ejemplo tenemos un compañero del centro que ha tardado 3 meses en encontrar un alquiler en Béjar, haciendo que mientras se queden en otros sitios como Salamanca”, señala Reveriego

El director del centro expone que aún existe cierto “rechazo” a la hora de alquiler pisos a estudiantes “y me gustaría recalcar que los chicos y chicas que vienen a estudiar ingeniería son gente adulta, responsables y van a hacer un buen uso de la vivienda o habitación que se les alquile. Es más, como director, confío y doy un voto a favor de estos estudiantes”. Por eso mismo, desde el centro universitario se ha puesto en marcha una “bolsa” de viviendas en las que aquellas personas que puedan estar interesadas en alquilar sus viviendas lo pongan en conocimiento de la Escuela y, a su vez, facilitar esta información a las familias y alumnos que lo necesiten para el curso lectivo.

Esta problemática puede repercutir a largo plazo en el futuro del centro, ya que un altísimo porcentaje de alumnos viene de fuera de la provincia de Salamanca y a esta carencia de viviendas se une la ausencia de residencias de estudiantes:” Tras el cierre del Hostal Gibraleón hemos perdido también ese servicio”. Como posible alternativa, desde la directiva bejarana se mira de reojo a la residencia para alumnos del IES Río Cuerpo de Hombre, que lleva cerrada más de 10 años y pertenece a la Junta de Castilla y León, aunque a día de hoy no se han tomado ningún contacto para barajar esta posibilidad.

Aumento de nuevas matriculaciones

Todo este asunto contrasta con los buenos números que la Escuela de Ingeniería presenta a pocos días del arranque del año académico. Se espera superar los 350 alumnos matriculados en total en las diferentes enseñanzas, con unos 91 alumnos nuevos para los primeros cursos. Unas cifras positivas para Alejandro Reveriego, que comenta que “la escuela vuelve a crecer, son un 30% alumnos nuevos más y nuevamente salvo unos 10 alumnos que son de Béjar, el resto viene de fuera”.