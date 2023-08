Deporte, yincana de peñas y juegos de mesa ponen el prólogo estos días a las fiestas en Pereña de la Ribera

Un torneo de fútbol, una yincana de peñas y juegos de mesa ponen el prólogo estos días a las fiestas en Pereña de la Ribera, celebraciones que discurren hasta el 9 de septiembre y cuya programación se reparte este año en tres grandes bloques.

El primero de ellos se desarrolla entre el 28 de agosto y el 31 de agosto, días en lo que se prevén yincanas de peñas, juegos, hinchables, el V Concurso de Danza, concursos culinarios y disco-móvil dos noches. A este programa de prefiestas le pondrá fin una capea nocturna el jueves 31 de agosto.

Con la llegada del fin de semana comienzan los eventos más populares de las fiestas. Este segundo bloque arranca con el desfile de carrozas de la noche del viernes 1 de septiembre, y al que seguirá una verbena con la orquesta Kronos. Para sábado y domingo se reservan sendos encierros de Valrubio y Valdeflores con sus respectivas novilladas en la tarde, además de una verbena con la orquesta SMS la noche del sábado.

Y el tercer bloque de la programación lo componen los días 8 y 9 de septiembre. El primero con folclore charro, misa y convite, y una actuación de canción española; y el segundo con una misa en la ermita y el cambio de varas a favor de los nuevos mayordomos.

LUIS RODRÍGUEZ, ALCALDE DE PEREÑA DE LA RIBERA

Tenemos el reto de la eficiencia energética y apostamos por el autoconsumo

Luis Rodríguez afronta su tercera legislatura como alcalde de Pereña, lo que no diezma su ilusión por conseguir que en su pueblo se viva mejor, una nueva etapa de cuatro años como regidor y que comparte con la responsabilidad de ser diputado provincial del PSOE por la comarca de Vitigudino.

Cómo se presentan las fiestas este año?

Como todos los años, más o menos, siempre apurando hasta última hora, pero bien en líneas generales, los preparativos siempre son complicados, uno tiene la sensación de que no llega, pero al final llegas y luego, por otra parte, tal y como lo hacemos planificado yo creo que da margen para ir haciendo las cosas de forma consecutiva sin grandes apreturas por decirlo de alguna manera.

Hay alguna cosa reseñable este año en el programa?

Como has podido comprobar en el programa, hemos estructurado las fiestas es en tres apartados muy definidos, la primera parte es más de participación de los propios vecinos, fundamentalmente de las peñas, con actividades que desarrollan y que realizan con la participación del Ayuntamiento en lo que son los costes, etc., apartado que termina el jueves con la capea nocturna. El viernes hacemos el desfile de carrozas, que por otra parte es obligado ya porque tiene una larga tradición en el municipio y ahí sí que participan todas las peñas al cien por cien, y luego los festejos taurinos el fin de semana. La festividad religiosa la dejamos lógicamente para el 8 de septiembre, que es el día de la patrona, con el convite del Ayuntamiento y una actuación de música española, y eso es lo que tenemos pensado para este año.

¿Cómo afronta su tercera legislatura como alcalde de Pereña?

Con la ilusión necesaria para hacer lo que creo que todavía hay que hacer y dicho ya con mucho tiempo pensando que que yo creo que con esta ya se ha acabado entonces bueno aunque nunca es de nada es definitivo yo lo resumiría de esa manera con la ilusión necesaria para hacer frente a los retos que tenemos por delante pero también pensando en que es más que probable que que en un momento determinado digamos hasta que hemos llegado y ahora que tiene otro del carro o tiren otros del carro

¿Y cuáles serán esos retos en esos cuatro años?

Fundamentalmente nosotros tenemos por delante una cuestión que es primordial, y yo creo que todos los municipios, y es el reto en la eficiencia energética. Nosotros hemos hecho una apuesta clara por el autoconsumo en los próximos años, de hecho en este momento ya se han iniciado las obras para instalar aerotermia en la residencia, lo que nos permitirá no depender tanto de los combustibles fósiles en calefacción. Tenemos hecha una instalación fotovoltaica de autoconsumo en la residencia y tenemos dos instalaciones más de 15 kilovatios cada una, unos 32 kilovatios en total, para tener independencia energética los próximos años. Y aprovecho la ocasión también para decir algo que me parece que creo que tengo que decir, y es que las grandes distribuidoras de este país están haciendo todo lo posible porque los sistemas de autoconsumo no prosperen y en ese sentido nosotros tenemos una instalación de 15 kilovatios autorizada ya por la Industria, por la Junta de Castilla y León, que tendría que haberse conectado a la red hace tres meses, aproximadamente, y seguimos esperando que Iberdrola, que en nuestro caso es la distribuidora, tenga bien hacer la conexión, pero da la sensación de que tienen miedo a que el ejemplo de autoconsumo cunda y le vaya robando parte del beneficio. Entonces, ese es el gran reto que el municipio tiene por delante, es decir, yo creo que es el gran reto que debemos tener, la eficiencia energética, porque buena parte o mucho del presupuesto del Ayuntamiento se va precisamente en eso.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de vivienda tutelada?

Luego tenemos lo que es necesario, pendiente de iniciar lo que creo que van a ser las últimas obras de renovación de red de abastecimiento y de pavimentación, porque prácticamente tenemos hechas todas las calles; ya está aprobado, licitado y adjudicado, y empezaremos posiblemente en octubre, la empresa que nos va a hacer las tres últimas calles, quedaría algo en alguna todavía pero prácticamente la totalidad la tenemos hecha, y tenemos también que licitar este año la vivienda tutelada, proyecto que se ubica en lo que era el antiguo consultorio y farmacia, una vivienda tutelada pensando fundamentalmente en la tercera edad. Hemos conseguido financiación de Adezos para una parte de la ejecución y el resto se va a hacer con fondos propios. Para este año ya tenemos dotación presupuestaria para poder licitarla y adjudicarla, y a eso hay que añadirle que estamos empeñados también en hacer una mejora sustancial de lo que son las entradas al municipio. Ya hemos empezado de alguna manera, y yo creo que con eso prácticamente es el concepto de ilusión que decía que teníamos para hacer frente a esos retos y dejar de un municipio, yo creo que en muy buenas condiciones.

¿Qué quiere decirle a los vecinos en estos días ya de fiesta?

Lo que siempre hay que decir en este tipo de ocasiones, que las fiestas son un motivo de alegría, son un espacio para el encuentro entre los que vivimos de forma permanente y los que vienen especialmente para vivir con nosotros las fiestas, la familia, amigos, etc.; así que la diversión sea sana y que todos entendamos que la libertad de uno empieza donde termina la libertad de otro, por lo tanto habrá que divertirse dentro de un criterio de lógica y de respeto hacia los demás, nada más.

PROGRAMA DE FIESTAS DE PEREÑA DE LA RIBERA

29 de agosto (martes). Organiza la Comisión de Peñas.

22:30h Beerpong por parejas. Frontón Nuevo. (Inscripción por pareja 5 euros hasta las 12:00h del lunes 28 en el Ayuntamiento. Inscripción el martes 29 en el propio frontón 8 €).

30 de agosto (miércoles).

16:30h Parque Acuático desde el Caño.

22:30h V Concurso de Danza. (En el juego.) Inscripciones en el Ayuntamiento hasta las 13 horas. Abierto también a parejas que fuera de concurso quieran demostrar sus habilidades.

Sin movernos del Juego y tras el Bingo organizado por la comisión de peñas Gran Karaoke.

1:00h Discoteca Móvil en el Frontón Nuevo.

31 de agosto (jueves)

18:30h Concurso de Tortillas. En el Hogar de los jubilados.

23:00h Se abre la plaza de toros para la Capea Nocturna con Disco Móvil “KM 0”.

1 de septiembre (viernes)

22:00h Concentración de Carrozas en la Plaza.

22:15h Desfile y Concurso de Carrozas, acompañados por la Charanga ‘La Escala 2.0’. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta las 12 horas de ese mismo día.

24:00h Verbena en el juego con ‘KRONOS’. A la finalización de la Verbena continuará la fiesta con Discoteca Móvil en el Frontón Nuevo.

2 de septiembre (sábado)

10:00h Pasacalles con la Charanga ‘La Escala 2.0’.

11:00h Encierro de 4 novillos de la Ganadería de ‘Valrubio’.

18:00h Gran Novillada con los novilleros Salvador Herrero (Escuela de T. de Salamanca) y Mariscal Ruiz (Escuela de T. de Andalucía).

24:00h Verbena con ‘Orquesta S.M.S.’.

3 de Septiembre (domingo)

10:00h Pasacalles con la Charanga ‘La Escala 2.0’.

11:00h Encierro de 4 novillos de la Ganadería de ‘Valdeflores’.

18:00h Gran Novillada con los novilleros Daniel Sánchez y ‘El Mene’ de la Escuela de T. de Salamanca.

Día 8 de Septiembre (viernes)

11:30h Actuación en la Residencia de grupo de Folclore Charro.

11:45h Pasacalles con Grupo Folclórico.

12:00h Misa en honor a Nuestra Señora de los Ángeles.

13:30h Convite del Ayuntamiento en la Plaza.

18.30h Canción española con Laura Cerdeño en el Juego de Pelota.

Día 9 de Septiembre (sábado)

12:00h Misa en la Ermita con entrega de Varas a los nuevos mayordomos.