Astados bien presentados y disparidad en el albero de La Florida para la corrida de Ferias en Peñaranda

Si la tarde del 24, el calor fue insoportable, la de hoy ha sido bastante más llevadera y por ello más cómoda para todos, incluso para los del bar de la plaza.

En la florida se han lidiado toros de Montalvo, que dejaron un recuerdo imborrable el año anterior, de los que Juan Ignacio envió desde Linejo, repitiendo su buena presentación una vez más.

Se han poblado los tendidos en algo más de media plaza, para presenciar un cartel muy atractivo, a la vez que los de coleta vienen cosechado una más que notable temporada. Y además apetecía para sentir que el torero local Diosleguarde se encuentra completamente recuperado de aquel violento trance de Cuellar.

Y la cosa fue que la torada de Montalvo tuvo ingredientes variados. Un primer astado manso y flojo, un segundo incierto y áspero, un tercero que humillaba y siempre acudió al cite, un cuarto basto, pero entregado y con morro por el suelo en la muleta, un quinto que se empleo en los tercios, y un sexto un tanto “rabioso”, que puso las cosas serias en banderillas, y un tanto desordenado en la muleta.

En cuanto a los matadores, Escribano no pudo hacer de capote a su primero, solo fijarlo, el mismo puso los palos con más entrega y valor que arte, y en la muleta nada se defendió, tirando cabezazos y matando de entera atravesada, silenciada su labor, y pitado el toro, no había duda. Su segundo un animal no se entregó a capote, suelto tras una vara, y en banderillas, mejoró un poco el quehacer de Escribano, pero mira por donde al quedarse solo con el toro “cabezón”, este comenzó a embestir con boyantía y recorrido, el sevillano se fue acoplando con el Montalvo y construyó una faena de excelente corte bien rematada por ambos pitones, tiró de la embestida, el animal humilló, lo mató de entera y logró cortarle las orejas, y con la misma salir en volandas de la plaza.

Leo Valadez torero mexicano que volveremos a ver en la feria charra, no se apretó de capote con su primero, no se empleo en banderillas, toro probón, pero Valadez no logro meterlo en la faena, un tanto flojo y desconfiado, no logró sintonizar con el tendido y además estuvo negado con los aceros y oyó aviso tras cuatro descabellos. Salió más aperreado en el quinto, larga cambiada, lanceo con prestancia un quite de virtuosismo “lopecinas” su faena tuvo mejor disposición y técnica más resuelta, siempre quiso, y demostró valor y ánimo, muletazos de hinojos para hacerse ver y porfión, pero se me antoja que estuvo un tanto por debajo de lo que requería el animal… un aviso pinchazo y entera para cobrar oreja.

Todos estábamos un poco con el torero local Diosleguarde, muchos del publico esperábamos certezas, y la verdad es que se le ve decidido y confiado a seguir su carrera. lanceó con buen tono a su primero, un toro que tras una vara cumplió en banderillas y genuflexo sacó toreado al de Montalvo que tenia buena condición, lo pasó por ambos pitones y con mucho gusto y solvencia remató las series con limpieza y tiró de la embestida en el tramo final y tras entera tendida, y algunos fallos de descabello se le reconoció el animo y la entrega puesta en la faena con paseo y oreja.

En su segundo un toro un tanto rabioso tras una ejemplar vara, y tras el desconcierto en banderillas. Manuel consintió una faena de buena dimensión, dominador y entregado, lo toreó con ajuste por ambos lados y al final, tras venirse abajo el toro , se puso incierto y hubo que matarlo de aquella manera, estocada en los blandos, que no impidió que cortara un segundo trofeo para acompañar en su salida a hombros de la Florida a Manuel Escribano.

Esto es todo lo ocurrido en estas dos jornadas taurinas… Espero que estemos todos aquí el próximo año…