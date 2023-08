Dani Ponz, tras el empate de Unionistas: "Lo normal era haber ganado..."

Dani Ponz, técnico de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación de Salamanca después de disputar el primer partido del curso.

Empate: "Es una lástima no haber conseguido los tres puntos. Hemos tenido un dominio claro y sí que es verdad que ha habido nervios, pero las ocasiones han sido clarísimas. El inicio ha sido vertiginoso para nosotros, pero la pelota no ha querido entrar. Los chavales se han vaciado. Ellos han venido a hacer su partido y toca felicitarles. El dominio ha sido total".

Balón parado: "Es una pena porque hemos hecho daño así, pero no ha entrado el balón. Lo normal era haber ganado... Preocupación no hay por el gol, hay gente con gol".

Frío y viento junto a jugar de noche: "No me gusta poner excusas. No se ha levantado el viento en toda la pretemporada, pero sí hoy".

Roja a Turi: "Ha pasado lo que hemos visto todos e igual hemos protestado, ya que el tema de los banquillos se iba a mirar con lupa. Mi sensación es que ha habido una infracción y debería haber roja para el Sestao".

Aspectos a mejorar: "Me conformaría con aprovechar las opciones que hemos tenido y me ha gustado mucho la cantidad de jugadores de Unionistas que había en su área. El equipo rival también hace su trabajo. Solo podemos achacarnos el acierto, poco más. No ha habido errores groseros".

Ponz, bandera de ilusión: "Encantado de que se haya batido el récord de 3.500 socios. Sí que es verdad que vemos que hay una ilusión tremenda.