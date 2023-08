Unionistas estrena la temporada con un empate sin goles contra el Sestao (0-0)

Unionistas ha estrenado la temporada con un empate sin goles frente al Sestao (0-0). Los salmantinos han gozado de más ocasiones y se han merecido la victoria, pero el gol les ha sido esquivos en el Reina Sofía, motivo por el que solo ha sumado un punto en Primera Federación.

En la primera alineación, Dani Ponz ha decidido formar con Cacharrón bajo palos; línea defensiva para Camus, Carlos Giménez, Erik y Jon Rojo; doble pivote compuesto por Javi Villar y Jordi Tur; las bandas han ido a parar a manos de Rastrojo y Planas; en ataque, Slavy y Losada han hecho dupla.

En la jugada inicial del choque, nada más sacar de centro, la pizarra de Unionistas ha salido a relucir y casi cae el 1-0 con una acción ensayada. Más tarde, Jon Rojo se ha quedado a un palmo de aprovechar con la cabeza un centro desde el perfil diestro y lo mismo le ha ocurrido a Losada a la salida de un córner al rematar arriba con el pie derecho. Todo esto en medio de los cánticos de la afición contra Luis Rubiales, presidente de la Federación, por la polémica suscitada con el beso a Jenni Hermoso.

Por otro lado, una cesión de un defensa del Sestao hacia su portero a consecuencia de la presión de Losada ha provocado que Turi, preparador de porteros, haya visto la roja por sus protestas después de que no se señalase la misma. Enfado del respetable. Mientras, Slavy ha probado fortuna con un testarazo que ha metido el miedo en el cuerpo a los vascos y Cacharrón casi mete en apuros a los suyos con una mala salida, aunque luego lo ha arreglado con una meritoria parada a Leandro. 0-0 al descanso.

CUMPLEAÑOS FELIZ

En el intermedio, cumpleaños feliz para Unionistas por su décimo aniversario desde la fundación. Por ello, las luces del estadio se han apagado y la gente -2.879 espectadores- ha comenzado a cantar la famosa canción a la par que alumbraba con las linternas de sus móviles.

Pese a los esfuerzos, solo Tur ha roto la monotonía del segundo tiempo con un cabezazo desviado. A partir del 72', Dani Ponz ha optado por realizar un triple cambio y dar entrada a hombres de refresco como Nespral, Álvaro Gómez y Ewan. No obstante, la primera diana del curso no ha llegado ni por medio de un chut con la zurda de Camus, que se ha marchado hacia dentro en busca de la sorpresa. Finalmente, un punto para cada equipo y eso que tanto Erik como Álvaro Gómez han tratado de impedirlo en el añadido en un día en el que ha hecho bastante fresco en San José con homenaje a un ex como Óskar Martín incluido como cierre al arranque de campeonato.

FICHA TÉCNICA

Unionistas: Cacharrón: Camus, Carlos Giménez, Erik, Jon Rojo (Ekaitz, min. 81); Rastrojo (Manu Ramírez, min. 87), Villar, Tur (Nespral, min. 72), Planas (Álvaro Gómez, min. 72); Losada (Ewan, min. 72) y Slavy.

Sestao: Sergi Puig; Álvaro Mateos, Mario Carnero, Aranzabe, Gorka Garai; Leandro, Gete (Alayeto, min. 63), Lobato; Armando; Ibai (Jon Cabo, min 79) y Guruzeta (Uriarte, min. 83).

ÁRBITRO: Daniel Pastoriza Iglesias, del colegio gallego. Roja a Turi, preparador de porteros de Unionistas. Amarillas para Losada y Javi Villar; Lobato y Leandro.

ESTADIO: Reina Sofía. 2.879 espectadores.