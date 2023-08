UPL reprocha a la Junta su incumplimiento con la ampliación de capacidad de Cabeza de Horno

Los leonesistas recuerdan al Gobierno autonómico que hace un año las Cortes autonómicas aprobaron una Proposición No de Ley de Unión del Pueblo Leonés para ampliar la capacidad de la red de Cabeza de Horno, que debía estar operativa ya este verano

“Una burla al noroeste salmantino”. Así califica Unión del Pueblo Leonés (UPL) lo que considera una “flagrante falta de compromiso y una falta de respeto” por parte de la Junta hacia los municipios que se abastecen de agua de Cabeza de Horno, habiéndose registrado este mes de agosto problemas de abastecimiento nuevamente en municipios como Cipérez o Guadramiro relacionados con la falta de presión ante una red de agua que está funcionando “al límite de sus capacidades”.

Y es que, los leonesistas han reprochado este jueves al ejecutivo autonómico que no haya cumplido con el compromiso adquirido en las Cortes el 27 de septiembre de 2022, cuando se aprobó una Proposición No de Ley planteada por UPL mediante la cual la Junta impulsaría la ampliación de capacidad y mejora de la red de abastecimiento de Cabeza de Horno, de modo que en los primeros meses de 2023 se pusiesen en marcha las obras que permitiesen lograr dicho objetivo, de cara a que no se repitiesen los problemas de abastecimiento que hubo en la zona en el verano de 2022.

En este aspecto, al presentar la Proposición No de Ley el pasado mes de septiembre, la procuradora de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, defendió que tanto la mejora en la capacidad de depuración y conducción de la red de Cabeza de Horno, como la subsanación de los problemas de presión en algunos puntos, eran “una problemática a la que se debe dar solución con urgencia”, pidiendo que se actuase con celeridad para “que no se siga repitiendo la problemática año tras año”.

Y es que, la representante leonesista, en su defensa de la iniciativa ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes, recordó que el pasado verano en la zona de abastecimiento de dicha red se habían dado “dificultades para dotar del flujo de agua necesario a todos los municipios y diversos problemas de presión” que habían impedido a algunas localidades surtirse en diversos días de agua de dicha red de abastecimiento, y que “en algunos municipios como Guadramiro o Cipérez estas dificultades se han visto agravadas por la falta de presión para que el agua llegase a todas las casas de dichas localidades”.

Por ello, UPL planteó hace un año dicha iniciativa en las Cortes para mejorar la capacidad de Cabeza de Horno, pidiendo la implicación directa de la Junta para solucionar este problema, a la par que recordaban que desde la propia Mancomunidad de Cabeza de Horno se había venido solicitando públicamente la necesidad de acometer este aumento de capacidad de la red, al demostrarse insuficientes las acciones realizadas hasta entonces por la Junta.

De este modo, tras debatirse dicha iniciativa en Cortes, se aprobó por unanimidad de todos los grupos que se iniciasen los trámites para que en los primeros meses de 2023 se iniciasen las obras para la ampliación en la capacidad de depurado y conducción de la red de abastecimiento de Cabeza de Horno, que surte de agua al noroeste de la provincia de Salamanca desde la presa de Almendra, así como que se analizase esta red de abastecimiento para subsanar los problemas de conducción y presión que tuviese.

Sin embargo, transcurridos once meses desde que se aprobase dicha Proposición No de Ley en las Cortes autonómicas, desde Unión del Pueblo Leonés lamentan que la Junta no haya ejecutado las obras prometidas, por lo que señalan que “seguimos con un problema encima de la mesa que debería estar solucionado ya si la Junta hubiese cumplido con su compromiso y se tomase los problemas del oeste salmantino con un mínimo de rigor y seriedad”.

Por ello, los leonesistas piden al gobierno autonómico “que deje de mirar hacia otro lado y deje la práctica de dejar pasar el tiempo sin hacer nada”, por lo que instan a la Junta a “que escuche a los representantes de la Mancomunidad, a los municipios afectados y se implique decididamente en solucionar el problema de una vez”.