El III Cadete se pone en marcha con Ángel Rodríguez y Alejandro Marquiz al frente

En una de las jornadas más calurosas de lo que llevamos de verano (sino la que más), el Cadete del III Columnas –patrocinado por Calzados Jorvi- arrancó en la tarde del lunes la pretemporada 2023/2024 en el ‘exilio’ del Pabellón Eladio Jiménez al estar ocupada su casa habitual, el de Conde de Foxá, por la Feria de Teatro (en este caso, ante el calor que hacía, el ‘exilio’ fue hasta agradecido, porque la cubierta de Conde de Foxá hubiera hecho aún más extremo el regreso).

En este primer entrenamiento se dieron cita 20 jugadores (16 de campo y 4 porteros), a los que hay que sumar otros 2 que no pudieron estar presentes, que lucharán por un puesto en el equipo de Regional, teniendo que conformarse los que no lo logren con competir en Provincial (aunque podrán subir al equipo principal a lo largo de la temporada cuando las circunstancias lo requieran o en función de sus propios progresos).

Entre esos 22 jugadores están los cadetes que entran en su 2º año en la categoría junto a la generación que ha cuajado un fantástico año en la larga y competida Infantil Regional bajo las órdenes de Jorge Henrique Torres ‘Tote’. Tras el paso al Juvenil de los responsables que tenía el Cadete Regional, Josito y Simón Moreiro, el equipo de esta categoría pasa a tener al frente a Ángel Rodríguez y Alejandro Marquiz, con Miguel González y David Jerez como delegados.

Como explicaron en la tarde del lunes, Ángel Rodríguez ya estuvo con este bloque hace dos años en infantiles, algo que también tenía que haber hecho Alejandro Marquiz, pero que finalmente no ocurrió al tener que hacerse cargo por necesidades del Club del Juvenil de División de Honor. Finalizada esa etapa, Marquiz vuelve al grupo, que es además “con el que empecé como entrenador”, subiendo categorías con el mismo hasta ese salto al Juvenil, del que sale con el aprendizaje de que “lo más importante son el compromiso y las ganas, que las temporadas son largas y que se terminan logrando los objetivos”.

Ángel Rodríguez expresó que “había el compromiso de que al acabar los dos años, volvíamos a trabajar juntos”, explicando Alejandro Marquiz que “Ángel me ha dado la oportunidad de volver, y no lo he dudado ni un segundo”, señalando el primero de ellos que “llevamos esperando esta temporada mucho tiempo; tenemos muchísimas ganas” (ambos se conocen de la etapa en que Ángel Rodríguez era técnico del Juvenil, y Marquiz, jugador).

El nuevo curso promete ser “muy duro”, con un ramillete de equipos que a día de hoy están un paso por delante, incluido el vigente campeón, Valladolid, pero “va a quedar un equipazo”, esperando que “den todo lo que puedan y quieran” y confiando en poder terminar entre los 5-6 primeros (hay 13 equipos). Como pretemporada, afrontarán dos amistosos: el 9 de septiembre en Salamanca capital frente a Salatormes, y la semana siguiente en Ciudad Rodrigo ante un rival por confirmar, todo ello antes de debutar en Liga el fin de semana del 23 y 24 de septiembre, también contra Salatormes (que ganó la liga Cadete Provincial).