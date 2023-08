La peña Pichotes da el pistoletazo de salida a las fiestas de Cipérez

Los vecinos de Cipérez comenzaban este jueves las fiestas en honor a San Sebastián, celebraciones que se desarrollarán hasta el 21 de agosto y que arrancaban con el pregón de la peña Pichotes y un convite ofrecido por el Ayuntamiento.

Tras la bienvenida y saludo del alcalde, Francisco Alonso, los integrantes de la peña Pichotes tomaban el micro para pronunciar el pregón de fiestas, intervención en la que realizarían un repaso a su historia como peña, así como a las fiestas de Cipérez (ver pregón completo abajo). Entrre las autoridades asistentes al pregón cabe señalar la presencia del diputado de Deportes y Carreteras, Jesús María Ortiz; y los alcaldes de Doñinos, Manuel Hernández; Villar de Peralonso, Teófilo Vicente; o el de Guadramiro, Albert Calderón, entre otros.

Finalizado el pregón el Ayuntamiento ofrecía un convite a base de empanada y fresca sangría, momento al que seguiría una verbena con la orquesta Máxima. Para mañana viernes el programa festivo continúa con una misa en honor a San Sebastián, patrón de la localidad, y el esperado desfile de carrozas. El broche a la jornada lo pondrá la actuación del cantante Raúl y Fiesta en Noche de Verano.

Pregón Fiestas de Cipérez 2023 – Peña Pichotes

¡Buenas tardes, queridos cipereños y cipereñas! Por si hay algún despistado por aquí que aún no nos conoce, somos la Peña Pichotes y estamos emocionados y orgullosos de dar el pregón de las fiestas de Cipérez en honor a San Sebastián.

Queremos agradecer al Sr. Alcalde por su ofrecimiento y a la comisión de fiestas que cada año las organiza, haciendo posible que podamos disfrutar de estos días tan señalados que todos tenemos marcados a fuego en el calendario.

Para empezar, recordemos un poquito la historia de nuestro pueblo, uno de los lugares de referencia en la comarca, como así nos han comentado siempre nuestros padres y abuelos. El pueblo contaba con mucha gente a mediados del siglo pasado, pero la búsqueda de oportunidades hizo menguar la población. Afortunadamente, esos jóvenes que emigraron a otras provincias han ido volviendo al pueblo, aunque sea por unos meses al año, construyendo sus propias viviendas e inculcando a sus hijos el cariño por el pueblo, que poco a poco está recuperando esa población. Solo hay que dar una vuelta por el pueblo para ver la cantidad de casas nuevas que hay.

Como sabemos, Cipérez es reconocido como el pueblo de las brujas, y así lo conmemora nuestra camiseta. Hay varias hipótesis que intentan explicar el por qué de esa fama y hay mucha leyenda alrededor, pero estamos seguros de que se debe a algunas mujeres que intentaron romper los esquemas fijados.

También es momento de mencionar a aquellos negocios que han sido parte de nuestra historia: nuestras famosas obleas de Fabián, la Fábrica de Muebles, los camiones de Los Chuchis, el comercio de Alba, hasta hace pocos años regentado por Mari Carmen, la carnicería de Mari Jose, el Bar Hernández, el Bar de Manuel, y otros tantos que han formado parte de nuestras vidas, algunos ya no están, pero dejaron huella en nuestro pueblo. Aún recuerdo las visitas bien tempranas a casa Isidora (nosotros siempre hemos sido de madrugar en Fiestas) para desayunar una buena tajada de chorizo con pan del pueblo. O el salón, ahora reconvertido en la plaza de las Brujas, que en tiempos de nuestros padres se utilizaba para el baile y en los nuestros como previa a las Fiestas.En esta fiesta no podemos olvidar a nuestras actuales peñas: Huracán, Zis Zas, Abadie 500, La Banda El Porro, El Monje, TNT, Pampox, Cogollós, La Birra es Bella, Basajaunak, Minoria Absoluta, Akelarre, Mosca GAO y otras que seguro que nos hemos dejado y que también merecerían ser nombradas, cada una representando a su generación. En los inicios de los Pichotes las peñas se contaban con los dedos de una mano, pero hoy en día casi hemos perdido la cuenta. Y lo mejor de eso es que las nuevas generaciones, nuestros hijos y sobrinos e incluso nietos, siguen la tradición y van abriendo nuevas peñas, como es el caso de la NBA, que por cierto son vecinos nuestros y su nombre no tiene nada que ver con el baloncesto, sino que son las siglas de “No Bebemos Agua”. ¡Vienen fuertes los chavales!

Como algunos ya peinamos canas, hablemos de los recuerdos de la infancia. El frontón y su torneo de futbito del que más de uno aún tiene secuelas físicas; el parque, lugar de reunión para más de 50 niños y niñas de todas las edades para jugar a Altos por todo el pueblo; el pilón, con la “tradición” de que lo probaran los nuevos forasteros; la competición de La Calva; las carreras de caballos en el Valle Barrueco, las vaquillas, las visitas a la Carcivilla o la Antanica… Seguro que muchos de vosotros aún hoy recordáis esos momentos con mucho cariño.

No podemos olvidar las batallas amistosas con otras peñas, en nuestro caso con la inseparable peña El Monje. ¡Esas trifulcas que aún nos sacan sonrisas y recordamos en cada visita que les hacemos! Aún hoy en día siempre acaba apareciendo en algún momento de la noche el grito de guerra que nos unía y que nos enciende esa chispa que aún se resiste a apagarse. ¡ACCIÓN, ACCIÓN, ACCIÓN CIPÉREZ!

La Peña Pichotes fue fundada en 1996 (lo recordamos porque fue el año del doblete del Atleti, no porque tengamos tanta memoria). En los inicios contábamos con más de 30 pichotes, tanto autóctonos del pueblo o de la comarca como forasteros, hijos de cipereños que emigraron a todas partes de España. Recuerdo, en fiestas, cruzarnos con otros pichotes y casi ni reconocerlos, de tantos que éramos en aquellos inicios.

Iniciamos nuestra andadura en una casa en la zona cercana al puente. Imaginaos entre 30 y 40 chavales metidos allí en fiestas, normal que solo durara un año en pie. Al año siguiente, y durante dos o tres años, ocupamos la antigua taberna, que también pasó a mejor vida.

Ya en la entrada al nuevo milenio estrenamos nuestro actual local, que hemos ido manteniendo todos estos años y para el que tenemos muchos planes con el objetivo final de mantener ese anclaje que tenemos con nuestro pueblo y sus fiestas, y que no queremos perder. Sí, ya sé que somos pocos (actualmente 10 adultos y casi otros tantos niños), pero ¿no es eso lo bonito de estas fiestas, que después de tantísimos años aún nos sigamos juntando cada año por fiestas?

Antes de terminar, no podemos dejar de mencionar a dos personas que han sido muy importantes en la peña y por desgracia nos han dejado demasiado pronto: Lorena, nuestra particular benjamina que siempre aportaba alegría y Gustavo, pilar fundamental en la peña y un cipereño de pura cepa, querido y apreciado por todos. Seguro que Gustavo nos habría dado hoy una lección de historia cipereña, una de sus pasiones. Desde aquí un abrazo a las familias. Que sepáis que cada año, especialmente en fiestas, les recordamos y echamos de menos. Esto va por vosotros, chicos.

Y ahora sí, como pregoneros y en nombre de la peña Pichotes, declaramos oficialmente inauguradas las fiestas de Cipérez 2023. Que estos días sean de unión, reencuentro y ganas de disfrutar para todos.

¡Que viva Cipérez y sus fiestas patronales! Muchas gracias a todos por vuestra presencia y participación en estas fiestas tan especiales para nosotros. ¡Que comiencen las fiestas!

Cipérez, 17 de agosto de 2023

Germán, Inés, Isa, Iván, Jorge, José Ignacio, Laura, Rafa, Sandra y Verónica

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE CIPÉREZ 2023