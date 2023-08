Denuncian el lamentable estado, con grave riesgo para los vecinos, de una vivienda que da a la muralla

Los propietarios de una vivienda a la que se puede acceder tanto desde la calle Estacadilla como desde el adarve de la muralla de Ciudad Rodrigo han decidido denunciar de forma pública, para ver si así por fin consiguen que se solucione, el lamentable estado en el que se encuentra el inmueble que tienen justo al lado (que también da a la calle Estacadilla y al adarve –aunque en este caso sin acceso a día de hoy desde el mismo-), desde el cual ya han caído incluso algunos elementos a su propiedad.

Como ejemplo concreto -según la fotografía difundida por la familia afectada-, al patio por el cual se accede desde el adarve ha llegado a caer un trozo de viga, resaltando que “tuvimos suerte de que no golpeara a ningún familiar”. Asimismo, explican que ya han caído “grandes trozos de la fachada” dentro de su propiedad, y que el mal estado del inmueble ha provocado grietas en sus propias paredes, de tal modo que temen que “esta casa pueda caernos encima”.

En la publicación donde dan a conocer la situación, la familia afectada se pregunta “qué tiene que pasar” para que alguien tome medidas, señalando al Ayuntamiento, a Patrimonio y al dueño. Respecto al Consistorio, mencionan su “incapacidad” para tomar “medidas apropiadas”, explicando que han puesto denuncias que “han sido ignoradas pese a que nuestra integridad física peligraba”.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo explicaron en la mañana del miércoles a Ciudad Rodrigo Al Día que están al tanto de la situación, y que de hecho se le han enviado requerimientos al propietario del inmueble (la última en abril) para que actúe, pero que de forma intencionada no ha querido cogerlas, siendo devueltas al Ayuntamiento, según indica el teniente de alcalde Ramón Sastre.

En casos como éste, lo habitual es que el Ayuntamiento ejecute el derribo de forma subsidiaria, es decir, que ante el mal estado, proceda al derribo con sus propios medios y le pase los gastos al propietario (como ha ocurrido por ejemplo con viviendas del barrio de El Puente). Sin embargo, en esta ocasión ‘no se puede hacer’, porque el propietario del inmueble tiene solicitadas licencias tanto de derribo como de modificación del inmueble, que en principio habían sido aprobadas por la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta.

En este sentido, se estima que el propietario quiere derribar parte del inmueble y conservar otra parte, con lo cual el Ayuntamiento no puede proceder al derribo completo. Asimismo, desde el Consistorio se desconoce a día de hoy en qué consisten esas tareas de modificación, ya que el propietario no ha presentado la documentación que se le ha requerido cuando ha solicitado la pertinente licencia de obras (obviamente no se le ha concedido al faltar esa documentación). En palabras de Ramón Sastre, se trata de un caso atípico, pero “hay que darle solución”.