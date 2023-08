Nueva tarde festiva repleta de música con un repunte de las pistolas de agua para aliviar el calor

La vertiente comercial del Martes Mayor dio paso a la hora de comer a la vertiente puramente festiva de la jornada, protagonizada por los establecimientos de hostelería del centro histórico mirobrigense, cuyas barras callejeras habían ido sumando poco a poco adeptos a lo largo de la mañana, sobre todo ante el sofocante calor que hubo que sufrir, aliviado ligeramente durante la tarde porque sopló un poco de viento.

Este bloque de tarde del Martes Mayor ha tenido un sustancial cambio respecto a las últimas ediciones, al no haber prácticamente actividad en La Colada, donde en años previos se contó con un DJ, registrándose un espectacular ambiente. En esta ocasión, tras el cierre especialmente de un establecimiento en los últimos años, no sólo no hubo DJ, sino que apenas se montó una barra callejera (pese a que se había solicitado licencia para varias más).

De este modo, el espíritu festivo de la tarde, con música incluida, se concentró en la Plazuela del Buen Alcalde y en la Rúa del Sol. En lo que respecta a la Plazuela del Buen Alcalde, los tres establecimientos de hostelería del lugar, La Plazuela, Code Bar y El Patio, contaron un año más con la Charanga Manliao, que estuvo tocando alrededor de dos horas (repartiendo el tiempo entre los tres establecimientos) en la primera franja de la tarde.

En esa misma franja, comenzó la actividad musical en la Rúa del Sol, donde el Pub O.C. contó con dos DJs, uno dentro del establecimiento desde las 16.00 horas, Raude, y otro fuera desde las 18.00 horas, Fran Calama, con el cual la asistencia de público en la calle fue creciendo, especialmente al concluir de tocar la Charanga en la Plazuela y al irse retirando el sol de la Rúa, hasta quedar todo el ancho de la vía invadido por jóvenes, configurando una espectacular imagen. Entre los mismos, por cierto, se ha visto este año un repunte de las pistolas (y otros artefactos) de agua, algo favorecido por el intenso calor reinante

Como viene siendo habitual, bastantes de esos jóvenes disfrutaron de esas citas musicales en el centro histórico realizando botellón (de hecho un carro del Mercadona quedó ‘olvidado’ en la Plazuela del Buen Alcalde). Asimismo, al no haber urinarios en espacios al aire libre, las calles adyacentes a los lugares de actividad musical concluyeron con bastantes ríos de orín (incluido por ejemplo un lateral del Teatro Nuevo), para molestias de los vecinos, según transmitieron a Ciudad Rodrigo Al Día.

Mientras esa actividad musical estaba plenamente en marcha, en la Plaza Mayor comenzó –en un tramo donde los camareros estaban un poco más relajados, como se puede ver en las imágenes- el montaje del escenario de la Orquesta Clan Zero que animará la noche. Al igual que ocurrió con la vertiente comercial de la jornada y en el botellódromo del Valle de San Martín, la tarde de la jornada festiva también tuvo menos afluencia que el año anterior. Pese a ello, justamente este año se contó durante la tarde con un inusual despliegue por parte de la Guardia Civil, al que se sumó incluso un vehículo de la Guardia Nacional Republicana portuguesa.