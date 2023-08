Dory Ginés tomaba posesión el pasado 17 de junio como nueva alcaldesa de Villavieja de Yeltes, y lo hacía junto a sus tres compañeros de lista por el PP y la ausencia de los tres ediles socialistas de la oposición, aunque finalmente en el primer pleno extraordinario se incorporaría Asunción Sánchez, a la que la nueva regidora tiende la mano.

¿Cómo ha ido este mes y medio?

Con mucho jaleo, el trabajo por la mañana el ayuntamiento por las tardes, con mucha gente que viene de fuera de vacaciones, la preparación de las ferias, el programa, limpieza de calles, arreglo de caminos, limpieza de hierbas en el cementerio, y eso es en lo que hemos empleado este poco tiempo desde la toma de posesión.

Finalmente solo ha tomado posesión uno de los tres concejales de la oposición…

Si. De momento se ha incorporado Asun, se ha ofrecido para ayudarnos y nuestro objetivo es que haya colaboración. Aquí somos un Ayuntamiento y un equipo, y se necesita a todo el mundo.

¿Una vez que se pasen las fiestas cuáles serán las prioridades?

Analizar los números, hacer el presupuesto para 2024, y vamos a hacer un calendario de actividades para todo el año y tener un programa con antelación. Lo del albergue está parado a la espera de hacer un plan de viabilidad del albergue, lo iremos viendo para darle una salida a lo invertido porque no queremos que se caiga el edificio ni mucho menos.

¿Cómo va la organización de las fiestas?

Prácticamente está todo organizado, todo contratado excepto pequeños detalles. Las fiestas siguen la misma línea de años anteriores, toros, verbenas, actividades infantiles…, no hay cambios. Este año celebramos el 75º aniversario de la Virgen de los Caballeros como patrona de Villavieja y habrá algún acto especial que están ensayando. Seguiremos con el homenaje a los mayores de 65 y el reconocimiento al Vecino del Año. Los jubilados también celebrarán su fiesta, aunque este año el Ayuntamiento les pagará la orquesta.

¿Quién será el pregonero?

Será pregonera, se llama Eva del Arco Estévez, hija del que fuera médico de Villavieja hace muchos años, don Alfredo. Desde que vivieron aquí tienen mucha vinculación con el pueblo, y aunque sus hijos no viven ya aquí han mantenido una estrecha relación con Villavieja.

¿Qué destacaría de las fiestas de Villavieja?

Sobre todo el buen ambiente que hay, la cantidad de gente que viene por esas fechas. Desde 2005 que vivo en Villavieja no he faltado un solo año a las fiestas. He traído a amigos y siempre han coincidido en que son las mejores fiestas que han vivido. Y por eso hay que venir a las fiestas de Villavieja, por el ambiente estupendo que hay en la calle, mucha fiesta de día que para los no tan jóvenes es muy agradecida.

¿Qué quiere decirle a los vecinos y a los que les visitan estos días?

Que disfruten de las fiestas y que vengan a Villavieja no solo en fiestas porque haremos más actividades a lo largo del año, que haya buena armonía entre todos y que no haya ‘malos rollos.

LUNES 14

19:30 Exhibición de aves rapaces

JUEVES 17

11:30 Fiesta jubilados “Los Charros”

20:00 Verbena Trío Timanfaya

VIERNES 18

20:00 VI Campeonato infantil de Rana.

22:00 Campeonato tradicional de Rana

SÁBADO 19

12:00 Carrera de cintas

15:30 Tiro al plato

21:00 Comienza la Novena

DOMINGO 20

09:30 Feria multisectorial

20:00 Merienda de la carne del novillo

21:00 Novena

LUNES 21

10:00 1º día Despacho de abonos

11:00 Día de la pintura infantil

17:30 Hinchables

MARTES 22

10:00 2º día Despacho de abonos

11:00 1º día de Simuladores de pilotos deportivos

19:30 VIII Campeonato infantil de Calva

21:00 Novena

22:00 Campeonato tradicional de Calva

MIÉRCOLES 23

10:00 3º y último día de despacho de abonos

11:00 Venta anticipada de entradas para las novilladas

12:00 2º día de Simuladores de pilotos deportivos

17:00 Campeonato tradicional de Petanca

19:00 Homenaje 65 años

20:00 Yincana niños

21:00 Novena

JUEVES 24

12:00 Sorteo de abonos

19:30 XV Milla urbana

21:00 Novena

22:00 Pregón de fiestas y vecino del año

VIERNES 25

11:30 Juegos acuáticos en la piscina

21:00 Novena

22:30 Concierto de Baleo

SÁBADO 26

12:00 VII Día de la Concentración de Peñas

12:30 Ronda de bares amenizada por la charanga “MANLIAO”

15:00 Paella en la plazuela del Ayuntamiento

17:30 Congregación en la plaza. Chupinazo de fiestas

18:00 Ronda de bares amenizada por la charanga “MANLIAO”

19:30 Capea en la calle

21:00 Novena

23:30 Exhibición de recortes y capea nocturna

01:00 Verbena.“Full Dance Disco Móvil”

DOMINGO 27

Misa

13:00 Capea en la calle Caballeros

18:00 Vísperas solemnes en la ermita

21:00 Novena

. Traslado de la imagen de la Virgen

. Salutación a la Virgen

. Canto de la Salve y Baile del Cordón

. Canto del himno de Villavieja

. Traslado de la imagen a la iglesia parroquial

00:30 Verbena. “Kronos”

LUNES 28

09:00 Pasacalles y cabezudos

11:00 Fiesta en honor a nuestra señora Virgen de los Caballeros

11:00 Misa solemne concelebrada

. Tras la Misa, ofertorio y procesión a la ermita

13:00 Encierro tradicional

13:30 Capea en la calle Caballeros

18:00 Novillada

24:00 Verbena. “La Reina”

MARTES 29

11:00 Encierro con carretones en la Plaza

18:30 Pelota a mano

19:00 Encierro con carretones

20:30 Gran Prix

00:00 Verbena. “Malibú”

MIÉRCOLES 30

09:00 Pasacalles y cabezudos

12:00 Encierro a caballo

12:00 Capea en la calle Caballeros

18:00 Novillada