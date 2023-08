El periodo de pago a proveedores en el Ayuntamiento se sitúa en 7 días

El periodo de pago medio a proveedores en el Ayuntamiento de Peñaranda continua ofreciendo datos positivos, tras conocerse el informe correspondiente al segundo trimestre del año, presentado en la noche de este viernes en la sesión de Pleno Ordinario.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, destacaba la “buena senda” de los datos económicos, entre los que se encuentra el tiempo de pago a proveedores, que actualmente se sitúa en los 7,3 días, cifra que todos los grupos políticos de la corporación han valorado positivamente, coincidiendo en que “es demasiado pronto para realizar juicios sobre la situación económica municipal, pero es una buena noticia tener datos como este”.

Mas allá de esta cuestión, el debate se centraba en la Moción presentada por el Grupo municipal Socialista, instando a un acuerdo global de los grupos para solicitar a la Junta que ejecute las mejoras prometidas por el Viceconsejero de Sanidad para el Centro de Salud, principalmente en su climatización.

Sobre esta cuestión, la regidora municipal señalaba que “lo que han hecho es poner una tirita en una gran herida” y añade que “el Viceconsejero me aseguraba en aquella reunión que no tenia que preocuparme, que la climatización del Centro de Salud estaría solucionado antes de verano…lo que han hecho es dar una mínima solución que no mejora las altas temperaturas en las consultas y en urgencias”.

Angel Tejeda, portavoz de Peñaranda en Común, aseguraba que “la mejora de la sanidad pública es algo que no debería tener colores políticos. Deberíamos estar todos unidos en ello” mientras que Nuria Vidales, por parte del Partido Popular, afirmaba que que “votamos en contra de esta moción porque las mejoras ya están llegando".

La moción finalmente se saldaba con el voto negativo de los Populares y el apoyo de Psoe, PeC y Vox.

Ademas de esto, el Pleno aprobaba una modificación de crédito en la modalidad de suplemento para ampliar partidas presupuestarias como la destinada a los gastos de luz y gas de las dependencias municipales y la ampliación del Plan Bienal para las pavimentaciones asfálticas en la ciudad, así como para la instalación del placas fotovoltaicas, una inversión ampliada en la red de saneamiento, un suplemento de crédito para la obra del acceso al poligono industrial El Inestal y la ampliación puntual del convenio del CD Peñaranda, que pasará este año de 20.000 a 30.000 euros. Una modificación que en total, entre todos los suplementos, asciende a 180.338,46 euros, cambio que ha recibido el voto afirmativo unánime sin debate, dejando el ultimo tramo de la sesión en daciones de cuentas y ruegos y preguntas.