Rejones, novillada y tres verbenas con orquesta, los platos fuertes en Masueco

No faltará la pelota a mano y los actos religiosos en honor a San Bernardo, con convite ofrecido por el Ayuntamiento

Los vecinos de Masueco se disponen a celebrar una edición más de las Fiestas del Toro, en Honor a San Bernardo, con todos los ingredientes, unas celebraciones en las que, como su nombre indica, cobran especial protagonismo los festejos taurinos.

Así que teniendo en cuenta lo anterior, su principal reclamo será el festejo de rejones previsto para el 21 de agosto con la actuación de Sebastián Fernández y Paco Velázquez con astados de la ganadería será de El Capea, hierro que tan buenos resultados está dando en el rejoneo.

El otro evento taurino es la novillada que tendrá lugar el día 20 con los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Pedro Andrés y El Mene, con novillos de Lorenzo ‘Espioja’, que repite en esta plaza tras el buen resultado del año pasado.

En un apartado más íntimo, las fiestas de Masueco 2023 conservarán su carácter solidario con esa paella popular y que tendrá lugar el 19 de agosto como prólogo al ‘núcleo duro’ del programa festivo, que arranca esa misma noche con la bajada de peñas y el pregón a cargo de una de las participantes.

Pero antes de este momento, uno de los más importantes de las fiestas, no faltará la pelota a mano o los juegos y atracciones para los niños. Los actos religiosos en honor a San Bernardo tendrán lugar el 20 de agosto, a los que seguirán el convite ofrecido por el Ayuntamiento.

Y en cuanto a verbenas, tres con orquesta y una disco-móvil, entre las primeras estarán Gotan, Princesa y SMS.

Ventura Jiménez / Alcalde de Masueco

“Hay que venir a Masueco porque tenemos unas buenas fiestas y gran ambiente”

¿Contento con el resultado de las elecciones municipales?

Sí, claro, muy satisfecho porque no sacamos el quinto concejal por tres votos. Entonces, de momento muy contento.

¿Qué le ronda a la cabeza para hacer en estos cuatro años?

Hay una calle muy estrecha y muy transitada, y que el GPS mete a la gente por ella para ir al Pozo de los Humos, aunque tenemos otro acceso mejor, lo que hace que a veces se forme un embudo. Entonces me gustará ensancharla, lo que no es fácil porque hay muchos propietarios y es difícil llegar a un acuerdo con todos para que vendieran parte del terreno necesario sin tener que recurrir a la expropiación. Otra de las cosas es habilitar las escuelas como edificio de usos múltiples. Le hemos puesto el tejado entero y queremos habilitar el interior como sala multiusos porque de locales no andamos sobrados.

¿En qué andan ahora?

Después de acondicionar el tejado del bar y los vestuarios de las piscinas, hemos finalizado un depósito de 100.000 litros de agua, y ahora estamos montando la plaza de toros y preparando las fiestas.

¿Qué tienen este año?

Más o menos lo de todos los años, para los niños, la novillada de Espioja, y el festejo de rejones con novillos de El Capea. También verbenas el 19, 20 y 21.

¿Por qué hay que venir a las fiestas de Masueco?

Porque tenemos unas buenas fiestas, buen ambiente, somos gente acogedora y solidaria. Tenemos de todo, orquestas y toros, y al que no le gusten los toros, la piscina, por eso merece la pena venir a Masueco.

¿Qué le quiere decir a los vecinos estos días?

Lo primero, agradecerles la confianza que han depositado en nuestra candidatura para los próximos cuatro años; y felicitarles las fiestas, también a los que nos visitan, de parte de toda la Corporación municipal. También agradecer a todos los que colaboran para llevar las fiestas a buen término, y a las peñas por su participación.

PROGRAMA DE FIESTAS DE MASUECO

15 de agosto, martes

Inicio de los campeonatos de fútbol sala y frontenis.

17 de agosto, jueves

11:00 Tren infantil.

18:30 Pelota a mano.

Primer partido: infantiles.

Segundo partido: profesionales.

18 de agosto, viernes

11:00 Hinchables y fiesta de la espuma.

19:30 Presentación de la novela ‘El sendero de la memoria’, de Salva Vicente.

21:00 Campeonato de natación en las piscinas.

24:00 Discomóvil en la capilla con DC3, amenizada por gogos.

19 de agosto, sábado

13:00 Carretones infantiles.

14:00 Paella solidaria (1 euro/ración).

23:00 Bajada de peñas. Al finalizar entrega de premios a los ganadores de los campeonatos deportivos y a las peñas más distinguidas de la bajada.

Saludo de las fiestas a cargo de una peña.

24:00 Orquesta Gotan.

20 de agosto, domingo

11:00 Pasacalles a cargo de la charanga Chundarata.

12:00 Misa en honor de San Bernardo y convite acompañado de charanga.

18:30 Novillada sin picadores con toros de Lorenzo Espioja para alumnos de la escuela de Tauromaquia de Salamanca, Pedro Andrés y El Mene.

24:00 Orquesta Princesa.

21 de agosto, lunes

11:00 Tobogán acuático infantil.

12:00 Pasacalle de la charanga Chundarata.

18:30 Gran festejo de rejones con toros de El Capea para Sebastián Fernández y Paco Velázquez.

24:00 Verbena con la orquesta SMS.