“Hemos subido el censo porque hemos metido capital humano”

Alfonso Castilla comenzaba el pasado mes de junio su séptima legislatura como alcalde de Peralejos de Abajo, por lo que ‘algo tendrá el agua cuando la bendicen’, en esta última ocasión con mayor respaldo si cabe que en anteriores comicios, lo que dice de su gestión, especialmente en su lucha por frenar la despoblación, objetivo al que dirige la mayoría de sus iniciativas hasta el punto de haber logrado “meter capital humano”.

Imagino que satisfecho con el resultado de las elecciones municipales…

Contento, sí, porque cuando uno se presenta por séptima vez, aunque sea un pueblo pequeño, pero con listas abiertas, donde se vota a la persona, pues claro que están contento porque tanto como yo como mis cuatro compañeros hemos salido elegidos. Por lo que no tengo otra cosa que decir que dar las gracias por la confianza.

¿En qué situación se encuentran los proyectos de ‘Viviendas en Red’ y ‘A gusto en casa’?

El programa de ‘A gusto en casa’ no puedo decir mucho porque es Asprodes la entidad que lo gestiona. Por la información que tengo es que está funcionando bien aunque hay algo que deberíamos solucionar entre todos y es que hay una diferencia económica bastante importante entre las personas que trabajan para ‘A gusto en casas’ y lo que el usuario paga. Es un sistema novedoso que tiene que ir asentándose, y con él surge Viviendas en Red. Aquí se están haciendo tres, y aunque no sé la fecha exacta de finalización, la obra está muy avanzada y creo que en el mes de agosto se equipará y se amueblará. Pero tengo la duda de si la Junta nos dejará a cada ayuntamiento hacer la gestión o si será la propia Junta quien gestione estas viviendas. La gestión es una cuestión que está en el aire.

¿Cómo está el proyecto de autoabastecimiento eléctrico?

Peralejos de Abajo es uno de los 23 municipios españoles incluidos en el proyecto de la empresa ‘Más Inteligencia’ para optar a las ayudas del MITECO. En el caso del nuestro, el presupuesto asciende a 941.000 euros y optamos a una subvención del 45% de la inversión. Hay que recordar que ni el Ayuntamiento ni los vecinos tienen que invertir un euro, y que si la subvención no se consigue tendríamos un ahorro de entre un 20 y 30% respecto al recibo actual, y si se consigue, el ahorro estaría entre el 50 y 60%. No puedo hablar de plazos, es cierto que va lento pero el paso es firme.

¿Qué hay de la declaración como Monumento Natural de ‘Las peñas’?

Tengo el compromiso de Medio Ambiente que pasado el verano desde la Consejería iniciarán el expediente de declaración, una figura que nos facilitará avanzar en proyectos turísticos.

Recientemente han recibido a una nueva familia para ocupar la segunda vivienda ‘Rehabitare’…

Si. El 1 de julio recibimos a la última familia, por lo que puedo presumir, con mucha humildad, de que hemos subido el censo porque hemos metido capital humano. Ahora mismo Peralejos de Abajo no tiene las escuelas abiertas no porque no tenga niños, porque ahora mismo, según los ratios de la Junta, tenemos niños para tener las escuelas abiertas seis años. Es más, en previsión de que se puedan abrir, de los 36.000 euros que tenemos de Planes Provinciales, una parte será para arreglar los aseos de las escuelas y el resto para pavimentación de calles. Lo que más me importa es que el pueblo tenga vida, y para que tenga vida tiene que haber gente. Aparte de las dos viviendas Rehabitare, estamos en los trámites para crear una ordenanza para gestionar el apartamento que construimos para uso turístico. Y, además, desde el Ayuntamiento hemos gestionado que el Obispado de Salamanca obtenga una ayuda de 80.000 euros del programa Rehabitare para reacondicionar la Casa Parroquial, y después nos hemos comprometido a encontrar una familia, a través del proyecto Arraigo, para que se aloje en ella, pero será el Obispado quien tenga que dar el visto bueno y quien se encargue de cobrar el alquiler. Una vez construida la vivienda, en la planta superior de la Casa Parroquial nos gustaría convertirla en una biblioteca libre con 1.000 libros donados por Pedro Montes Bartol, además de habilitar otro espacio como observatorio después de que Adrián Bartol Alonso esté dispuesto a cedernos uno o dos telescopios y a enseñar su manejo al público.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Las tenemos del 2 al 12 de agosto y comienzan con el pregón de Dehesa Grande por la gran labor económica y social que está realizando para que mucha gente pueda permanecer en su pueblo. Destacaría el tributo a Estopa por Destrangis, la noche del 4 de agosto, y al día siguiente la XV Feria Agroalimentaria, a la que pondrá el broche la actuación de ‘El Sebas de la calle’. También tendremos dos encierros.

Algo que le quiera decir a los vecinos…

Somos un pueblo pequeño que hacemos unas fiestas con variedad de actividades pensando en todo el mundo. Cuesta mucho trabajo y sacrificio organizarlas, por lo que lo único que queremos desde el Ayuntamiento es que ese trabajo repercuta en su disfrute.

PROGRAMA DE FIESTAS DE PERALEJOS DE ABAJO 2023

2 de agosto, miércoles

22.30 Pregón de Fiestas en la plaza a cargo de Dehesa Grande.

A continuación, actuación de los artistas locales:

Floren ‘El Cacharrero’, José María ‘El Gallego’ y artista invitado ‘El alcalde’.

3 de agosto, jueves

24.00 Verbena con el dúo ‘Va por ti’.

4 de agosto, viernes

19.00 Fiesta ‘Color Party’.

24.00 Tributo a Estopa con Destrangis.

A continuación, verbena con Armando, gogos, boys...

5 de agosto, sábado

11.30 Apertura al público de la Feria Agroalimentaria.

12.30 Inauguración oficial.

14.30 Degustación de queso, carne y obleas Pan de Ángel.

19.30 Pasacalles de la Tuna Universitaria de Salamanca.

20.00 Canción española con Saray.

24.00 Concierto ‘El Sebas de la calle’

A continuación, verbena con Armando, gogos, boys...

6 de agosto, domingo

11.30 Santa Misa.

13.00 Encierro urbano con vacas de ‘Lidiartecharro’. Al finalizar, fiesta de la cerveza.

18.30 Animación con la charanga Eklipse.

19.00 Encierro urbano con vacas de ‘Lidiartecharro’.

Y al finalizar la charanga seguirá animando la jornada.

7 de agosto, lunes

Hasta el 11 de agosto, campeonatos de frontenis, fútbol sala, petanca, etc....

DÍA DEL NIÑO

De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 Parque infantil con

hinchables.

8 de agosto, martes

20.00 Encierro de carretones y chapuzón.

9 de agosto, miércoles

DÍA DEL JUBILADO

14.00 Convite ofrecido a todos los jubilados.

10 de agosto, jueves

22.30 Cine de verano.

11 de agosto, viernes

19.30 La Ruleta del Reciclaje.

12 de agosto, sábado

21.00 Entrega de premios de los campeonatos.

21.15 Cenaremos la tradicional paella (3€/por persona).