"Hemos trabajado muchas horas, con mucha ilusión, dedicación y mucho cariño"

Raquel Saldaña se estrena en el Ayuntamiento de Lumbrales como concejala del PSOE, Teniente-Alcalde, y concejala de educación, cultura y bienestar social, festejos, juventud y personal. La organización de las fiestas de agosto 2023 está ocupando gran parte de su actividad en el consistorio.

¿Qué criterios han seguido para elaborar el programa de fiestas?

El criterio ha sido el lógico y normal, intentar cubrir todas las demandas de los vecinos y de la gente que nos acompañará estas próximas semanas. Aunque somos conscientes que contentar a todos es complicado, estamos preparados para las críticas y sobre todo si son constructivas ya que nos ayudaran a realizar mejor nuestro trabajo, aunque lo que sí podemos decir es que hemos dedicado muchas horas de trabajo desde que esta corporación tomó el cargo el pasado mes de junio. Y aunque hemos encontrado muchas dificultades (principalmente el poco tiempo del que disponíamos) hemos trabajado con mucha ilusión y dedicación y seguimos trabajando porque aunque la mayor parte de las cosas ya están organizadas siempre hay contratiempos y siempre quedan algunas cosas que concretar y detalles que limar.

¿Hay alguna novedad en la programación?

Una de las principales novedades es la recuperación del concurso Nacional de Recortes (organizado por Talento Castellano en colaboración del Ayto de Lumbrales) que gustaba mucho a la gente ya que se llenaba siempre la plaza y que tendrá lugar el día 13 de agosto, será un gran espectáculo nocturno. Otra novedad será el Humor Amarillo el día 14 de agosto por la tarde con el ánimo de recuperar la diversión entre las peñas de la villa y todo el público que lo veamos. En relación al Humor Amarillo esperamos que participen muchas peñas y que se anime mucha gente a ir a la plaza pues será una tarde muy divertida en la que no faltaran muchas risas y mucha diversión. También destacar que el Día del Niño va a ser más completo que el año anterior con actividades por la mañana y por la tarde. Otra cambio que realizamos es que la Paella Popular que se hizo el año pasado seguida a la Feria de Productos Hortícolas y de Artesanía que será el día 27 de agosto, se va a cobrar una pequeña cantidad (2 euros) ya que la recaudación va destinada íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Pero en general mantenemos la dinámica de estos años de atrás (sin contar los años de la pandemia) porque desde el Ayuntamiento pensamos que si algo gusta y sale bien no lo vamos a cambiar, como mucho intentaríamos mejorarlo.

¿Destacaría algo del programa de fiestas 2023?

Del programa de fiestas no hay que destacar nada por encima del resto ya que todas las actividades que van a tener lugar son importantes y las hemos organizado lo mejor posible. Algunas personas les gustarán más o les llamará más la atención las actividades culturales (como las Noches de Cultura organizada por la Diputación de Salamanca y que colabora el Ayto de Lumbrales)que van a ser espectaculares porque es un gran programa con magníficos artistas conocidos como el grupo Mayalde Tradicional, Actuación de Mutis teatro, grupo Charros y Gitanos con música fusionada de Folk y flamenco y la reproducción de dos películas al aire libre para todos los públicos. Tendremos conciertos como el grupo "How are blues" que

nos amenizará con un sonido fantástico de Rock-blues, otro año más contamos con el Coro Popular de la villa y también habrá el Concierto de Órgano con Gaita y Tamboril a cargo de Manuel José Gutiérrez y José Ramón Cid. Por último destacar el grupo folklore "Santa María de Liminares" a la que seguirá una actuación de tamborileros de la zona de Salamanca.

Los paladares más exquisitos podrán disfrutar de la II Feria internacional de Vino de Lumbrales "Sabores de Frontera" organizada por Corazón ConTinto y por otro lado una Cata de Vinos y Vermuts con cena Maridaje organizada por Corazón ConTinto y La Cocinita Mágica. Resaltar que habrá presentaciones de dos libros ( Adela Villoria y Koro Benito), dos exposiciones de fotografía ( Los Brazos de la Dehesa, dentro de las Noche de Cultura) y por otro lado "El Gesto Vibrante" cuadros de José Luis García (Lumbralense de nacimiento) y la representación cómica del teatro lumbralense "Fuentelera" con la obra "Toc, una terapia de grupo".

Por otro lado los taurinos disfrutarán este año con el amplio número de festejos; Concurso Nacional de Recorte, los Toros del Cajón, con la Novillada y Festivales Taurinos con las ganaderías de "Rollanejo", de "Adelaida Rodríguez", de "José Cruz" y de "El Collao". Y con los novilleros de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Pedro Andrés y Álvaro Rojo; y los matadores: "El Capea", Antonio Grandes, Damián Castaño, Ismael Martin, Manuel Diosloguarde e Isaac Fonseca.

Los más deportistas esperarán con ilusión las fechas de los diferentes torneos que se van a desarrollar( Futbol-Sala, Frontenis, Ajedrez, Toromaratón, Futbol-plaza y Pádel). En el caso del Toromaratón( organizada por el Ayto. de Lumbrales y el club deportivo ABADENGO Running) la recaudación será solidaria para la asociación de Pyfano.

Los más fiesteros y todo el mundo en general podrán bailar, cantar y disfrutar de las Orquestas Marsella, Nebraska y La Huella, de las macro-discos "Mandala" y "KM 69" con magníficos espectáculos y las charangas" Cucuband" y "la Vareta" que amenizarán el ambiente durante los días más importantes de las fiestas. Y no olvidarnos de nuestros Djs Locales e Invitados que nos harán disfrutar toda la noche el fin de semana anterior a las fiestas.

Me gustaría también hacer hincapié a todos los vecinos que residen en Lumbrales, todos aquellos hijos del pueblo que vienen a pasar unos días, semanas o meses con nosotros que disfruten de las fiestas que hemos preparado con gran trabajo, ilusión y cariño, que disfruten de sus amigos, familias y del pueblo de Lumbrales en general. También hago un llamamiento a todas aquellas personas que no tienen raíces en el pueblo pero quieran pasar un día o un fin de semana diferente que vengan al pueblo de Lumbrales donde serán muy bien recibidos y lo pasarán en grande.

Y por último queremos AGRADECER a todas aquellas personas que han trabajado en la preparación de estas fiestas y que nos han ayudado y nos van a ayudar para que todo salga bien (trabajadores del Ayuntamiento y personas desinteresadas que colaboran activamente con nosotros) porque sin todos ellos no podría ser posible llevar a cabo esta complicada tarea, así que desde aquí aprovecho y les digo que MIL GRACIAS. Poco más me queda que decir: que vivan las Fiestas de mi Pueblo, ¡¡viva Lumbrales!!

Felices Fiestas a [email protected].

Programa de fiestas de Lumbrales 2023

Desde el día 1 de Agosto al 5 de Agosto:

(Programa Noches de Cultura. Diputación Provincial de Salamanca).

Exposición "Los brazos de la Dehesa" en el Hogar del Jubilado. Los brazos de la dehesa conducen nuestros ojos, a través de las fotografías de Francisco M. Martin, a un paisaje inconfundible donde la encina y el toro asumen con solemnidad su papel de emblemas de nuestra provincia.

Horario: todos los días de 12:00 h. a 13:00 h.

Desde el 8 de Agosto al 31 de Agosto:

Exposición “El Gesto Vibrante” figuras, rostros y paisajes texturizados en estilo expresionista. La exposición recoge las obras de los últimos años del pintor local José Luis García Grandes. Muchas de las obras están inspiradas en los paisajes y personajes de las arribes del Duero. En los cuadros se emplean materiales naturales y artificiales para crear texturas que doten a las obras de la fuerza expresiva.

Horario: De Lunes a Viernes 12:30h. a 14:00h.

Sábados y Domingo 12:30h. a 14:00h. y de 19:00h. a 21:00h.

Martes día 1 de Agosto:

(Programa Noches de Cultura. Diputación Provincial de Salamanca).

22:30h. Recital de música, Mayalde Tradicional, en la Plaza de la Barrera, Concierto amenizado con cuentecillos, anécdotas, músicas, "cachorros y títere". Eusebio, Pilar, Laura y Arturo nos enseñan que la tradición (seria y divertida) es cantar y contar, de uno a otros y entre todos.

Miércoles 2 de Agosto:

(Programa Noches de Cultura. Diputación Provincial de Salamanca).

22:30 h. Teatro "El espantapájaros fantasma", Mutis, en la Plaza de la Barrera, Algo extraño está pasando en la granja destartalada de una anciana que lleva días sin ser vista; dos niños descubrirán que hay tras lo extraños fenómenos que allí ocurren....

Jueves 3 de Agosto:

(Programa Noches de Cultura. Diputación Provincial de Salamanca).

22:30 h. Cine "Los tipos Malos" de Pierre Perifel, en el patio del CEIP Liminares. Cuenta la historia de cinco famosos delincuentes que tratan de realizar su empresa más complicada, hasta la fecha, que es portarse bien. Se basa en los libros ilustrados homónimos de Aarón Blabey.

Viernes 4 de Agosto:

(Programa Noches de Cultura. Diputación Provincial de Salamanca).

22:30 h. Baile y Danza: "Charros y Gitanos", en la Plaza de la Barrera, Esta novedosa propuesta fusiona cante y bailes flamencos con folklore de Salamanca; cantaores, bailaora, guitarra, baile charro...y siempre con gaita y tamboril de fondo.

Sábado 5 de Agosto:

20:00 h. III Torneo de Futbol-Sala de Lumbrales, en el Pabellón Municipal.

22:30 h. Cine "Padre no hay más que uno 3" de Santiago Segura, en el Patio del Colegio. Se acercan las Navidades y la familia de "Padre no hay más que uno" se enfrenta a nuevas y divertidas peripecias. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que una pieza única de anticuario. (Programa Noches de Cultura. Diputación Provincial de Salamanca).

Domingo 6 de Agosto:

19:30h. Pasacalles amenizado con el Grupo folklore “Santa María de Liminares".

20:00h. Actuación de diferentes Tamborileros de la zona de Salamanca, con la colaboración del Grupo Folklore “Santa María Liminares", en la plaza de la Barrera.

22:00h. Final del III Torneo de futbol-Sala de Lumbrales, en el Pabellón Municipal

Lunes 7 de Agosto:

20:00h. Presentación de su nueva edición “Con los pies en el suelo” de Adela Villoria. Los libros de Adela hablan de gente corriente con historias corrientes, de gente que se emociona y sufre y es feliz. Relatos cortos pero muy profundos.

22:00h. Teatro Fuentelera "Toc, una terapia de grupo", en el Centro Cultural. Una divertida comedia que amenizará la noche, con un maravilloso reparto de actores Lumbralenses. Precio: 3euros.

Martes 8 de Agosto:

22:30 h. En concierto Grupo de música "How are blues”, en el Patio de los Condes. Amenizarán con un fantástico sonido Rock-Blues más internacional de la primera mitad de la década de los 70 principalmente.

Miércoles 9 de Agosto:

18:00h a 23:00h. II Feria Internacional de vino de Lumbrales."Sabores de Frontera" Organiza Corazón Continto, Casa de los Condes y Plaza de las Vendimiadoras. Precio: 5 euros.

22:00h. VII Concierto de Órgano con Gaita y Tamboril a cargo del organista Manuel José Gutiérrez y el tamborilero José Ramón Cid, en la iglesia Parroquial de nuestra señora de la Asunción. (órgano de Tomas Risueño de 1804).

Jueves 10 de Agosto:

19:00 h. V Campeonato de Frontenis de Lumbrales, en el Frontón.

21:45 h. Pregón de fiestas por Adela Villoria, en el centro cultural.

22:00 h. Concierto del Coro Popular de la villa", en el centro cultural.

Viernes 11 de Agosto:

19:00 h. Final del V Campeonato de Frontenis de Lumbrales, en el Frontón.

20:30h. Cata de Vinos y Vermuts con cena Maridaje, organizado por Corazón Continto y La Cocinita Mágica, en la Casa de los Condes. Una experiencia para tus sentidos: 2 vinos y 1 cava, con cena maridaje y amenización musical en vivo. Precio 35 euros.

Sábado 12 de Agosto:

IX Carrera Popular "Toromaratón" organiza Ayto. Lumbrales y el Club deportivo ABADENGO Running. La carrera es solidaria a favor la Asociación Pyfano.:

18:30h. carreras infantiles. Posterior entrega de premios.

20:00h. marcha de andarines.

21:00 carrera de adultos. Posterior entrega de premios.

00:00h. Festival de Djs Locales e invitados.

Domingo 13 de Agosto:

23:30h. Concurso Nacional de Recortes, 12 recortadores y cuatro novillos organizada por Talento Castellano. Plaza de Toros. Precio 10 euros venta anticipada. 12 euros taquilla.

Lunes 14 de Agosto:

19:30h. "Humor Amarillo" organizada por Talento Castellano, en la Plaza de Toros. Divertida tarde donde no faltarán las risas con las peñas de la Villa. Precio 3 euros venta anticipada. 5 euros en taquilla

22:00h. "Toros del Cajón".

Martes 15 de Agosto:

11:00h. Colocación de la Bandera en la torre del reloj y traca de inicio de fiestas, en la Plaza Mayor.

12:00h. Misa, Procesión y Vino de Honor para todos los asistentes.

Miércoles 16 de Agosto:

12:00h. Sorteo de las Barreras, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

17:30h. V Torneo de Ajedrez, en la Casa de los Condes.

21:00 III Campeonato de Fútbol plaza "Interpeñas", en la plaza de Toros.

Jueves 17 de Agosto:

12:00h. Toboganes acuáticos e Hinchable, en el Torrejón. (detrás de La iglesia)

13:30h. Fiesta de la espuma, en el Torrejón. (detrás de La iglesia)

17:00h. Hinchables, en el Pabellón Municipal.

20:00h. Encierro de carretones con clase práctica de toreo y cortes, en la Plaza de Toros.

22:00h. Final del III Campeonato de Fútbol plaza "Interpeñas", en la Plaza de Toros.

Viernes 18 de Agosto:

17:30h. Encuentro de las peñas en la Plaza Mayor, pregón de peñas, chupinazo y cabalgata al “Prao” del toro.

00:30h. Verbena amenizada por la Orquesta “Marsella”, en la Plaza de la Alegría.

Sábado 19 de Agosto:

10:30h. Pasacalles de gigantes y cabezudos con la charanga “la Vareta”.

12:30h. Tradicional encierro a caballo por las calles de costumbre.

19:00h. Novillada con cuatro reses de la Ganadería “Rollanejo”. Para los novilleros de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Pedro Andrés y Álvaro Rojo

00:00h. Verbena amenizada por “Nebraska”, en la Plaza de la Alegría.

Domingo 20 de Agosto:

10:30h. Pasacalles de gigantes y cabezudos con la charanga “La Vareta”.

12:30h. Tradicional encierro a caballo por las calles de costumbre.

19:00h Festival Taurino con cuatro novillos de la Ganadería “Adelaida Rodríguez”. Para los matadores “El Capea” y Antonio Grande.

00:00h. Verbena amenizada por la orquesta “La Huella”, en la Plaza de la Alegría.

Lunes 21 de Agosto:

10:30h. Pasacalles de gigantes y cabezudos con la charanga “Cucuband”.

12:30h. Tradicional encierro a caballo por las calles de costumbre.

19:00h Festival Taurino con cuatro novillos de la Ganadería “José Cruz”. Para los matadores Damián Castaño y Ismael Martin.

00:00h. Macro Discoteca “Mandala”, en la Plaza de la Alegría.

Martes 21 de Agosto:

10:30h. Pasacalles de gigantes y cabezudos con la charanga “Cucuband”.

12:30h. Tradicional encierro a caballo por las calles de costumbre

19:00h. Festival Taurino con cuatro novillos de la Ganadería de “El Collao”. Para los matadores Manuel Diosleguarde e Isaac Fonseca.

00:00h. Macro discoteca “KM 69”, en la plaza de la Alegría.

Miércoles 23 de Agosto:

20:00h. Presentación del tercer libro “Palabras de Vida” de Koro Benito, Una obra que contiene cuarenta mensajes poéticos, así los llama la autora, cargados de palabras que nos servirán en nuestros día a día como compañía y guía, si decidimos leerlos de corazón.

Domingo 27 de Agosto:

10:00h. a 15:00h. VIII Feria de Productos Hortícolas y de artesanía. A continuación, comida popular. Precio: 2€ a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer de Salamanca (AECC).