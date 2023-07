Extraordinaria acogida en Villarino a la exposición colectiva ‘Villarino, arte, naturaleza e historia’

El alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín, procedía este domingo a la inauguración de la exposición colectiva ‘Villarino, arte, naturaleza e historia’, muestra realizada por cuatro artistas locales en las que se fusiona la escultura en hierro, la pintura, la ilustración y la fotografía de manos de José Rodríguez Guarde ‘Rubio’, Neil Allen, Esther Merchán y Virginia González.

Durante el acto inaugural en el salón de baile del Centro Cultural ‘José Miguel Ullán’, el regidor mostró su “satisfacción” y señaló sentirse “orgulloso” por esta exposición cuyos autores “son del pueblo”, por lo que señaló ser un motivo más para sentirse “muy orgulloso de la gente de Villarino, descubriendo en esta exposición que también tenemos grandes artistas”. Asimismo, el regidor deseó a todos ellos “que les vaya muy bien, que tengan mucho público, y que lo sepan valorar”. Por último, agradecía a Neil Allen, a Rubio y a Virginia González su participación en este proyecto, y especialmente a Esther Merchán por realizar, además, el trabajo de coordinadora del evento.

Por su parte, Esther Merchán agradecía al alcalde la colaboración del Ayuntamiento en este proyecto y avanzaba al público asistente que parte de la obra de sendos artistas estará en la calle durante el mes de agosto junto a otras realizadas por un pintor muralista. A este respecto, Merchán señaló en declaraciones a LAS ARRIBES AL DÍA que en paralelo a la muestra “tenemos un artista que se llama Caín Ferreras, que está pintando la trasera del frontón con un mural espectacular” sobre los dos ejes temáticos sobre los que gira este proyecto, “la puesta en valor de la naturaleza, del entorno natural donde estamos y, por otro lado, las artes, la historia y las tradiciones del pueblo”.

Además de este primer mural en el frontón de pelota, Caín Ferreras pintará otro en la Plaza, en la zona de los toriles, mientras que Rubio y Esther Merchán realizarán una ‘Ruta de los oficios’ que constará de entre cinco y seis esculturas relacionadas con labores tradicionales como la recogida de aceituna, el trasiego en busca de agua con cántaras a los caños, y alguna referencia a las brujas, personajes muy presentes en el pasado de esta localidad y sus gentes. Además, también saldrán al exterior, mediante paneles, fotografías de Virginia González “porque queremos jugar con espacios interiores y exteriores para llevar las obras a un público más amplio, que las vea todo el mundo y las disfruten”, añadía la coordinadora del proyecto.

Como explicaba Esther Merchán, ‘Villarino, arte, naturaleza e historia’ surgió el mes de febrero pasado con la convocatoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con fondos europeos, “para poner en valor todos los agentes culturales en pequeños pueblos de la España, y dije, esta es nuestra oportunidad”. Solicitada la subvención, en mayo obtuvieron la confirmación favorable para su financiación, lo que supuso una carrera constante para llegar a este momento.

Los artistas uno a uno

La aportación de Esther Merchán a la exposición, se centra en grabados e ilustraciones con motivos relacionados con la naturaleza, especialmente rincones paisajísticos de Villarino. “Tengo alguna ilustración de álbumes ilustrados” y una muy especial “dos láminas, dos dobles páginas que pertenecen al libro Uno que lo editó Tule, editorial de Barcelona, en el 2019, y que es un proyecto muy personal en el que tanto el texto como la ilustración como la idea surge de mí y le tengo muchísimo cariño”. Las imágenes a las que se refiere la artista son las antiguas ruinas de la ermita del Teso de San Cristóbal, antes de su reconstrucción, en un momento de gran belleza de este paraje como es la primavera, con el color violáceo de las flores de los lirios sobre el manto verde del campo y el grisáceo de las piedras. Además de su aportación personal a la exposición, Esther Merchán también ha sido la decoradora del espacio expositivo y coordinadora del conjunto del proyecto.

Virginia González muestra en sus fotografías su “manera de ver la tauromaquia, el mundo del toro”, a través de “mi ‘niquita’”, siempre intentando encontrar “lo que no se ve, lo que hay detrás de cada momento, lo más íntimo”, pero también de lo superficial, aunque confiesa que de su trabajo “me quedo con lo que me ha traído hasta aquí, que son los detalles, los momentos más íntimos, las miradas, las manos…”. Y entre sus obras expuesta destaca, en especial, “sin dudas la primera, que es mi hermano”, porque “fue el primero en confiar en mí, en esta bendita locura”, una afición que poco a poco Virginia González convirtió en arte mirando a través del objetivo de una cámara.

José Rodríguez Guarde ‘Rubio’ muestra aquí su habilidad para transformar el hierro en arte, una palabra esta última que asegura le queda “muy grande” y prefiere llamar a sus obras fruto del entretenimiento, aunque de ellas se desprende también la imaginación y creatividad, con lo cual puede considerarte arte en letras mayúsculas. Entre las obras expuestas de escultura en hierro se encuentra un árbol que “da cobijo a todos, pájaros mariposas en incluso a las personas que se ponen a su sombra”. La silueta de la cara de su hijo bajo un bonito sombrero ‘panamá’, un balón de fútbol realizado con 170 tuercas y sujetado por una mano en tres dimensiones realizada en chapa, una careta fabricada con arandelas son algunas de sus obras, además de otra realizada con herramientas recicladas en las que utiliza una polea, un pico y una reja de arar para realizar distintas figuras.

Por último, Neil Allen muestra mediante cuadros en acrílico, acuarela y óleo paisajes de Villarino y su fauna, aves, pequeños pájaros y hasta una perdiz, también un toro, pero sin embargo no puede ocultar su obra predilecta, un cuadro de avispinas, flor endémica de Villarino de la familia de las orquídeas y que imita una abeja, un trabajo por el que consiguió el premio de la BBC Wildlife Artist of the Year, y sí, se expone en Villarino.

La muestra estará abierta al público de 12:00 a 14:00 y de 20:00 a 22.00 horas hasta el 14 de agosto.