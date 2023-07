Dehesa Grande renueva su patrocinio con Unionistas de Salamanca Fútbol Sala

Dehesa Grande, cooperativa salmantina referente en el sector de vacuno de carne, renueva su patrocinio con el primer equipo que milita en Segunda B de Unionistas de Salamanca Fútbol Sala por una temporada más.

Esta colaboración que comenzó la pasada temporada, responde al fomento de la actividad deportiva y a la concienciación de un consumo equlibrado carne de vacuno, dos aspectos que se recogen dentro del Plan Estratégico de Dehesa Grande 2021-2025.

“Con este tipo de acciones buscamos visibilizar la importancia que la carne de vacuno tiene para una correcta nutrición. Es un alimento saludable con innumerables propiedades nutricionales. Aporta fundamentalmente proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales” explica el gerente de Dehesa Grande, Octavio Gonzalo.

Pero, además, con este patrocinio también quieren resaltar la importancia de consumir Productos KM.0 porque cuentan con muchas ventajas “son más sostenibles porque se reduce la contaminación, se respeta el medio ambiente y favorecen la economía local, entre otras virtudes”.

Por su parte, desde el club deportivo salmantino apuestan por contar con el apoyo de la cooperativa” porque los ganaderos al igual que nuestros jugadores saben lo que significa “pelear” y esforzarse todos los días para conseguir mejores resultados. Este esfuerzo nos ha servido no sólo para jugar la fase de ascenso a Segunda División, si no también para jugar por primera vez la Copa del Rey, todo un logro para la ciudad y su provincia. En definitiva, nos hemos convertido con la ayuda de Dehesa Grande, así como de otras empresas y personas, en el mejor club no profesional de Castilla y León ya que tenemos equipos en Segunda B, Tercera División, División de Honor Juvenil, Regional Femenino y todas las categorías base tanto federadas como escolares”.

Dehesa Grande

Desde el año 2000 Dehesa Grande S. Coop aglutina a través de sus más de 600 socios, 40.000 vacas nodrizas, la mayor parte de la cabaña reproductora son F2 descendiente de la raza autóctona.

Los socios de Dehesa Grande pertenecen a cinco cooperativas de primer grado de la provincia de Salamanca: Consorcio de Promoción del Ovino, Fuentevacuna S. Coop., Ganavaex S. Coop., Campo Vacuno y Carne Natural de Ledesma.

Como Sociedad Cooperativa Prioritaria desde 2017, entre sus servicios destacan la certificación de explotaciones que garantiza a los clientes una carne de calidad, lo que exige que los socios de Dehesa cumplan un riguroso protocolo que incluye inspecciones a nivel sanitario y alimenticio tanto en las granjas como en la industria cárnica.

El asesoramiento veterinario, con técnicos especialistas que atienden cualquier problema sanitario o enfermedad que pueda surgir en las explotaciones, y el asesoramiento técnico. Además, gozan de la Certificación en Bienestar Animal WelfareQuality ® en nuestro cebadero, industria cárnica y en una gran parte de las granjas de sus socios.

Asimismo, la comercialización de ganado y la formulación y nutrición animal, donde mensualmente se trabaja con nutrólogos que garantizan que el pienso de Dehesa Grande es siempre el más competitivo en calidad y en precio sin perder propiedades.