Salamanca Importa pide a la Junta y a la Diputación explicaciones sobre el estado del agua de Cabeza de Horno

Ante la incertidumbre provocada en la población de los más de de 105 municipios de las comarcas de Vitigudino, Ledesma y Campo Charro, provocada por el anuncio de que el agua procedente del embalse de Almendra contiene exceso de plaguicidas y no es apta para el consumo humano, la formación política Salamanca Importa pide "con urgencia que por parte de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial se nos den las explicaciones necesarias y completas para que quienes vivimos en los pueblos y quienes visitan nuestros pueblos sepamos a qué atenernos". En una nota de prensa, el presidente de este partido político, José Francisco Bautista solicita "explicaciones sobre la previsión de duración de esta situación, sobre las medidas que se han adoptado o se están adoptando, para que se puede utilizar el agua del grifo y para que no y en que condiciones -por ejemplo, en cafeteras en bares y restaurantes-, en fin, que los vecinos sepamos exactamente qué podemos y que no podemos hacer con ese agua".

Seis días después de que desde la Mancomunidad Cabeza de Horno se remitiera una nota a los Ayuntamientos que se se abastecen de agua desde la misma, comunicando que el agua que suministraban no era apta para beber, "ni desde los servicios sanitarios de la Junta, ni de desde el área correspondiente de la Diputación Provincial se han dignado hacer un comunicado explicando ampliamente la situación y las causas de que ahora el agua de Cabeza de Horno no sea potable. Quizás es que ya les han votado masivamente en todos esos municipios, vuelven a tener el mando y ya los ciudadanos les importamos menos, o nada." afirma Bautista

"Los Ayuntamientos, algunos con días de retraso, emitían un bando comunicando la nota de Cabeza de Horno y hasta ahí es todo lo que los ciudadanos sabemos. Y tampoco escuchamos a esos alcaldes y concejales, muy mayoritariamente del PP, pedir explicaciones y aclaraciones para informar a sus vecinos" añade. "Es cierto que desde el PSOE se denunció la situación en rueda de prensa, pero también es cierto que hasta ahí llegó su propuesta. Nunca más se supo de ellos" afirma el presidente de Salamanca Importa.

Depósitos de agua

Respecto al reparto directo de agua a los vecinos -que se ha hecho de forma puntual en varios de los pueblos afectados-, "desde Salamanca Importa sabemos que algún municipio ha instalado depósitos para que los vecinos vayan al mismo a buscar agua bebible y no tengan que comprarla. Loable esa medida pero desde la Diputación ya se debería haber previsto esta circunstancia y haber instalado este tipo de depósitos en los pueblos, los necesarios en función del número de habitantes" lamenta Bautista que considera que "con la salud no se juega".