Vitigudino ya tiene preparadas sus Ferias y Fiestas 2023

El alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz, junto con los concejales Daniel Alonso Montero, Chago Vicente Sánchez e Isabel María Cañizal Sevillano, organizadores de la programación festiva, presentaban este miércoles el programa de las Ferias y Fiestas 2023, celebraciones en honor a la Virgen del Socorro y que discurrirán entre el 7 y el 17 de agosto, aunque con anterioridad tendrá lugar la inauguración de la exposición de pirograbados de José Freixa Roca, fallecido hace unos meses, como explicaba Daniel Alonso.

Entre las novedades cabe destacar la macrodisco-móvil prevista para el 16 de agosto por la noche, 'Renovación Experience', “el mayor espectáculo a nivel nacional” y en el que participa, entre otros, el famoso DJ Ricky Galende. Otra de las novedades será el homenaje a Manuel Fernández Alejo, sacerdote impulsor de frontón de pelota, y que recibirá un pequeño reconocimiento la tarde del 17 de agosto antes de los dos partidos de pelota a mano previstos. Asimismo, como evento destacado, Chago Vicente destacaba el desfile de carrozas, espectáculo que calificaba de “impresionante” y que pondrá el broche al 15 de agosto, día dedicado a la Virgen del Socorro.

Por su parte, Javier Muñiz señalaba que la programación ha estado condicionada, tanto en el aspecto organizativo como el económico, “por lo que nos había dejado hecho el equipo anterior, lo cual agradecemos, pero al mismo tiempo nos ha condicionado no poder hacer lo que hemos querido porque las actuaciones fuertes ya estaban contratadas”. Estas actuaciones son las de La Década Prodigiosa y Folk On Crest, además de La Rebelión, Tucán Bras e Invictus. Asimismo, Muñiz señalaba que “estamos intentando hacer el concurso de ganado, pero no es fácil por el tema de los saneamientos”, un evento tradicional de las Ferias y Fiestas de Vitigudino y que aún no está descartado, “todo depende si hay ganaderos suficientes que quieran venir”, señalaba

El pregonero de estas Ferias y Fiestas será el Secretario General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, natural de Vitigudino, Matías González Martín, acto que tendrá lugar el 10 de agosto y que estará precedido de la presentación de la Corte de Honor. Como animación del evento, actuará la cantante vitigudinense Paz Alonso Serrano.

Además de la corrida de toros mixta el 16 de agosto con reses de El Canario y Miura para el rejoneador Sergio Galán, y los matadores salmantinos, los hermanos Javier y Damián Castaño, y un concurso de recortes, no faltarán las actividades infantiles y culturales, así como una paella organizada el 13 de agosto por la Cofradía San Nicolás a beneficio de la creación de una Banda de Cornetas y Tambores para la Semana Santa.

programa de las ferias y fiestas de vitigudino 2023

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO

10:00 Inauguración de la exposición de pirograbado ‘El arte del fuego’.

Autor: José Freixa Roca

Lugar: Edificio San Nicolás.

lunes, 7 de agosto

22:00 Carretones infantiles ‘Toro Embolao’.

Martes, 8 de agosto

17:00 Tobogán acuático.

Miércoles, 9 de agosto

12:00 Concurso infantil de dibujo.

Lugar: Mercado de Abastos.

Franja de edad: 4 – 12 años.

22:00 Actuación de Luis Joira ‘Kiti kiti’ es la magia divertida.

Lugar: Plaza de España

Jueves, 10 de agosto

22:00 Presentación, coronación e imposición de bandas a las reinas y damas infantiles y juveniles de las Ferias y Fiestas 2023.

22:30 Pregón de las Ferias y Fiestas 2023 a cargo de Matías González Martín, secretario general de Telecomunicaciones.

A continuación, actuación musical a cargo de la soprano Paz Alonso Serrano.

Viernes, 11 de agosto

12:00 Espectáculo infantil/familiar Animaleón ‘La aventura de viajar’.

Lugar: Parque San Nicolas de Bari.

24:00 Verbena con Tucan Bras.

Sábado, 12 de agosto

24:00 Verbena con la orquesta Invictus.

Domingo, 13 de agosto

14:00 Paellada organizada por la Cofradía San Nicolás.

Lugar: Frontón Municipal de San Nicolás.

19:00 Concurso de recortes.

23:30 Actuación de La Década Prodigiosa.

Lunes, 14 de agosto

23:30 Capea nocturna con Disco-Móvil.

Martes, 15 de agosto

11:30 Eucaristía de la Virgen del Socorro. Procesión hasta su ermita.

22:00 Desfile de carrozas.

00:00 Verbena con La Rebelión.

Miércoles, 16 de agosto

10.00 Feria y concurso de ganado.

12:00 Desenjaule de los toros de la corrida.

19:00 Monumental corrida de toros mixta, con 6 toros de las ganaderías de El Canario y Miura para el rejoneador Sergio Galán y los matadores Javier Castaño y Damián Castaño.

22:30 Actuación de Folk On Crest.

24:00 Actuación Musical: Renovation Experience con el famoso DJ Ricky Galende, entre otros.

Lugar: Plaza España.

Jueves, 17 de agosto

10:00 Juegos infantiles e hinchables.

Lugar: Pabellón del CEIP Manuel Moreno Blanco.

18:30 Partido de pelota a mano.

Homenaje: a Manuel Fernández Alejo

Lugar: Frontón Municipal de San Nicolás

1º Partido: Paquito Galgo IV - Beovide Vs García - Cristian.

2º Partido: Darío -Tolosa Vs P. Etxeberría - Erostarbe.