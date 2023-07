El Ayuntamiento volverá a pedir la declaración como BIC del Puente Mayor

Las obras de la Rúa del Sol no arrancarán hasta después de la Feria de Teatro

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo completó en la tarde del miércoles el reinicio -tras las Elecciones Municipales- de su dinámica habitual de funcionamiento, con la celebración del 1º Pleno Ordinario de la nueva legislatura 2023/2027, que duró 1h.14’, debido principalmente a que, tras bastante tiempo, se volvieron a debatir mociones. Como publicamos hace unos días, se llevaron dos al Salón de Plenos, una del PSOE sobre el Puente Mayor y otra del PP en torno a los Bomberos, siendo aprobadas ambas por asentimiento de todos los grupos.

En lo que respecta a la del PSOE, que pedía varias acciones en torno al Puente Mayor al hilo del 250 aniversario que se cumple estos días de la finalización de la reconstrucción en piedra de la mitad más cercana al recinto amurallado (que hasta entonces era de madera), la delegada de Patrimonio, Belén Barco, se encargó de responderla (estrenándose de este modo en el Salón de Plenos), admitiendo todas las propuestas que incluía el texto socialista.

Así, explicó que se va a estudiar la posibilidad de hacer conferencias o algún tipo de actividad dentro de la programación del Ayuntamiento, que se limpiará el Puente “acorde con los medios presupuestarios del Ayuntamiento”, que se estudiará en qué estado se encuentra la iluminación y cómo se puede mejorar, y que se volverá a pedir la declaración del mismo como BIC, como monumento por sí mismo o como extensión de la que tiene el centro histórico.

Extrañado Juan Tomás Muñoz por el matiz de que se va a volver a pedir, Belén Barco indicó que la Consejería de Cultura de la Junta desestimó la petición realizada en su día, por lo que hay que solicitarlo de nuevo, preferentemente como extensión de la declaración que ya tiene el centro histórico (ya que será más fácil que se conceda). Por su parte, la edil de Vox, Patricia Martín Miguel, expresó que estaban a favor de la moción al ser un asunto cultural, recordando que ellos siempre defienden “los valores de la cultura tradicional”.

En lo que respecta a la moción del PP, en la que se reivindican “los cambios normativos que sean necesarios” para que el servicio de Bomberos en Ciudad Rodrigo vuelva a ser igual de “ejemplar” que lo era hasta el mes de junio, salió por asentimiento aunque hubo una enganchada entre el alcalde Marcos Iglesias y el portavoz adjunto del PSOE Carlos Fernández Chanca sobre la forma en que se había presentado la moción (ya que no era colectiva) y sobre lo que han hecho unos y otros en materia de Bomberos en otras instituciones (sobre todo en la Diputación). Con motivo de esta moción, al Pleno asistieron integrantes de la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios y del movimiento ciudadano 12 de junio.

Esta unanimidad en las mociones no se vio en los dos puntos que traía el Orden del Día de base. Por un lado, la amplia modificación presupuestaria de 1.316.686,86€ por el aumento del capítulo de retribuciones del personal, y de los costes energéticos y de suministros. Entendiendo la necesidad de algunos ajustes, la edil socialista Raquel Enríquez (que se estrenó con esta intervención) expresó que les sorprendía alguna que otra partida, como que se dote ahora de cámaras de videovigilancia a la Policía Local; replicándole el alcalde Marcos Iglesias que creen que es “necesario”, apuntando que “no las vamos a usar nosotros, sino la Policía”.

Raquel Enríquez también resaltó que no se aminora ninguna partida de las que había (hay “voracidad” en el gasto, desde su punto de vista), contestándole el alcalde que son “todo oídos para ver dónde podemos reducir gastos”. Por último, la edil socialista cree que en esta modificación se tira demasiado del remanente de tesorería del Consistorio, advirtiendo incluso el interventor de la “inestabilidad presupuestaria”. Además de apuntar que usan el remanente ‘porque nos dejan’ (al permitirlo actualmente las reglas fiscales), Marcos Iglesias defendió que con parte del mismo se van a tomar medidas para reducir a la larga el gasto energético.

El PSOE votó en contra de la modificación presupuestaria, mientras que Vox se abstuvo, haciendo lo mismo esta formación a la hora de aprobar definitivamente las contribuciones especiales de la 2ª fase de la calle Las Canteras. Patricia Martín recordó que ellos llevaban como bandera electoral la reducción de los impuestos, y “sea cual sea la cantidad nos parece excesiva, sobre todo tanta tasa para un tema de urbanización”. En ese punto, Marcos Iglesias le remarcó que no es un impuesto ni una tasa, sino contribuciones especiales, “una categoría diferente”, explicándole la historia de cómo han funcionado las mismas a la hora de ir urbanizando el barrio donde se encuentra la calle Las Canteras.

Este Pleno Ordinario también supuso la vuelta de los ruegos y preguntas, que dejaron como principal noticia, a pregunta de Juan Tomás Muñoz, que las obras de la Rúa del Sol empezarán tras la Feria de Teatro, cuando en principio debían haberlo hecho en abril. Como publicamos, su inicio se retrasó al alargarse las obras del Campo de Carniceros, y “se nos ha echado el verano encima”, según Ramón Sastre, quién desveló que los vecinos pidieron que se dejase pasar agosto para no salir perjudicados. Juan Tomás Muñoz mostró su preocupación por este retraso, porque “tenemos a la vista Navidad y Carnaval; espero que esté todo rematado”.

Ramón Sastre indicó asimismo que se acercará a ver los encintados de la Avenida de Yurramendi, tras denunciar Juan Tomás Muñoz como ruego que “están destrozados; es un puzzle, de piedras, losas...”. Mientras tanto, el ruego de Carmen Lorenzo de que se ensanche la acera situada al lado del Cuartel de la Guardia Civil (al ser muy estrecha) no ‘triunfó demasiado’, esperando la edil socialista que “no tarde tanto” como la verja que lleva pidiendo 4 años para la confluencia de la Avenida de Béjar con la calle Laguna. Como nueva ‘excusa’, Ramón Sastre dijo que han descubierto que hay que pedir permiso a la Junta, al ser la Avenida de Béjar de titularidad autonómica (ya se ha hecho para colocar otra junto al Telepizza).

Respecto a otro punto de la calle Laguna, Carmen Lorenzo preguntó por qué se ha cortado un árbol situado junto al Horno de Peter. José Manuel Jerez, en su estreno desde la mesa presidencial, comentó que no se ha talado, sino que se ha trasplantado al Camino del Cementerio (“y goza de buena salud”), y que el cambio se ha decidido porque “estaba dañando la carpa, estaba estorbando, y he decidido que se cambiaba de sitio”. Carmen Lorenzo replicó que “no me creo que estuviera dañando la carpa”.

La edil socialista también preguntó por el cobro de la carne de los toros del Carnaval, indicándole Ramón Sastre que la demanda judicial del Consistorio ha sido admitida a trámite en los Juzgados mirobrigenses, y ahora será trasladada a la parte demandada. Carmen Lorenzo quiso saber asimismo por qué el quirófano del Centro de Salud vuelve a permanecer sin actividad desde junio, desvelando el alcalde Marcos Iglesias que hace unos días volvió a reclamarle al equipo de la Consejería de Sanidad que se reactive.