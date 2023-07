La asturiana Pirotecnia Pablo SL lanzará los fuegos artificiales con una rebaja de 1.160€

La empresa Pirotecnia Pablo SL, con sede en Cangas del Narcea (Asturias), será la encargada de lanzar los fuegos artificiales que iluminarán el cielo de Ciudad Rodrigo en la noche del martes 15 de agosto. La confirmación de esta empresa como encargada del lanzamiento llega tras haber admitido el Consistorio mirobrigense la justificación de la rebaja en el precio que había propuesto.

Como publicamos la semana pasada, a esta licitación se presentaron tres empresas: Pibierzo SL, que ofertaba hacerlo como el año pasado por 6.000€ (el precio de salida); Félix Martínez de Lecea SL, cuya oferta ascendía a 5.700,01€; y Pirotecnia Pablo SL, que era quién proponía hacerlo por menos dinero, 4.840€ (IVA incluido). Teniendo en cuenta que el único criterio de adjudicación era la oferta económica, se le debería haber adjudicado directamente a Pirotecnia Pablo pero, en función del conjunto de ofertas, la suya era ‘anormalmente baja’, por lo que el Ayuntamiento le requirió que explicase cómo era posible esa diferencia.

La empresa apenas tardó en enviar su informe justificativo, detallando por ejemplo que en materia de transporte no tienen que pagar peajes por desplazarse a Ciudad Rodrigo, y que cuentan con un sistema de montaje y disparo de espectáculos pirotécnicos que reduce el tiempo de trabajo y el número de expertos pirotécnicos que debe realizarlo. Asimismo, en el informe se remarca que la rebaja no afectará a la calidad del espectáculo (incluido a los kilos de material que hay que usar, la duración, etc.).

Considerando el personal técnico del Ayuntamiento que Pirotecnia Pablo ha justificado de forma “suficiente” la diferencia de su propuesta económica respecto a las otras, la Mesa de Contratación ha admitido la oferta, y por ende ha procedido a proponerle para quedarse con el contrato, que se formalizará en los próximos días una vez se completen los trámites oportunos. Teniendo en cuenta cuál era su propuesta económica, el Ayuntamiento se ahorrará 1.160€ respecto a la cantidad máxima que tenía previsto gastarse.