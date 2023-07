Amplísimo dominio del PP en la comarca con 46 victorias frente a 7 del PSOE y 1 empate

Los resultados que han dejado las Elecciones Generales en Ciudad Rodrigo tienen su traslado al conjunto de la comarca mirobrigense, con una amplia victoria en número de votos totales por parte del PP (con una notable subida), seguido a bastante distancia por el PSOE (que mantiene sus números), con la 3ª posición para Vox (con descenso incluido) y la 4ª para Sumar (con cifras por debajo de las conseguidas por Unidas Podemos).

Ese orden de partidos (PP-PSOE-Vox-Sumar) se repite en un total de 35 de los 54 municipios de la comarca en lo que a los resultados se refiere: Abusejo, Agallas, La Alameda de Gardón, La Alamedilla, Alba de Yeltes, Alberguería de Argañán, Aldea del Obispo, Aldehuela de Yeltes, Boada, Cabrillas, Campillo de Azaba, Carpio de Azaba, Casillas de Flores, Ciudad Rodrigo, Dios le Guarde, Espeja, La Fuente de San Esteban, Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Ituero de Azaba, El Maíllo, Martiago, Martín de Yeltes, El Payo, Peñaparda, Puerto Seguro, Retortillo, Robleda, El Sahúgo, Sancti-Spíritus, Sepulcro-Hilario, Tenebrón, Villar de Argañán, Villar de Ciervo y Villasrubias.

Obviamente, el PP logra la victoria en todos esos municipios y en 11 más, donde hay otras casuísticas: La Atalaya (Vox es 2º, el PSOE 3º y Sumar no recibe apoyos), La Bouza (PSOE y Vox empatan en la 2ª plaza, ocupando la 4ª España Vaciada), Castillejo de Martín Viejo (España Vaciada empata con Sumar en la 4ª plaza), Castraz (Sumar no recibe votos), Monsagro (España Vaciada empata con Sumar en la 4ª plaza), Morasverdes (el 3º es el Partido Comunista de los Trabajadores de España, el 4º Vox y Sumar no tiene apoyos), Puebla de Azaba (Sumar no recibe votos), Saelices el Chico (Sumar no obtiene ningún voto, que sí sacan otros 4 partidos), Serradilla del Arroyo (Vox es 2º y el PSOE 3º), Serradilla del Llano (Vox es 2º y el PSOE 3º), y Villar de la Yegua (PREPAL tiene más que Sumar). Además, PP y PSOE comparten el triunfo con 71 votos cada uno en Gallegos de Argañán (donde en noviembre de 2019 ganó el PSOE).

Más allá de ese empate, el PSOE sólo logra la victoria en 7 localidades (El Bodón, La Encina, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Navasfrías, Pastores, Puebla de Yeltes y Zamarra), una cifra por debajo de las registradas en las 2 Generales de 2019 (cuando logró 17 y 15 triunfos, respectivamente), aunque por encima de los datos de 2016 (cuando sólo logró 2 victorias en toda la comarca, en Monsagro y Pastores). En todas las localidades donde gana el PSOE, el PP es 2º y Vox 3º, excepto en La Encina, donde la 3ª plaza la ocupa Sumar, bajando Vox a la 4ª. Mientras tanto, en Pastores, empatan en la 4ª Sumar y España Vaciada; y en Zamarra, Sumar no registra votos.

Respecto a las Generales de noviembre de 2019, las diferencias en lo que a las victorias se refiere están en Agallas, Aldehuela de Yeltes, Campillo de Azaba, Espeja, Fuenteguinaldo, Monsagro, El Payo y Robleda, donde ganó el PSOE y ahora lo hace el PP; Zamarra, donde venció el PP y ahora lo hace el PSOE; y Retortillo, donde ambos partidos empataron y ahora triunfa el PP. En total, el PP logra 46 victorias y el PSOE, 7, además del mencionado empate en Gallegos.

Como decimos, en aquellos municipios donde el PP no es la 1ª fuerza más votada, es la 2ª. En el caso del PSOE, suele ser la 2ª más votada salvo obviamente en aquellos donde gana y en La Atalaya, Serradilla del Arroyo y Serradilla del Llano, donde ocupa ese puesto Vox (además estos partidos empatan en La Bouza en la 2ª plaza, que en las anteriores Generales fue para Ciudadanos). Hay que apuntar que en las Generales de 2019 Vox ya fue 2º en La Atalaya y Serradilla del Arroyo (así como en otras 4 localidades más, La Alamedilla, Aldehuela de Yeltes, Fuentes de Oñoro y Puebla de Yeltes).