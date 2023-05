Una ‘breve’ pero potente tormenta da paso a un espectacular atardecer

Por fortuna los Bomberos no tuvieron que realizar ninguna salida

Después de una jornada más ‘tranquila’ en el apartado meteorológico (con el sol luciendo durante buena parte del día) que por ejemplo el miércoles (cuando la tarde estuvo muy revuelta), el cielo dio una sorpresa a última hora de la tarde del jueves en Ciudad Rodrigo (aproximadamente entre 20.40 y 21.20 horas), con un inesperado gran chaparrón acompañado de una potente tormenta, incluyendo un trueno muy potente cuando ya estaba clareando, sobre las 21.15 horas.

Por fortuna, parece que esta vez este chaparrón no causó problemas de relevancia (al menos los Bomberos de Ciudad Rodrigo no tuvieron que realizar ninguna salida, según confirmaban desde el propio Parque sobre las 21.45 horas), dejando paso a un espectacular atardecer con el cielo rojizo en el horizonte como se puede contemplar en las imágenes, en un momento en el que había nubes, pero no de lluvia.

Esa tormenta que vivió a Ciudad Rodrigo en la tarde del jueves parece que va a ser sólo el ‘primer capítulo’ de lo que está por venir, ya que se anuncian unas jornadas bastante complicadas en el aspecto meteorológico, con chaparrones constantes (las previsiones anuncian bastante lluvia para el domingo y el lunes) y tormentas (este viernes y el sábado).