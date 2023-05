"La idea principal es seguir en esa línea de trabajo de la legislatura que finaliza que, por el sentir del pueblo, ha sido una de las mejores en Lumbrales"

Carlos Pedraz Martín, ingeniero técnico forestal de formación, trabaja en la jefatura del parque central de bomberos de la Diputación de Salamanca. A pesar de su juventud, 32 años, tiene ya una amplia experiencia en la política local en la que debutó hace 8 años liderando la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Lumbrales. Tras 4 años en la oposición y los últimos 4 años como alcalde de la villa vuelve a presentarse a la alcaldía, ahora con el Partido Popular.

¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión, volver a presentarse al ayuntamiento y a presentarse por el PP?

Precisamente buscábamos lo que por otra parte no se ha conseguido sino que se ha intensificado. Intentábamos evitar que hubiera esa fuga de votos a varios partidos, intentábamos aglutinar el voto de centro derecha y toda la derecha en un único voto, el voto del PP. No se por qué no se ha entendido de esa manera y han aparecido otras escisiones, otros partidos, y no es que haya sido para unirnos. Es verdad que siempre ha habido dos alternativas de gobierno bien diferenciadas, pero ahora nos encontramos en la tesitura de que los vecinos de Lumbales se encuentran con 5 candidaturas y no saben muy bien a qué votar. Como dije en el mitin, no es lo malo que haya 5 candidaturas, lo malo es el ambiente de confrontación, de crispación que hay, llegando incluso a las descalificaciones personales. No podemos, nadie de ninguna de las candidaturas ni nadie de los vecinos, podemos entrar en esa polémica de descalificativos personales. Hay que respetar la forma de pensar, la política de cada una de las formaciones. Cada uno es muy libre. Hemos luchado, hemos intentado evitar esta división, no se ha conseguido, pero creo que la gente debe ser sensata, consciente y debe comprender, valorar el esfuerzo que estamos haciendo cada una de las personas que integran las candidaturas del municipio.

Imagino que es consciente de que uno de los argumentos de la campaña electoral es el que usted no está todos los días en Lumbrales, que trabaja fuera. ¿Qué opinión le merece esta crítica?

Volvenos a lo que acabo de decir, no podemos caer en el ataque personal, no podemos caer en la defensa de nuestros valores pisoteando al resto. Creo que cada una de las cinco formaciones debiera tener un programa, un proyecto de futuro y debe ser lo que expliquen a los ciudadanos. Al PP y a mí no nos van a encontrar en esta confrontación, en esa crispación y no me va a encontrar bajando al barro en donde están otros y donde les gustaría que estuvieramos. Yo tengo claro que nosotros no vamos a bajar ahí, Nosotros vamos a luchar, vamos a trabajar simple y llanamente demostrando lo que hemos hecho estos 4 años y demostrando el proyecto de futuro que queremos para los próximos 4 años. Como he dicho también en el mitin, las cosas no se consiguen estando en Lumbrales 7, 8 horas en el despacho, las cosas no se consiguen sin salir del pueblo. Por supuesto que hay que estar en el pueblo, y sobre todo hay que escuchar a la gente del pueblo, a los diversos colectivos que demandan, que piden al ayuntamiento para que el alcalde y los concejales vayan donde tienen que ir, vayan a pedir apoyo institucional, económico a las adminstraciones que es donde de verdad está la garantía de éxito de una legislatura. Así es como hemos trabajado en la legislatura que acaba los miembros del equipo de gobierno. Unos habrán trabajado en Lumbrales, otros hemos trabajado llamando a las puertas de las administraciones provinciales, autonómicas y nacionales.

¿Qué balance hace de esta legislatura en la se ha trabajo conjuntamente en una coalición de dos partidos políticos - Ciudanos y PSOE- en principio dispares?

Creo que es un balance positivo precisamente por eso, porque se ha demostrado en este caso por la labor que me ha permitido a mi desde la alcaldia liderar un proyecto que inicialmente era muy dispar, muy diferente. Creo que una de las labores de la alcaldia es precisamente ir templando gaitas, dando voz, responsabilidad, delegar en cada uno de los miembros de la corporación y conseguir eso, un equipo que trabaje, que tendrá sus diferencias, pues no todo va a ser mares en calma, habrá tormentas, pero la labor de la alcaldía precisamente es esa. Creo que la legislatura que finaliza, por el sentir de la gente, no a nivel politico sino a nivel del pueblo, creo que la podíamos caracterizar como una de las mejores legislaturas de los últimos años que se recuerdan en Lumbañes, tanto por lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, como por los proyectos que tenemos en marcha y que están ahora mismo en ejecución.

¿Con qué objetivos se presenta la candidatura del PP, un equipo renovado?

La idea principal de seguir en esa línea de trabajo. No hemos tenido una legislatura normal, hemos tenido dos años de pandemia, la verdad es que hemos trabajado durante dos años y por ello se nos han quedado muchísimos proyectos en el tintero, muchísimas iniciativas que nos gustaria haber desarrollado y que por diversas circunstancias no se nos ha permitido. Sobre todo tenemos interés y tenemos las ganas y el compromiso con Lumbrales para trabajar los próximos 4 años en esa línea.

¿Qué líneas de trabajo destaca de cara al futuro?

Siempre hemos intentado basar nuestro trabajo en las demandas de la sociedad de Lumbrales. En ese sentido hemos intentado crear de cada uno de los sectores poblacionales de Lumbrales 10 propuestas principales que se podrán desglosar en 10 más y en otras 10 más, porque nuestro programa electoral se basa precisamente en haber escuchado a los vecinos de Lumbrales ('Lumbrales entre Todos'). Porque si hablamos del campo las propuestas del campo son las que nos han hecho agricultores y ganaderos; si hablamos de la infancia y la juventud son propuestas que nos han hecho llegar los padres y las madres de los niños y los jóvenes de Lumbrales. Si hablamos del deporte son propuestas que nos han hecho llegar cada una de las personas que vivem y disfrutan el deporte pensado en la calidad de vida. Y si hablamos de los mayores, por supuesto otro de los colectivos a los que se ha dado voz, se les ha pedido que nos aporten las iniciativas que les gustaría que se llevaran a cabo. Y para finalizar, por supuesto, están los servicios, los servicios a los ciudadanos: nosotros haremos una firme defensa del mantenimiento de todos los servicios que no sean competencia municipal pero que esté detrás el ayuntamiento para garantizar que sigan existiendo, y, por supuesto, seguiremos teniendo, seguiremos formalizando, modernizando los servicios que del ayuntamiento dependen.

Ante la perspectiva de que ninguna de las cinco candidaturas que se presentan en estas elecciones municipales de Lumbrales consiga mayoría suficiente para gobernar, ¿el equipo del PP estaría dispuesto a hablar con todos los demás?

Desde luego cuando nos presentamos, nos presentamos pensando en ganar, imagino que como harán todos. Estamos pensando en ganar e incluso en que vamos a conseguir esa mayoría absoluta que nos da los 5 concejales, que, por otra parte, si nos fijamos en las encuestas o valoraciones y sondeos a nivel local la verdad es que estamos relativamente cerca de conseguir ese apoyo que nos permita trabajar sin necesidad del apoyo de otros partidos. Eso no implica que nosotros siempre intentemos sumar, puesto que, pese a que lleguemos o que no lleguemos a nuestro objetivo, siempre vamos a intentar aglutinar, sumar al máximo de concejales que quieran sumarse al equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno en el ayuntamiento de Lumbrales, lo gobierne el PP u otra formación, tiene que trabajar por los intereses y por el beneficio de Lumbrales y trabajarán siempre más 7, 6 personas, que 3 personas.

Para terminar, ¿por qué los vecinos de Lumbrales tienen que votar al PP?

Creo que durante estos 4 años hemos demostrado nuestra capacidad, hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera. El ayuntamiento, las administraciones píblicas no se conciben como un mero sistema ahorrativo, un mero sistema para mantener llenas las arcas, sino que se tiene que concebir como un elemento, un mecanismo para dar servicio, para dar garantías y para dar una calidad de vida a los vecinos. Los vecinos pagan los impuestos y esos impuestos se tienen que ver referenciados de alguna manera. Creo que durante estos 4 años hemos hecho un esfuerzo muy importante en este sentido, sobre todo por la capacidad que ha tenido en este caso la alcaldía para conseguir los fondos y los medios para llevar a cabo todas las iniciativas que hemos conseguido. Porque tenemos que recordar que para sufragar estas iniciativas no se ha tirado del remante de tesorería, que aún se mantiene, estas iniciativas se han conseguido atrayendo fondos externos, fondos de Diputación, de la Junta, fondos de cohexión territorial y fondos de otros sitios que han venido porque el alcalde ha sido insistente y ha llamado a las puertas. Los próximos 4 años presumiblemente tendremos el gobierno de la Diputación de Salamnaca del partido popular, los proximos 4 años, o al menso 3, tendremos con seguridad absoluta el gobierno en Castilla y León del partido popular. Para Lumbrales va a ser mucho más sencillo conseguir esos fondos y no van a venir 10, vendrán 20, 30 0 40. Porque la insistencia del alcalde de Lumbrales, la insistencia de Carlos Pedraz, esa lo van a tener seguro. Por lo tanto, tenemos que votar a la fuerza del PP que será la que nos da garantias de éxito en la Diputación Provincial , en la adminstracion autonómica y veremos que ocurre a partir de noviembre en el gobierno central.