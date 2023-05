El PSOE pide el voto para que "Lumbrales vaya a más" en la próxima legislatura

La candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Lumbrales para las elecciones municipales del 28 de mayo "una candidatura con gente honrada, con mucha ilusión, muchos proyectos y comprometidos con Lumbrales" presentó anoche a sus candidatos y su programa electoral "un programa realista y realizable en todos sus puntos" según manifestó Manuel Santos, candidato a la alcaldía. En el acto público celebrado en la sala anexa del centro cultural, Santos y su equipo estuvieron acompañados por el procurador socialisa Juan Luis Zepa y el diputado provincial del PSOE Fernando Rubio.

El mitín se abrió con la presentación personal de los candidatos que ocupan los primeros puestos de la lista del PSOE: Manuel Santos -Tito-, Raquel Saldaña, Javier González y Esperanza Rodríguez intervinieron para expresar su compromiso con Lumbrales, "para que Lumbrales mejore, vaya a más"..

Entre las proyectos de futuro que recoge el programa de los socialistas figuran, como prioridades, la defensa de una sanidad pública y de calidad, la concentración parcelaria de Lumbrales, la puesta en funcionamiento de la nueva residencia municipal, el incremento de la cuantía del cheque bebé y la realización de varias obras municipales. En este sentido, Manuel Santos, candidato a la alcadía hizo un balance de las obras realizadas en la legislatura que ahora termina, legislatura en la que él ha sido concejal de urbanismo. Tito se comprometió "a trabajar por y para Lumbrales, con mi presencia diaria en el ayuntamiento".

Por su parte, Javier González Barahona, en nombre de sus compañeros, planteó las líneas de actuación de su equipo, "un equipo comprometido, con ilusión y con ganas", en otros ámbitos, como la educación, el comercio y la hostelería, el turismo, la despoblación y el "liderazgo de Lumbrales como cabeza de la comarca de El Abadengo".

Sanidad y concentración parcelaria

El tema de la sanidad en el medio rural centró la intervención del diputado provincial del PSOE Fernando Rubio, quien se comprometió "el respaldo del PSOE" a las reivindicaciones que se planteen desde el área de salud de Lumbrales, como una UVI movil medicalizada.

Por su parte, el procurador socialista en las cortes de Castilla y León, Juan Luis Zepa informó a los asistentes al mitin sobre el estado del proceso de la concentración parcelaria de Lumbrales que según su información "ya está en marcha" tras la firma hace unos días del Concejero de agricultura de la propuesta, firma que será ratificada en el próximo Consejo de Gobierno de la Junta. "Ya están dados los pasos para el desarrollo de la concentración de Lumbrales y ahora estamos en un momento importante, en el que hay que vigilar que no se pare y que las obras se hagan bien" afirmó Zepa, que animó a los lumbralenses "a no poner pegas para que no se estanque" y al Ayuntamiento "a que esté vigilante para que no se pare el proceso".

Zepa y Rubio pidieron a los asistentes el voto para la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Lumbrales, "una candidatura solvente, muy ilusionada, con ganas de trabajar por y para Lumbrales".