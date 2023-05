Organizada la 2ª edición del Torneo Juvenil en homenaje a Miguel González Barbero

El buen sabor de boca que dejó el estreno en 2022 ha llevado a organizar la 2ª edición del Torneo Juvenil en reconocimiento a la trayectoria de Miguel González Barbero, histórico delegado del primer equipo del Ciudad Rodrigo CF y colaborador de todo aquello que se le pide dentro del Club (en el que lleva desde el año 1986), como señaló en la presentación el actual técnico del Juvenil, Aris Marcos, que también es el ideólogo de este Torneo, que se disputará el primer fin de semana de junio en el Francisco Mateos.

La cita seguirá el esquema de su primera edición, reuniendo a los juveniles de 8 clubes: Ciudad Rodrigo CF, Sporting Carbajosa, Victoria CF (de Valladolid), Salamanca CF UDS, Club Deportivo Coria, CP Moraleja, UP Plasencia y CD Diocesano (de Cáceres). Como se puede comprobar, la mitad de los participantes llegarán de la provincia de Cáceres, después de que la UP Plasencia haya entrado en sustitución del Laguna, que se ha caído a última hora al meterse en un playoff (se ha intentado contar asimismo con el Real Madrid, aprovechando que Miguel González es hincha de este equipo, pero finalmente no ha sido posible su presencia).

El Torneo se abrirá a las 20.15 horas del viernes 2, con la disputa del partido inaugural entre el Ciudad Rodrigo CF y el Sporting Carbajosa. Durante la mañana sabatina, se jugarán los otros partidos del grupo del que forman parte ambos equipos, el A, en el que también están Moraleja y Coria. Estos partidos se disputarán desde las 10.30 horas a razón de uno por hora, constando de 2 partes de 22 minutos cada una.

Mientras, en la tarde del sábado, comenzando a las 16.15 horas, será turno para los partidos del Grupo B, integrado por los restantes equipos: Salamanca CF UDS, UP Plasencia, CD Victoria y Diocesano de Cáceres. El Torneo se resolverá en la tarde del domingo: a las 16.30 horas se medirán los segundos clasificados de los grupos, y a las 18.30 horas, los primeros. Estos partidos dominicales constarán de 2 partes de 40 minutos cada una. Los premios del evento se entregarán a la conclusión de la final, que será arbitrada por Alfonso Vicente, colegiado salmantino que acaba de anunciar su retirada del arbitraje.

Según resaltó en la presentación el concejal de Deportes Víctor Gómez, “vienen clubes de fuera, que estarán aquí en Ciudad Rodrigo y pernoctarán, con todo lo que conlleva” para el comercio y la hostelería. Al respecto, Aris Marcos explicó que el Albergue La Concha estará lleno durante el fin de semana producto del Torneo, así como un hotel, con lo que “es dinero que queda en el pueblo”.

A los participantes se les dará todos los días una “bolsa de picnic”, según explicó Aris Marcos, dando la enhorabuena el alcalde Marcos Iglesias a la organización por el alto número de colaboradores con los que cuentan. Marcos Iglesias se refirió a Miguel González Barbero como “un auténtico comprometido con el fútbol en Ciudad Rodrigo”, dándole las gracias por “esa trayectoria de colaboración, de servicios al Ciudad Rodrigo CF y a Ciudad Rodrigo”, añadiendo Víctor Gómez que “el Club no se entiende sin la ciudad”.