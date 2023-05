Mujeres por la paz

La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.

"la violencia no es inevitable. Es una elección. Nosotras elegimos la no violencia, como medio y como fin. Liberaremos la fuerza de las mujeres y, en colaboración con hombres de igual parecer, crearemos un mundo justo y armonioso".

Las mujeres han sido parte de los conflictos armados a lo largo de la historia: enfermeras, cuidadoras, combatientes o espías. Pero normalmente forman parte de la población civil y pueden ser víctimas de todo tipo de violencia, sobre todo de violencia sexual. Muchas enviudan o pierden a sus hijos y tienen que encontrar la resiliencia y los recursos para hacer frente a los desafíos y traumas de la guerra. Su sufrimiento suele ser ignorado o directamente silenciado (Amnistía Internacional). Las desigualdades de género se incrementan en los conflictos armados y es por ello por lo que las mujeres en tiempos de guerra juegan un papel difícil, formando parte de las personas desplazadas y refugiadas.

A pesar de esta situación, muchas de ellas han sido capaces de liderar movimientos de paz e impulsar la recuperación de las comunidades después de un conflicto bélico. Pero es curioso que nunca están presentes en las negociaciones de paz. La comunidad internacional ha reconocido ese papel de la mujer como agentes de cambio y la reconstrucción de la paz. Si a lo largo de la historia, las mujeres han sido empleadas como arma de guerra para humillar al adversario, violándolas, mutilándolas y permitiendo a los soldados que utilicen a las mujeres como esclavas sexuales; también muchas mujeres están liderando movimientos por la paz que están cambiando de diferentes maneras sus sociedades.

En abril de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, se celebró en La Haya el I Congreso Mundial de Mujeres, que han venido trabajando en favor de una cultura por la Paz. Bajo la presidencia de la estadounidense Jane Addams, 1.136 mujeres de distintas culturas, lenguas y tendencias, procedentes de 12 países -incluso enfrentados en el conflicto-, se reunieron, desafiando los peligros y obstáculos del escenario bélico, en busca de la paz. Desde esa fecha, numerosos actores (sociedad civil, gobiernos, organismos internacionales, etc.) se han ido sumando a los esfuerzos de esas mujeres pioneras.

Del congreso de La Haya, surge La Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, una organización no gubernamental, pacifista y feminista, con sede en Ginebra y secciones en 32 países. Sus fundadoras fueron Jane Addams y Emily Greene Balch, ambas recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1931 y 1946, respectivamente. En este año celebran su 108 aniversario de activismo feminista por la paz, el desarme y la promoción de los derechos de las mujeres para una paz duradera.

En 1982 el Campamento pacifista de mujeres en Greenham Common (Greenham Common Women's Peace Camp) junto con otros grupos de mujeres pacifistas de Europa, establecen el 24 de mayo como el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, con el firme objetivo de conmemorar las luchas que numerosas mujeres han comenzado desde la Primera Guerra Mundial (1915) y trabajar en favor de una Cultura de Paz. Muchas de estas mujeres invisibles siguen luchando y trabajando por una sociedad más justa y pacífica para todos: Bertha Sophie Felicitas, Janne Adams, Helene Stöcker, Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Wangari Maathai, Berta Cáceres, Aung San Suu Kyi, Malala Yousafzai… y la lista de colectivos es larga. El campamento Greanhan Common, fue todo un icono de la lucha popular contra las armas nucleares en los años ochenta. En pleno apogeo del Gobierno de Margaret Thatcher, en 1982, el campamento se declaró exclusivamente femenino.

Recordamos también, a las mujeres de negro, movimiento de mujeres pacifistas que nació en Israel el 9 de enero de 1988 fundado por la feminista, pacifista y activista Hagar Rublev, para protestar contra la ocupación y contra la violación de los derechos humanos del ejército israelí en los Territorios Palestinos. El 9 de octubre de 1991 se fundó Mujeres de Negro de Belgrado como respuesta a la Guerra de los Balcanes. Donde denunciaban en primer lugar el militarismo de Milosevic y el alto grado de militarización de los Balcanes. Su primer comunicado se cierra con la frase: "Excluyamos la guerra de la historia y de nuestras vidas”. En 1993 empieza a conformarse la red española de mujeres de negro. A partir de 2002 la asociación de mujeres en luto simbólico comienza a afianzarse y a proyectarse en diferentes países y redes sociales como opción pacifista y feminista que denuncia diversas injusticias relacionadas con los conflictos armados de todo el mundo. La red internacional se ha ocupado también especialmente de la situación de las mujeres en Afganistán.

En todos estos movimientos, la no violencia ha jugado un papel fundamental para alcanzar sus fines de paz. Las prioridades que las mujeres abordan incluyen temas relacionados con los derechos humanos, la justicia y la reconstrucción de las comunidades, que constituyen cuestiones importantes que, a menudo, no se plantean ni solucionan de manera efectiva e integral en los procesos de paz. Estos movimientos pacifistas de mujeres han hallado en la acción no violenta el mejor medio para conseguir sus objetivos y dar a conocer sus propuestas y reivindicaciones de una forma original y altamente creativa.

Esta fecha se conmemora como un medio para fomentar la toma de conciencia para la desmilitarización de la sociedad, visibilizar el rol de las mujeres en los conflictos armados, mostrar los esfuerzos de las mujeres por la construcción de una cultura de paz, y convocar a los Estados a apoyar las iniciativas desarrolladas por las mujeres en favor de los derechos humanos. Nos recordaba Eleanor Roosevelt, no basta con hablar de paz, es necesario creer en ella y trabajar para conseguirla.