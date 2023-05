El Ayuntamiento de Vitigudino requiere al portavoz de Cs que presente las licencias de una nave de su propiedad

Según el escrito remitido al concejal naranja, las licencias que posee hacen referencia a la calle Matadero 20 y no al Rondín Frontón de Pelota donde figura la nave

El Ayuntamiento de Vitigudino ha requerido al portavoz de Ciudadanos en la Corporación municipal, José Antonio Pérez Blanco, que “en el plazo más breve posible” presente las licencias necesarias para la actividad que desarrolla una nave de la que es copropietario situada en la calle Rondín del Frontón de Pelona nº2.

Según reza en el escrito enviado por la alcaldesa, Luisa de Paz, “existe un informe reciente del arquitecto municipal que manifiesta que no constan en el Ayuntamiento las licencias correspondientes para la actividad que desarrolla”, a la vez que añade que “no consta tampoco el final de obra y la correspondiente licencia de primera ocupación de dicho edificio”.

En este sentido, el escrito remitido a Pérez Blanco explica que “la ubicación inicial en la que se concedió licencia para taller de automóviles es en Calle Matadero número 20 y no corresponde con las parcelas catastrales actuales”.

Por su parte, Pérez Blanco señalaba este periódico que desconoce el contenido de este requerimiento, “como tampoco he recibido ninguna comunicación del Consejo Consultivo informándome de que la documentación que envié sobre la solicitud de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, respecto a los sueldos de la alcaldesa y de dos concejalas, haya sido rechazada”.

Asimismo, Pérez Blanco califica de “auténticos infundios lo que está difundiendo la alcaldesa referido a mi persona para deteriorar mi imagen, por lo que me reservo acciones legales para actuar contra ella por estas manifestaciones y actuaciones absolutamente fuera de ley”. Además, el portavoz de Cs asegura que “todas mis cuestiones están al día de la fecha. Hace meses requerí a la alcaldesa que me dijera qué debía y qué liquidaciones tributarias tenía pendientes y ni siquiera me ha contestado. El escrito está registrado el 8 de febrero”.