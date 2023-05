Tres ataques de buitres, en dos días, en esta localidad salmantina

La organización agraria ASAJA Salamanca solicita que la Junta de Castilla y León se encargue, de una vez por todas, de alimentar a los buitres que habitan en la provincia de Salamanca y que resarza a los ganaderos afectados por los numerosos ataques de buitres. Este miércoles, 24 de mayo, otro ternero sano ha muerto a causa de las aves. De hecho, en tan solo dos días, han tenido lugar tres ataques a fincas pertenecientes de la localidad salmantina de Montejo, en la comarca de Guijuelo.

La organización agraria, cansada de que la administración regional haga caso omiso, ha lanzado un ultimátum a la Junta: “O se establecen medidas de seguridad y compensación o apoyaremos a los ganaderos hasta el final con denuncias informativas y legales”.

“Con todo lo que están sufriendo los agricultores y ganaderos, subida de costes, sequía, impedimentos en su modo de trabajo, coacciones burocráticas, pésima gestión sanitaria en el bovino… no se puede tolerar que los profesionales se estén arruinando, también, por culpa de los que están sentados en un sillón y que sólo se acuerdan de ellos para pedir el voto”, ha recriminado ASAJA Salamanca.

El último ataque del que se tiene constancia, la mañana del 24 de mayo, ha tenido lugar en tan solo dos horas; las que transcurrieron desde que el ternero nació (con la supervisión del ganadero, que comprobó que estaba totalmente sano) y cuando regresó, tras haberse ausentado para ayudar a otro ganadero.

“Estamos cansados de tantos ataques, cuando no es el lobo es el buitre…”, lamenta el profesional, quien añade que “aunque lo que pagan por los daños que provoca el lobo no cubre ni la mitad de los gastos, ayuda, pero por buitres, no hacen ni caso. Empecé hace cuatro años y se me quitan las ganas de seguir. Si sigo, mal, y, si no sigo, más deudas”.

ASAJA Salamanca le recuerda a la Junta de Castilla y León que “ya hay cuatro comunidades autónomas en España, desde hace varios años, que se hacen cargo de los gastos: La Rioja, Madrid, País Vasco o Castilla-La Mancha”; “por todo esto, no debe hacer oídos sordos ni un minuto más”, sentencia la OPA.