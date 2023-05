Jorge Volpi presenta en Letras Corsarias su nuevo libro de relatos 'Enrabiados'

Tiene Salamanca el privilegio de Jorge Volpi. Licenciado en Derecho, el escritor mexicano estudió con nosotros su Doctorado en Literatura y sea cual sea el trabajo que le lleve por todo el mundo –ha impartido clases en las universidades de Emory, Chile, Princeton y en su querida UNAM de México a la que sigue ligado- Volpi mantiene su vinculación con Salamanca, habitante de un territorio de la Mancha que no tiene fronteras sino pasión por la literatura y el intercambio cultural que nos hermana. Autor de numerosas novelas, ensayos imprescindibles, condecorado como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y la Orden de Isabel La Católica, colaborador de periódicos como El País, el mexicano Reforma y la revista The Nation, Volpi sigue teniendo ese tono sosegado y sereno que le conocimos cuando era un estudiante de la mano de la catedrática Carmen Ruiz Barrionuevo y escribía su imprescindible En busca de Klingsor en la Salamanca que ahora recibe al Director del Centro de Estudios Mexicanos en España de la UNAM, Jorge Volpi.

Charo Alonso: Presentas tu último libro aquí, donde hiciste tu doctorado en Filología Hispánica ¿Qué te supone regresar a Salamanca?

Jorge Volpi: En realidad vuelvo todo el tiempo, no es tanta novedad para mí. Desde que viví en Salamanca en el año 96 no he dejado de venir por cuestiones académicas o por trabajo.

Ch.A.: Has tenido muchas responsabilidades culturales y dado clases en diferentes partes del mundo ¿No tienes la tentación de ser un escritor a tiempo completo? Y por cierto ¿Dónde vives ahora?

J.V.: Me gusta hacer otras cosas, ahora vivo en Madrid, soy representante de la UNAM en España y sí, me gusta la gestión cultural, aunque en ocasiones he desempeñado trabajos, como el del Festival Cervantino, en el que tenía poco tiempo para escribir, pero siempre he tratado de combinarlo todo en la manera de lo posible porque me gusta la gestión cultural, la programación…

Ch.A.: ¿Un escritor es un buen gestor cultural?

J.V.: Yo te puedo decir que la gestión cultural es la otra mitad de mi vida, la docencia la tuve que dejar y solo doy ahora seminarios o clases puntuales, aunque me gusta y también forma parte de mi trabajo.

Ch.A.: Vienes a Salamanca a presentar un libro de relatos y los relatos fueron lo primero que se publicó en ya tu larga carrera.

J.V.: Es cierto, y este último libro, Enrabiados, recupera alguno de aquellos relatos. Es un libro que planeé en la pandemia, cuando tuvimos tanto tiempo y pude escribir cuatro relatos nuevos, reescribir algunos y recuperar otros cuatro relatos breves del año 91 que trataban sobre la vida de los músicos.

Ch.A.: ¿Sientes que has aprendido mucho desde entonces?

J.V.: Algo he aprendido, lo que siento es que me siguen gustando.

Ch.A.: Tu anterior libro con la editorial, magnífica, “Páginas de Espuma” era de cuentos largos o novelas breves a la manera cervantina. Me ha gustado mucho tu definición de estos textos de “Media distancia”, pero ahora vuelves al relato breve cuando eres más conocido por las novelas.

J.V.: Sí, los relatos largos son de “media distancia”, y yo es cierto que soy de distancias largas, novelas largas, pero el relato te permite experimentar otras posibilidades de escritura, otras estructuras, te da una libertad mayor.

Ch.A.: Eres un gran autor de novelas y la primera de ellas, En busca de Klingsor sigue siendo para mí todo un hallazgo.

J.V.: En busca de Klingsor fue la novela clave en mi vida, la que escribí muy felizmente precisamente en Salamanca. Van a cumplirse los 25 años de su publicación y sigue siendo la novela que más se reedita, que más se trabaja, que más gusta y eso me da una gran satisfacción.

Ch.A.: Y ahora llegas, repito, con un libro de cuentos ¿Crees en ese tópico de que la novela tiene más prestigio que el cuento?

J.V.: El cuento es un género menor pero no de prestigio sino de mercado. El cuento tiene una tradición muy rica, importante, pero las condiciones de mercado no son las mismas que las de la novela. Pienso que el cuento se lee mucho, tiene una gran tradición e importancia, pero el mercado impone sus condiciones.

Ch.A.: Es paradójico porque podía pensarse que con el poco tiempo que tenemos, es más fácil leer un relato breve que una novela.

J.V.: Pensaba Italo Calvino que la brevedad estaba ligada a nuestra época frenética, pero no es así. Cierto que los muy jóvenes leen textos breves en sus teléfonos móviles, pero los lectores siguen leyendo novelas largas, e incluso, las novelas infantiles y juveniles se vuelven sagas ¡A pesar de nuestro apresuramiento!

Ch.A.: La capital de México tiene hermosas librerías y ahora vienes a una de las mejores, Letras Corsarias.

J.V.: Letras Corsarias me encanta, es una de las grandes librerías de España, aquí presenté mi último libro con la editorial Letras de Espuma y ahora vengo con estos relatos que son una oportunidad de volver a Salamanca y seguir recordando mis tiempos aquí.

Ch.A.: Además, estarás en la mejor de las presentaciones…

J.V.: Sí, fíjate que Luis García Jambrina fue mi profesor en la universidad y ahora es amigo, y Tomás Regalado es un gran experto en la Literatura del Crack y siempre se ha dedicado con intensidad a mi trabajo, con mucha seriedad. Es un gusto.

Ch.A.: ¿Has encontrado un crítico o ensayista, académico que analice tu trabajo y con el que no estés para nada de acuerdo?

J.V.: Sí, desde el inicio, claro que sí. Tuvimos muchas críticas en contra cuando se inició la Novela del Crack y pienso que también esto es muy sano.

Ch.A.: Jorge ¿Vivimos una época enrabietada, enrabiada?

J.V.: De eso trata uno de los relatos. Creo que la rabia es una de las emociones que dominan esta época, sí.

Ch.A.: ¿Y las relaciones entre México y España también están enrabiadas?

J.V.: Vivimos momentos de gran tensión desde hace años y no deja de sorprenderme que un tema de hace quinientos años siga desatando tanta manipulación, controversia, utilización… y todo desde los dos lados. Por el contrario, nuestro trabajo ahora es unir, hacer encuentros académicos… hace poco tuvimos uno en Málaga y Madrid de literatura y preparamos otro de historiadores y científicos de ambos lados.

Ch.A.: Siempre uniendo desde la cultura. Muy feliz estancia en tu casa, Jorge.

J.V.: Siempre, muchas gracias.