Satisfacción por el desarrollo de las Jornadas sobre la Mujer de El Maíllo

Durante los dos primeros fines de semana del mes de mayo se desarrollaron en el Corral de Concejo de El Maíllo las Jornadas ‘La mujer en la Iglesia y en el Mundo Rural’ promovidas por la Parroquia de Santa María Magdalena de la localidad (en colaboración con el Arciprestazgo de Yeltes y el Ayuntamiento del municipio) al hilo del año dedicado por la Parroquia a su titular, Santa María Magdalena.

Las Jornadas, en las que participaron un total de 23 personas entre ponentes y autoridades, ha dejado un buen sabor de boca, siendo seguidas en directo por más de cien personas y viéndolas de forma online unas 240 personas de media, una cifra que se sigue incrementando ya que los vídeos han quedado disponibles en el canal de YouTube de la Diócesis de Ciudad Rodrigo.

Según resalta Juan Carlos Sánchez, párroco de El Maíllo, las Jornadas han tenido cuatro ejes: la renovación de la imagen de Santa María Magdalena de la Parroquia; el papel de la mujer como vertebradora del mundo rural; el reconocimiento a las mujeres que han decidido transformar el mundo rural desde dentro, proponiendo proyectos innovadores; y los testimonios de las mujeres que mantienen la llama encendida en las parroquias.

A continuación, figuran los vídeos de las tres sesiones de las Jornadas, y posteriormente, un resumen de las mismas elaborado por Juan Carlos Sánchez:

1. María Magdalena, titular de la parroquia de El Maíllo, nos ha servido de provocación y de impulso para estas jornadas. Según los textos del Evangelio y los textos de la tradición en los primeros siglos de la Iglesia, debemos concluir que María Magdalena es la discípula de Cristo, apóstol de la Resurrección y deben evitarse en el futuro confundirla con la mujer arrepentida y penitente, que ha sido tan representada por la iconografía posterior. Entre las primeras imágenes de la iconografía cristiana se encuentra la representación del siglo III en el fresco del baptisterio de la casa-iglesia de Dura-Europos (una zona cercana a Alepo), la primera imagen que se conoce: son tres mujeres que van con una antorcha y llevan vasos de perfume para embalsamar el cuerpo de Cristo. La representación de la parroquia de El Maíllo lleva el perfume para embalsamar y el libro, como signo de la enseñanza. Ya es hora de recuperar el verdadero rostro de esta mujer y asumir la valoración de fiesta litúrgica tal y como ha sido renovada por el Papa Francisco. La magnífica conferencia de apertura de la profesora de Biblia de Deusto, Doña Carmen Bernabé, nos abrió todo tipo de perspectivas para el mejor conocimiento de la titular de nuestra parroquia, al igual que otras iniciativas ya realizadas y otras planeadas para conocer mejor a esta mujer. María Magdalena siguió a Cristo, que incluyó a mujeres en su seguimiento, para unirse al grupo de los que subieron desde Galilea hasta Jerusalén y tras la muerte del Maestro tuvo la experiencia del Resucitado y se convirtió en apóstol. Mujer valiente, decidida, que superando prejuicios de todo tipo se unió al grupo de seguidores de Cristo y es un ejemplo de implicación y de misión para la Iglesia de todos los tiempos.

2. Tras escuchar al Profesor de economía D. Maximino Carpio hemos aprendido, entre otras muchas cosas, que se debería caminar en la dirección de reconocer la aportación de las mujeres en lo que se conoce el consumo ampliado, termino técnico que empiezan a utilizar los economistas, para que no queden excluidos de los cálculos de la riqueza de un país ese trabajo doméstico que ha sido realizado y sigue siento realizado en su mayoría por mujeres. La mujer es responsable de este incremento y debemos caminar en la dirección de poder introducir esta variable en las estadísticas y cálculos de Europa y en otros organismos internacionales. Esta variable, el Consumo Ampliado, casi duplica el valor de PIB que estamos usando (un billón doscientos cuarenta mil euros); es en torno a un 30 % de esa riqueza, que queda por incorporar en todas las estadísticas. Unos 400 mil millones de euros que corresponderían a los 18 millones de hogares de España.

3. De la mano del Ingeniero D. David Sánchez López, hemos reflexionado sobre la mujer rural, determinante para la vertebración de territorio. Sabemos que para evitar el éxodo de la mujer del mundo rural es necesario cubrir el acceso a los servicios básicos y las posibilidades de desarrollo profesional. Los estudios recientes sobe la igualdad de género en el mundo rural siguen mostrando a masculinización del mundo rural y pérdida brutal de natalidad. Los puestos de trabajo de jornada partida siguen siendo los principales de las mujeres porque siguen siendo las principales responsables del cuidado familiar. Sigue habiendo estereotipos en los roles de género en el mundo rural, pero esa tendencia se está cambiando, aunque lentamente. Debemos trabajar más en la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para que la mujer se empodere de verdad. Hay muchas subvenciones para fomentar las explotaciones de titularidad compartida, es una cuestión que no debemos dejar de lado para el futuro. Hay unas novecientas mil explotaciones agracias, de ellas unas setecientas mil solicitan ayudas de la PAC; pero solo 1.146 explotaciones son de titularidad compartida. Debemos trabajar mucho más en esta dirección y saber qué hay ayudas reales para estas explotaciones. Esto sería un dato que debemos tener en cuenta para cambiar esta tendencia.

4. El mundo rural necesita de personas que quieran vivir en él, que luchen por él y que emprendan proyectos. En las jornadas hemos escuchado el testimonio que nos llega desde San Esteban de la Sierra de la mano de Doña Josefa Martín Gómez, que deseó vivir en el mundo rural, en este período largo donde se han marchado tantas personas de él. El éxodo rural ha sido un proceso que tiene muchos responsables. Debemos cambiar esta tendencia mortal. Debemos poner en valor la zona donde vivimos, que es la reserva de la Biosfera Sierras de Béjar-Francia, esta comarca de 88 municipios, 110 núcleos de población con 36.000 habitantes. Solo hay 650 reservas de la Biosfera declaradas en el mundo, y nosotros somos una de estas reservas por ser un territorio con mucha diversidad y donde la relación del hombre con el medio ha sido muy respetuosa. Desde nuestras jornadas afirmamos que nuestra zona sería peor y con menos posibilidades si no hubiéramos contado con mujeres como Josefa que creen y amen este territorio. No debemos resignarnos como si nada ya no tuviera solución o como si nada se pudiera hacer. El testimonio de estas mujeres demuestra que hay posibilidades aún en nuestro medio rural. Escuchar, resistir, permanecer, debatir, confiar, innovar y no olvidar un pensamiento crítico en todo el proceso. Con las palabras de Saramago citando a su abuela, concluía la intervención Josefa: me da pena morirme porque la vida es tan hermosa, apliquémoslo a nuestro mundo rural. Todos estamos invitados a dejar nuestro territorio mejor de lo que lo encontramos.

5. El proyecto “Agusto en Casa”, es un proyecto que evite la salida de las personas mayores de su casa, hasta el final de sus días. Se les acompaña en todo el proceso con la ayuda de la familia. Hay que trabajar en un cambio de paradigma de la atención a las personas mayores. Una tarea difícil, hasta ahora ha sido reservada para las mujeres, pero poco a poco vamos cambiando la tendencia. Debemos ir más allá de lo que conocemos con las residencias tradicionales. Es muy importante cuidar a los cuidadores, que hasta ahora han sido las mujeres. La maternidad en esta sociedad parece que nunca llega en buen momento, pero las mujeres en el medio rural estamos cambiando los formatos. Hay un hueco posible para ser madre en el mundo rural. Doña Sonia García, de San Esteban de la Sierra, nos ha abierto una perspectiva nueva para trabajar en la zona rural en “proyectos de vida” en relación con el acompañamiento de las personas mayores. En este acompañamiento hemos de pasar de la vieja idea de alguien que nos viene a asistir a alguien que nos viene a acompañar en este momento hasta el final de la vida. Aquí siguen siendo imprescindibles las mujeres rurales.

6. Con el testimonio de Doña Almudena López y Doña María Esparcia, caemos en la cuenta que muchas madres se encuentran muy solas y que así como consiguieron unirse cuando estaban embarazadas y por eso crearon la Tribu del Bebé, después vieron necesario unirse también para seguirse apoyando ya siendo madres, pues tras la Pandemia muchos servicios médicos no se reabrieron y fue necesario luchar y manifestarse. Ellas nos han dejado este testimonio: en el mundo rural es necesario unirse y animarnos como mujeres y como hombres.

7. La pastora y ganadera Doña María del Camino Limia (Don Benito, Badajoz) nos ofreció un testimonio valiente y sincero de su vivencia como mujer creyente católica y mujer ganadera; puso en valor el arraigo de la mujer en campo, el papel de la mujer y de la madre en nuestras familias del mundo rural, dijo que es necesario defender la trayectoria de los ganaderos a lo largo de los siglos y aunque no esté de moda y muchos movimientos actuales hablen del mundo rural, lo hacen sin arraigo y sin un mínimo conocimiento, lamentó que hoy ser del mundo rural, católico y ganadero no está de moda, pero que somos esenciales y cuando desparezcamos entonces se valorará de verdad lo que perdemos. Defender el campo es defender a las personas que son las que tienen verdaderamente los derechos, y no debe confundirse con el respeto a los animales, y nunca equipararlos a los derechos de las personas. Agradeció que la Parroquia de El Maíllo hubiera tenido el acierto de organizar estas jornadas.

8. El papel de las mujeres hoy en la iglesia arranca del papel importante de las mujeres en la propagación de Evangelio en los inicios de predicación, como nos decía D. Fernando Sánchez Tendero. Basta con repasar el final de la Carta a los Romanos de San Pablo, en el cp. 16, para darse cuenta del gran número de mujeres que aparecen en ese listado. Ente ellas se habla de la Diaconisa Febe, que ha sido citado siempre que se trata el tema del diaconado femenino. Hubo diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia, y aunque desconocemos muchos aspectos de su servicio, si sabemos que asistían en el bautismo de las mujeres y en otras tareas. Ha habido dos comisiones creadas por el Papa Francisco a partir del 2016 para tratar esta cuestión, pero no se han dado a conocer los resultados. Es un camino que para muchos expertos debe abrirse en la Iglesia. Las mujeres fueron claves en la entrada del evangelio de Cristo en las casas de los paganos y en el inicio de las Casas-iglesia.

9. El papel de la mujer en el compromiso de la caridad cristiana y la justicia en la Iglesia está tan patente, que solo con echar una ojeada a los equipos de Caritas Diocesana de Ciudad Rodrigo ya nos damos cuenta que son las mujeres las que le ponen rostro y calidad a la mayoría de los programas. En los últimos años dos mujeres han sido sus directoras y dos mujeres sus delegadas y casi todos los equipos de trabajo en los diversos programas son llevados por mujeres. ¿Qué sería del compromiso cristiano si nos faltara el empuje y la fuerza de las mujeres? Y además en lo que va de año 2023, 241 mujeres se han beneficiado de los servicios de Caritas, por 210 hombres; en 2022 fueron 405 mujeres frente a 318 hombres, es decir 60% mujeres, frente a 40% hombres. En la actualidad Caritas ofrece formación a 15 mujeres en cursos socio-sanitarios y agricultura ecológica y en junio comienzan un curso de cocina con 8 mujeres. En el año 2022 Caritas ofreció cursos de formación a 42 mujeres y a 26 hombres. Maribel Yugueros, que tantos años ha dedicado al servicio de Caritas de Ciudad Rodrigo, nos indicó en las Jornadas que Caritas no se limita a atender las necesidades inmediatas de las personas que llegan a sus dependencias, sino que también y sobre todo que se compromete en toda una serie de proyectos muy diversos para dar salida a las necesidades del mundo actual y concreto; que Caritas es capaz de llevar a cabo estos proyectos porque hay 11 personas, 10 de ellas mujeres, que los ponen en marcha cada día. Que hemos de ser conscientes de la feminización de la pobreza y que Caritas trabaja de tal forma que no discrimina a nadie en sus programas y que está muy atenta siempre a la evolución de las causas de la pobreza y de la desigualdad.

10. La medicina para el siglo XXI: la oración y la contemplación. No es pura casualidad que el reciente documental estrenado en cines el 21 de abril, Libres, Duc in Altum, se haya situado en el TOP 10 y tenga, a fecha de 13 de mayo, más de 50.000 espectadores en los cines de España (https://www.youtube.com/watch?v=uUAaUwfLUhE). La vida monástica nos sigue recordando a todos quienes somos, para quién somos, por qué vivimos. El silencio, la soledad, la oración, todo esto son medicinas que debemos ir a buscar. En este documental citado, se ofrece también un testimonio de los frailes del Monasterio de San José de las Batuecas, tan cercano a nuestra zona pastoral. Por otro lado, en nuestro arciprestazgo tenemos la suerte de contar con un grupo de mujeres, centinelas de la mañana, que siguiendo las huellas de aquellas mujeres de Aldeanueva de la Sierra en siglo XV, han decidido seguir iluminándonos con su testimonio valiente en el carisma iniciado por San Francisco de Asís. La frescura del Evangelio es lo que quiso transmitir la Madre Abadesa Sor Magdalena Hernández, del Monasterio de Porta Coeli de El Zarzoso. En las Jornadas, ella nos recordó cómo aquellas mujeres del Beaterio de Aldeanueva decidieron trasladarse al Zarzoso con la ayuda del Sr. Benavides, para fundar esta casa, ellas se descalzaron al modo de Moisés para acoger la presencia del Señor. Sor Magdalena nos recordó que si no somos contemplativos estaríamos fracasando y que sin el silencio no podríamos vivir esta experiencia. Para nosotras, dijo, la medicina es Cristo y San Francisco nos ayuda a contemplar las maravillas que nos rodean. La principal maravilla somos cada uno de nosotros. Dijo que El Zarzoso quiere ofrecer la ternura de Dios como lo hizo nuestro Padre San Francisco. El monasterio es consciente de esta dimensión contemplativa, pues antes que ellas llegaran ya había llegado el Señor y es el Señor el que las mantiene en esta tierra; sin él toda su vida se volvería sosa e inconsistente. La organización de las Jornadas agrade la presencia y el testimonio de todas las hermanas del Monasterio, además agradecemos que nos recuerden con su vida lo que de verdad importa.

11. Las jornadas en su último día dieron también espacio y voz al testimonio de muchas mujeres laicas y al matrimonio, los delegados diocesanos de Laicos y Familia y Vida, Daniel y Teresa. Los laicos, así a secas, sin más timbre ni gloria que el bautismo y los sacramentos de la iniciación cristiana como bandera. A partir de ahí tantas mujeres laicas que son llama encendida en la soledad y vaciedad de nuestros pueblos, mujeres que tienen la mesa del altar puesta para todos, que encienden la luz y la vida en sus gestos de madres y hermanas, que alumbran la palabra y encienden la ilusión en las catequesis, que transmiten la vida de Cristo en un abrir y cerrar de ojos, que escuchan y hablan con el Señor a cada paso, ya sea en la Iglesia, en la sacristía, en el servicio callado y humilde de cada día. En sus voces resuenan las voces de generaciones enteras, de mujeres valientes y generosas que nos han permitido llegar hasta aquí. Son madres y hermanas de todos, dispuestas a todo, comprometidas en todo. La Iglesia es su casa y su casa es la Iglesia. Hemos escuchado su generosidad, sus desvelos y trabajos y también sus impaciencias, sus desánimos cuando ven que son muy pocos los que arriman el hombro, que fallan los relevos, que faltan manos para seguir sirviendo la causa del evangelio, que es la causa de nuestras parroquias y nuestros templos o ermitas. No bastan las palabras para agradecerle tanto y siempre se quedará corto nuestro reconocimiento. Gracias Daniel, Teresa, Españi, Mayte, Trini, Florita, Miryam y con vosotras, gracias a todas, nunca será suficiente la gratitud. Gracias de corazón.